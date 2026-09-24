Penjaroja pred Milano: Partizan bez Lovernja otvara sezonu u Evroligi

Pred zvanični ovosezonski debi, Penjaroja je istakao kvalitet rivala, ali i jasno poručio šta očekuje od svoje ekipe. "Uzbuđeni smo što sezona počinje i to kod kuće, pred našim navijačima, i što igramo evroligašku utakmicu. Milano ima ozbiljan sastav i veoma kvalitetne igrače. Darijusa Tompsona, Er Džej Kola, Devona Hola, Marka Gudurića, Aleka Pitersa, Mozesa Rajta... Imaju i mnogo reprezentativaca Italije. Želimo da pokažemo našim navijačima da smo spremni da se borimo i budemo konkurentni protiv svakog rivala. Sutra ćemo imati prvu priliku da to i dokažemo".

Penjaroja je potom objasnio šta očekuje od svojih igrača, uz napomenu da ekipa u ovoj fazi sezone još nije dostigla svoj maksimum.

"Moramo da se borimo svakog dana. Mislim da je obavezno da se na terenu borimo sve vreme, ali moramo i da igramo dobru košarku. Jasno je da je još rano, za nas, ali i za ostale ekipe. Sutra moramo da igramo dobro, da igramo čvrstu odbranu, ali i, ako bude moguće, i u napadu. Videćemo. Mislim da smo spremni da se takmičimo, ali je jasno da u ovom trenutku još nismo na 100 posto".

Crno-beli će na startu sezone imati i kadrovskih problema, pošto Penjaroja neće moći da računa na dvojicu igrača.

"U ovom trenutku van sastava je Vanja, ali i Žofri".

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović nedavno je najavio mogućnost dolaska još jednog ili dvojice igrača, ali Penjaroja ni pred početak Evrolige nije imao novosti na tu temu.

„Situacija se nije promenila, odgovor je kao prošle nedelje“, kratko je poručio trener crno-belih.