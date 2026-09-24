Džekiri: Navijači te cene kada primaš udarce i bacaš se za svaku loptu, neka to očekuju od nas

Mozes Rajt je startni centar Olimpije Milano. Bio je u veoma dobroj formi na Superkupu Italije. Šta misliš o njemu i kako ga zaustaviti?

"Mislim da ekipa veoma dobro igra oko njega. Velika je pretnja iz lob dodavanja i radi mnogo stvari za svoj tim. Biće potreban timski napor da ga zaustavimo. On nema toliko izraženu igru jedan na jedan. Njegova igra se uglavnom zasniva na pik-en-rolu, utrčavanjima i sličnim situacijama. Moramo da budemo koncentrisani na njega i pokušamo da ga usporimo kada se otvara ka košu, posebno kada uhvati zalet i velikom brzinom ide prema obruču. Moramo fizički da odgovorimo u tim situacijama. Ali nije samo on u pitanju. Mislim da je njihov tim veoma kvalitetan. Sa dolaskom Aleksa Pitersa imaju još jednog odličnog igrača, tu je i Marko Gudurić, Hol se vratio... To je veoma kompletna ekipa, puna talentovanih igrača. Moraćemo da uradimo veoma dobar posao i pokušamo da ih usporimo u stvarima za koje znamo da će ih igrati. To će biti jedan od glavnih ključeva za nas".

Ima mnogo novih igrača, ali ti si bio ovde i prošle sezone. Kako bi uporedio hemiju u ekipi? Da li ste je već izgradili? Da li se družite i van terena? Da li je atmosfera dobra kao prošle sezone?

"Mislim da je čak i bolja. Atmosfera je bolja. Momci koje imamo u svlačionici su sjajni ljudi i veoma vredni igrači. Hemija postoji i na terenu i van njega. Potrebno nam je samo nekoliko dobrih utakmica. Mislim da ćemo, što više budemo igrali zajedno, sve bolje razumeti jedni druge i biti spremniji da se žrtvujemo jedni za druge, da pomažemo jedni drugima i radimo sve te male stvari. To je ono čemu se radujemo. Idemo utakmicu po utakmicu. Ali stav i radna etika su definitivno tu".

Da li si uzbuđen zbog početka nove sezone?

"Veoma sam uzbuđen. Zaista veoma. Biće ovo duga sezona, ali radujemo joj se. Bolje je kada počnu utakmice nego kada imamo samo treninge. Mislim da će nam to što utakmice sada dolaze jedna za drugom pomoći da budemo sve bolji i da još bolje razumemo ono što pokušavamo da ostvarimo kao ekipa. To je ono čemu se radujemo".