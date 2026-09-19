Kenguri broje dane do spektakla: Degenek se vraća u startnih 11 da zaustavi Vinisijusa

Među onima koji su sačuvali mesto u redovima Sokerusa je i iskusni defanzivac Miloš Degenek , koji bi trebalo da bude jedan od lidera podmlađenog tima. Fudbaler kiparskog Apoela će u odsustvu kapitena Meta Rajana biti jedan od trojice najiskusnijih u timu, pošto su samo levi bek Aziz Behič i vezista Džekson Irvajn odigrali više utakmica za državni tim od njega.

Selektor Australije Toni Popović povukao je hrabar potez pred prve provere posle ovogodišnjeg Mundijala i okrenuo se daljem podmlađivanju reprezentacije. Tako je, na prilično eksperimentalnom spisku od 26 igrača, zadržao 16 njih koje je vodio na Svetsko prvenstvo i dodao po pet debitanata i povratnika.

Iako na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku nije odigrao ni minut, Degenek za pojasom ima 57 nastupa za reprezentaciju Australije i važi za najvećeg motivatora i istinskog vođu svlačionice. U duelima sa Brazilom, velika je verovatnoća da će se nekadašnji štoper Crvene zvezde posle dugo vremena ponovo naći u startnih 11 Sokerusa.

Popovićev taktički šablon se u velikoj meri oslanja na formaciju 3-4-2-1, a upravo ovaj sistem otvara Degeneku idealnu priliku da se ponovo vrati na svoju poziciju u prvoj postavi. Ukoliko selektor ne odstupi od ovog plana igre, 32-godišnjak iz Knina ima dobre izglede da se barem na jednoj utakmici pojavi kao desni štoper, a u defanzivnoj liniji društvo bi trebalo da mu prave Hari Sutar u sredini i Alesandro Čirkati sa leve strane.

Na ovoj poziciji, Degenek bi mogao da se direktno sudari sa Vinisijusom Žuniorom koji deluje po levoj strani brazilskog napada. Miloš će u tom slučaju zajedno sa desnim spoljnim Džejsonom Gerijom najverovatnije biti zadužen da udvaja i uspori asa madridskog Reala. Ipak, najrealnije je da na dva meča podeli minutažu sa mladim Lukasom Heringtonom iz Hal Sitija.

Veliku pažnju privuklo je i pet sasvim novih imena na spisku Australije, uz dvojicu koji su pozivani i ranije ali još nisu debtovali.

Umesto kapitena Meta Rajana, sa kojim selektor Popović izgleda nije u najboljim odnosima posle eliminacije od Egipta na Svetskom prvenstvu, golmansku trojku Sokerusa, uz startnu „jedinicu“ Patrika Biča i njegovu alternativu Pola Iza upotpuniće čak i australijskoj javnosti malo poznati Džejkob Čepmen. Čuvar mreže škotskog Sent Mirena dobio je priliku da se dokaže, baš kao i talentovani defanzivac Kvins Park Rendžersa Kili Adamson, vezni igrači Aleksandar Robertson iz Kardif Sitija i Patrik Jazbek iz američkog Nešvila, te ofanzivci Eli Adams (Gamba Osaka), Jaja Dukuli (Celje) i Markus Junis (Brendbi).

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

Pored izostanka golmana Rajana, na spisku nema ni krilnog beka Fejenorda Džordija Bosa zbog povrede, kao ni krilnog napadača italijanskog Sasuola Kristijana Volpata, koji je zvanično otpao zbog povrede zadnje lože. Međutim, njegov izostanak je ujedno poštedeo Fudbalski savez Australije hitnih disciplinskih postupaka, pošto se 22-godišnji fudbaler trenutno suočava s prijavom sudu za prekršaje, pošto je bio pozitivan na kokain tokom rutinske saobraćajne kontrole u Sidneju, u julu ove godine, nedugo po povratku sa Mundijala.

Australija i Brazil će prvi meč odigrati u Taunsvilu 25. septembra u podne po srednjeevropskom vremenu, a drugi duel je četiri dana kasnije u Brizbejnu, u istom terminu – 12.00.

Zanimljivo je da će oba duela biti odigrana u saveznoj državi Kvinslend, a da publika u najvećim australijskim gradovima Sidneju i Melburnu neće biti u prilici da uživo gleda Anćelotijev Selesao.

Glavni razlog za to je što je prava na ove utakmice kupila Vlada Kvinslenda u cilju razvoja turizma i privrede u državi koja će 2032. organizovati Letnje olimpijske igre, a drugi, ništa manje značajan razlog je to to što su najveći stadionu u Sidneju i Melburnu tokom septembra rezervisani za finalne mečeve NRL ragbi liga šampionata i AFL prvenstva u australijskom fudbalu. Brazil je Brazil, ali sportski prioriteti na Petom kontinentu se ipak dobro znaju.

Spisak 26 reprezentativaca Australije za mečeve sa Brazilom:

Golmani: Patrik Bič (Troa), Džejkob Čepmen (Sent Miren), Pol Izo (Randers)

Odbrana: Miloš Degenek (APOEL), Hari Sutar (Šefild Junajted), Alesandro Čirkati (Benfika), Džejson Gerija (Melburn Viktori), Aziz Behič (Melburn Siti), Lukas Herington (Hal Siti), Kili Adamson (Kvins Park Rendžers), Kejsi Bos (Ekselzior), Džejkob Italijano (GAK), Dilan Leonard (Alemanija Ahen).

Vezni red: Džekson Irvajn (Sent Pauli), Ejden O’Nil (Standard Lijež), Patrik Jazbek (Nešvil), Konor Metkalf (Sent Pauli), Aleksandar Robertson (Kardif Siti), Rajli Mekgri (Midsbro), Pol Okon-Engstler (Keln)

Napad: Nestori Irankunda (Sporting Lisabon), Mohamed Ture (Norič Siti), Eli Adams (Gamba Osaka), Jaja Dukuli (Celje), Markus Junis (Brendbi), Tete Jengi (Mačida Zelvija).

Piše: Branko CVETOJEVIĆ