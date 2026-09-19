Najava dana (subota, 19. septembar): Roma i Inter na čelu parade fudbalskih dešavanja

TOTENHEM – ASTON VILA, 13.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Engleska 1)

Prosto je nepojmljivo koliko su i jedni i drugi loše startovali sezonu. Naime, Pevci su prva dva boda uzeli u poslednja dva kola igrajući sa Notoingemom i Evertonom, a ono što ih čini očajnim odnosi se na podatak da na prve četiri utakmice nisu postigli gol. Aston Vila je postigla samo jedan pobodak, a do ovog momenta ima samo bod izvučen na meču sa Halom. Dakle, ovo je meč pred koji je nezahvalno reći ko je favorit.

BRAJTON – ARSENAL, 16.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Engleska 1)

Brajtonova pobeda od 5:0 protiv Koventrija u nedelju lansirala ih je na vrh liste najefikasnijih timova u ligi sa 13 postignutih golova. Arsenal je odgovorio na izazov pobedivši u svih sedam takmičarskih utakmica ove sezone. Tobdžije su se prošle nedelje izborile za pobedu od 2:0 protiv Sanderlenda, što im je bila deveta uzastopna pobeda u ligi. Arsenal je dobio poslednja tri meča para.

LION – REN, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Francuska 1)

Oba tima mogu da budu zadovoljna izdanjima u Ligi Evrope. Ren je remizirao sa Šturmom, mada je mogao i da pobedi, ali i da izgubi, što je u dva navrata rešavao VAR. Lion je savladao Anderleht, a na to dodajemo da Ren ima 10 bodova u Ligi 1, kao i Lil i Monako, a da ih Olimpik prati sa osam. Sve u svemu, ovo bi morao da bude uzbudljiv meč para koji ima podjednako visoke ambicije u šampionatu.

*****

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket: Nova generacija dobitnih tiketa i rane isplate!

*****

ŠTUTGART – DORTMUND, 18.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Nemačka 1)

Dortmund deli prvo mesto sa Frajburgom, ima maksimalnih devet bodova, a na tri odigrana meča primio je tek dva gola. Štutgart je do sada gubio od Bajerna sa 5:1 i Hofenhajma sa 2:1, i svakako će biti pod velikim pritiskom Borusije. Inače, Dortmundu poslednjih godina nije prijao Štutgart, pa tako beležimo podatak da je od poslednjih pet mečeva para, dobio samo poslednji u aprilu ove godine.

VOJVODINA – IMT, 17.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Vojvodina traži nastavak trijumfalnog niza nakon velike pobede nad Partizanom (3:2), sa ciljem da zadrži poziciju odmah iza Crvene zvezde. Ipak, Novosađane čeka neugodan domaćin, pošto ih je IMT savladao u poslednja dva meča na Karađorđu. Iako su kvalitet tima i domaći teren na strani Vojvodine, Traktoristi dolaze motivisani da osvoje bodove i ostanu u gornjem delu tabele.

RADNIK SURDULICA – PARTIZAN, 19.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Posle ispadanja od Hetafea u trci za Ligu konferencije, ekipa Saše Ilića se suočila sa bolnom stvarnošću i na domaćim terenima. Predah nakon pobede nad OFK Beograd Mozzart Betom kratko je trajao, a onda je ekipa iz Humske izgubila derbi sa Crvenom zvezdom i meč sa Vojvodinom. Radniku je lakše jer je peti na tabeli, tako da ova utakmica za Parni valjak može da bude teža nego što bi to trebalo da bude.

ATL. BILBAO – ALAVES, 16.15 MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 1)

Domaći su u seriji od tri meča bez poraza uz stabilnu odbranu, dok gostujući Alaves beleži pad forme nakon dva vezana poraza, uprkos solidnim igrama na gostovanjima. Poslednji meč para u maju, dobio je Bilbao, s konačnih 2:4.

SEVILJA – BARSELONA, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 1)

Pobeda od 1:0 protiv Deportiva iz La Korunje u sredu donela je Sevilji četvrtu prvenstvenstvenu pobedu ove sezone. Barselona ima savršen start, pošto je u sredu ubedljivom pobedom od 7:2 protiv Rasing Santandera pokazala koliko je dominantna, što u nizu od poslednjih pet mečeva ovog kluba, ako računamo i Ligu šampona, donosi informaciju da je Barsa na svim utakmicama zaokružila minimum 5+ igru.