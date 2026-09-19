LUDI TIKET, subota, 285.485 dinara: Mataruška banja slavi kvotu 2196.04

Tu nije kraj hrabrim (i tačnim) predviđanjima našeg igrača. Pogođeno je i da će u duelu beloruskog prvenstva između Vitebska i Arsenal Dzeržinska biti nerešeno na poluvremenu, a na kraju domaćin pobediti (1:1, 5:1). Zatim i da će isto biti u slučaju jermenskog šampionata, u okršaju Noe i Vana (0:0, 2:0), kao i da će u meču češke druge lige, Opava - Češka Lipa, domaćin pobediti i oba tima postići najmanje po gol. Bilo je 2:1.

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