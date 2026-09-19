Zvezda je spremna! Pripremama se u zube ne gleda...

Ne treba sve da se vidi, ali obrisi postoje. Kao što je rečeno odmah ispod naslova teksta, imamo sliku kako će izgledati sve kod Ibona Navara , ali ne baš kristalno jasnu baš zbog takođe ranije navedenih stvari. Može slobodno i da se napravi paralela sa Albertom Rijerom iz fudbalskog kluba, po pitanju vere u svoj sistem i neodstupanja od glavnih ideja, što je za španske trenere za poštovanje. Neće Navaro ni u jednom trenutku odustasti od onoga što je zamislio, što može da donese mnogo, i više nego što se očekuje, mada nekada može i da odnese... To možemo zaključiti iz pripremnih utakmica.

Pripremama se u zube ne gleda! Da se sve meri po prijateljskim utakmicama i onima koje služe za zagrevanje, mnogi bi se hvatali za glavu širom Evrope, konkretno evroligaške ekipe. Skrivaju se karte na pripremnim turnirima, ne treba baš sve ni da se otkrije pred početak sezone, posebno što je ona iza ugla i što lako može da potencijalni protivnik iskoristi. Kao ona čuvena scena kada Denzel Vošington u "Ekvilajzeru" traži da vidi pištolj, oružje bude upereno u njega, pa u milisekundi ga okrene prema neopreznom ruskom gangsteru.

Neko bi rekao da je nezahvalno analizirati pripremne utakmice i ulaziti u "sitna crevca" kada su u pitanju prijateljski mečevi, ali ako se ne uhvatimo onoga što smo mogli da vidimo pred start sezone – onda o čemu uopšte da pričamo? Ima dosta dobrih stvari, a ima i dosta onih za koje može da se kaže da su loše, blaže rečeno – slabe. Rekao je i sam Ibon Navaro posle meča sa Arisom da ako pitate sve evroligaške trenere, da će vam više od pola reći da nisu spremni za start sezone. Ko može sa 11 treninga i pet prijateljskih mečeva da bude spreman za takav karavan, za nikada jače takmičenje i sve izazove koji slede? Pita se to i Španac.

Ono što se najavljivalo kada je Navaro preuzeo Crvenu zvezdu, pre nego što je uopšte okupio igrače i odradio jedan trening, ispunilo se. Što se tiče stila igre. Znalo se da će Španac mnogo rotirati, da će se mnogo šutirati, da će se sve preuzimati u odbrani i da će se često ostavljati rupa u reketu zbog te agresivne odbrane, a to poslednje je možda i jedini problem koji je viđen tokom pripremnih mečeva. Nema neke čvrstine u reketu, što i jeste posledica modernih i pokretljivih centara koji iskaču i preuzimaju bekove, ali deluje da je i to lako rešiv problem. Ako Zvezdini bekovi mogu da pomognu u tim defanzivnim rotacijama, može da se napravi ozbiljna priča u odbrani. 24. septembar, 20.00: (1,60) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,55) Napadački deo je i više nego jasan. Lopta ide, organizatora ima, ima i solaža što je očekivano, posebno u slučaju Džordana Nvore koji nema kočnicu tokom ovih priprema, ali to nije loša stvar. Najbolji je strelac bio prošle sezone, alfa i omega napadačka će biti i ove, to nije sporno. Ako neko treba da dobije zeleno svetlo, to je on. Takvo je očigledno mišljenje i Navara, koji je dosta tolerisao i neke nerezonske šuteve američko-nigerijskog košarkaša, ali takav je Nvora. Od toga živi i od toga se hrani na parketu. Dosta će od toga živeti i Crvena zvezda.

Opcija u napadu je stvarno dosta i za sada se to lepo raspodelilo – za šutere, za soliste, za visoke igrače, izgleda da je španski stručnjak spremio za svakoga ponešto od uloga za ovu sezonu. Svi imaju slobodu da spuste loptu na parket i svi imaju slobodu da šutnu. Jedino je pitanje ko će tu slobodu zadržati vremenom jer ima i nekoliko znakova pitanja posle ovih priprema. Najveći je sigurno Džered Batler. Kao jedan od najboljih igrača Crvene zvezde iz prošle sezone, dobio je produžetak ugovora do 2028. godine i poverenje, da može da opet bude taj u kojeg će svi gledati kada treba da se rešava, pogura ili vadi iz problema, kako je već navikao navijače crveno-belih. Možda će više reflektora u dvorani biti upereno u njega ove sezone nego prošle, ali deluje da još nije pronašao mesto u novom sistemu, novog trenera. Možda je samo to uspavanost priprema, mada jeste malo neprijatno bilo i na Kritu i u Nikoziji i sada u Beogradu. Nekako mu možda i ne odgovara nova uloga i previše obaveza sa loptom u rukama, pošto se nekako očekuje da bude jedan od primarnih plejmejkera, dok mu je više odgovaralo da ima slobodu u šutu i da gleda pravo dodavanje kada je za to vreme. Ponavlja se, možda je samo dimna bomba i maska pre nego što počne sezona, pa onaj stari Batler izađe iz kože ovog uspavanog, kao vuk iz kamuflaže među ovcama.