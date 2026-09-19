Srpski tandem osvaja Nemačku - Momirov: Bilo kontakta sa Partizanom; Bogićević: Možemo sa svima

Istakao je Bogićević da ekipa gradi karakter i da ga posebno raduje to što je odreagovala na pravi način kada je bila u zaostatku. "Nije bilo prijatno kada smo gubili i delovalo je u jednom momentu zabrinjavajuće. Nismo nalazili svoju igru, ni otvorene šuteve, pa se frustracija iz napada preselila u odbranu. Međutim, reagovali smo fantastično u smislu karaktera, a baza za to je napravljena kroz pripreme i važno je što momci nisu odustali. Došli smo do svoje igre i šuteva, može da se kaže da je presudio individualni kvalitet, koji je definitivno na našoj strani. Odigrali smo sjajno četvrtinu i po i dopustili protivniku sve ga 12 poena u poslednjih 15 minuta, dok je napad došao iz odbrane".

Nemački tim je pod komandnom palicom srpskog stručnjaka odradio pripreme, deo istih proveo na zlatiboru, a Bogićević se najpre osvrnuo na ono što je odrađeno u takozvanom predsezonskom periodu. "Igrali smo pripremne utakmice protiv Hamburga, to je da kažemo neki lokalni derbi i dobro je bilo. Posle toga smo imali pripreme na Zlatiboru, gde smo igrali protiv naših timova. Tu su momci osetili čvrstinu i šta znači fizički kontakt, a prekretnica je bila utakmica protiv Zlatibora. Oni su bili fantastični, a nama je pokazano kako ne možemo da igramo, jer smo bili mnogo mekani. Posle toga je ekipa pokazala pravu reakciju i ostvarila dve pobede, kao i trijumf u Kup utakmici. To je mnogo važno, jer je bila prva zvanična utakmica. Igrali smo protiv ekipe koja je nezgodna, ima "size", a odreagovali smo na pravi način kada smo bili na minus sedam. Odigrali smo dobro u odbrani, što je i bio fokus. Možda u ovom momentu ne igramo brzo i atraktivno, ali čvrsto i sve će doći na svoje", bile su uvodne reči srpskog stručnjaka.

Trener Oldenburga navodi da je ekipu poremetila povreda Letrea Dartrda, koji je projektovan da bude jedan od lidera tima, ali i da je izuzetno zadovljan dolaskom Momirova.

"Izuzetno nas je omela njegova povreda. On je igrač koji nam daje dimenziju u napadu, kao neko ko može da kreira, igra i bez lopte, ali i odlično šutira iz skrinova. Izgubili smo dosta toga njegovim odsustvom. Jedan je od lidera ekipe. Vrhunski je radnik, igrač koji donosi ofanzivni kvalitet, a ono što me je iznenadilo jeste defanzivni segment, koji možda u potpunosti nismo videli kroz skautiranje. Došla je do izražaja njegova želja da se što bolje pokaže. Posle njegove povrede, klub je odreagovao na najbolji mogući način i potpisali smo Momirova, što je meni dalo određenu pozitivu, a mislim da će se on odlično i brzo uklopiti. Imamo problema sa povredama, nemamo kapacitet za pun trening, ali iz takvih situacija se jača karakter".

Nastavio je Bogićević da priča u superlativu o Momirovu.

"Prvo bih se zahvalio Momi što je došao punog srca i prepun energije da nam pomogne, a mislim da ćemo i mi pomoći njemu. Sezona je već počela i njemu je bitno da krene da igra. Nemačka liga je ozbiljna i prava liga u kojoj će on moći da pokaže pun potencijal i ofanzivni i defanzivni. Verujem da je pravi igrač koji može da bude jedan od glavnih faktora u našoj ekipi i ligi, kao i to da će da napravi korak koji će da ga podigne na viši nivo, gde on treba da bude, a to je u jakoj evropskoj ekipi. Definitivno je igrač koji treba da bude interesantan svima i donosi ekstra energiju. Videli smo kroz reprezentaciju kako igra na svakom delu terena. Nosi sa sobom ratnički mentalitet i to je ono što svaka ekipa treba da ima".

Ima u Nemačkoj i te kako klubova sa daleko većim budžetima, ali Bogićević ističe da je cilj plej-of.

"Lično ne bežim od očekivanja koji imaju ljudi u klubu. Oldenburg je klub sa tradicijom koja ga je uvek dovodila do plej-ofa, iako u poslednjih nekoliko godina to nije slučaj. Ja uvek želim da preuzmem pritisak na sebe i postavljam određene ciljeve. Imamo ekipu koja može da uđe u trku sa svima. Fehta je ove godine izrazito jaka, napravili su dobar tim. Imamo ekipe poput Kemnica, Trira, Roštoka, to su sve ekipe koje igraju i internacionalna takmičenja, tako da su napravili dobre rostere. Neće biti lako, ali verujem da smo napravili tim i kvalitetnu grupu momaka. Fizički možemo da se borimo sa svima i uz malo sreće da dođemo do doigravanja".

Jasno je da se u Nemačkoj izdvajaju tri ekipe po budžetu i svim ostalim parametrima, a to su Ulm, Alba i evroligaš Bajern, a pogotovo je zanimljiv bavarski tim koji je na mesto šefa struke postavio nekadašnjeg igrača Antona Gavela.

"Imam veliko poštovanje prema Gavelu. On je kao igrač bio neverovatan borac i taj karakter je nešto što gradi u svaku svoju ekipu. Uspeo je da osvoji prvenstvo i kup u razmaku od par godina, što nije nešto što se dešava slučajno. Prvi put je na evroligaškom nivou, ali mislim da će se dobro snaći, jer je neko ko se odlično adaptira i ima viziju. Želim mu svu sreću, jer je pre svega vrhunska ličnost, a imaju dobar tim i verujem da će imati dobru sezonu".

Za kraj, Bogićević se osvrnuo na ono sa čime bi bio zadovoljna ove sezone, kao i to da li je upravo prednost Oldenburga što ne igra kontinentalno takmičenje.

"Bio bih prezadovoljan da se domognemo plej-ofa, bilo kroz plej-in ili direktno. Što se tiče drugog pitanja, i jedna i druga situacija imaju prednosti i mane. Ekipe koje igraju dva takmičenja biće u većem zamoru, što mi možemo da iskoristimo. Sa druge strane, oni su u stalnom takmičarskom ritmu utakmica. Kada igraš jedno takmičenje, nakon poraza čekaš sedam dana do sledeće utakmice, pa tu može doći do pritiska ili narušavanja hemije. Sve ima dobre i loše strane, a mi moramo naći balans i nadati se većem broju pobeda kako bismo mirnije radili", zaključio je srpski stručnjak.

Foot: Starsport

Potom je palicu u razgovoru preuzeo Stefan Momirov, koji je najpre naveo prve utiske o novoj sredini.

"Trenutno je sve odlično. Ispred mene je potpuno novo iskustvo, jer do sada nisam imao priliku da igram u Nemačkoj. Izuzetno sam zadovoljan onim što sam ovde video, počevši od uslova, takođe mi se sviđa grad, igrački kadar i mislim da je ispred mene uspešan period".

Srpski reprezentativac je istakao da će mu posebno prijati rad sa Bogićevićem sa kojim je sarađivao i u reprezentaciji.

"Tako je, trener znam od ranije. Tačnije, poznajemo se odlično iz reprezentacije. Ono što mene čeka jeste sada da radim, da se uklopim u sistem, ali ono što je bitno jeste da obojica znamo kako ko razmišlja, šta možemo da očekujemo jedan od drugog i nemam dilemu da će saradnja biti prilično uspešna. Kada je reč o samoj ligi, kao što sam rekao do sada nisam imao priliku da igram u Nemačkoj, ali znam da je liga izuzetno zahtevna, dodatno se podigla u poslednjim godina i ima mnogo kvalitetnih timova i pojedinaca".

Momirov u prvi plan stavlja timske ciljeve, a tek onda lični učinak.

"Uspešan period je iza mene, ali kada je reč o ciljevima, pre svega želim da se oni timski, kao što je plasman u plej-of ostvare. Smatram da imamo dovoljan kvalitet da tako nešto ispunimo, samo moramo da radimo i idemo korak po korak".

Šuškalo se da ga žele Partizan Mozzart Bet i Đoan Penjaroja, a šta on kaže na ovu temu?

"Niko mi nije zabranio da pričam na tu temu, ali ono što ja znam nije mnogo. Postojao je određen kontakt, međutim, nije se dogodilo. Ne znam tačno šta se desilo, ali sam ovde i spreman za nove izazove. Kada je reč o reprezentacije, izuzetno sam zahvalan selektoru Dušanu Alimpijeviću, kao i ostalima u stručnom štabu što su mi ukazali poverenje i dali mi priliku da igram za reprezentaciju Srbije, što je oduvek bio moj san. Može se reći da se iza nas nalaze uspešni prozori, ali još uvek ništa nije gotovo. Moramo da nastavimo tako i u narednim izazovima i daće Bog isto tako i sledeće godine na Svetskom prvenstvu", rekao je novi šuter Oldenburga i srpski reprezentativac.