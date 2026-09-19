Arsenal deluje zastrašujuće: Da li Galebovi mogu da okrznu Artetinu tvrđavu?

Samo je Mančester Siti pretnja po tim iz severnog Londona. Arsenal je tim napravljen za sve trofeje ove sezone, a osim odbrane trona u Engleskoj, velika želja svih u taboru šampiona je novi napad na „ušati pehar” Lige šampiona koji je prošle sezone izmakao na penal-ruletu protiv Pari Sen Žermena u Budimpešti.

16.00: (4,90) Brajton (3,60) Arsenal (1,75) MR

Novi izazivač Artetine kaznene ekspedicije sa Emirata je Brajton (16.00). Galebovi su i ove sezone sjajni, ekipa za gornji deo tabele. Čak 13 golova je dao tim Fabijana Hircelera u četiri kola Premijer lige i po tome je ubedljivo najefikasniji. Pre četiri dana je pobedio Mančester Junajted na Old Trafordu sa 3:2 u Liga kupu posle brzog vođstva Đavola od 2:0.

Svi daju golove u taboru Galebova. Zanimljiv je i supertalentovani Grk Haralampos Kostulas koga ćemo uskoro gledati na Marakani u duelu sa Srbijom na startu Lige nacija. On se upisao u listu strelaca na poslednja dva meča, gostovanju Koventriju u Premijer ligi i pominjanom duelu Liga kupa sa Junajtedom na Teatru snova. Prethodnih dana glavna tema oko Arsenala bio je novi ugovor za Mikela Artetu. Spekuliše se da će tokom reprezentativne pauze biti produžena saradnja sa baskijskim stručnjakom.