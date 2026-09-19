Arsenal deluje zastrašujuće: Da li Galebovi mogu da okrznu Artetinu tvrđavu?
Vreme čitanja: 3min | sub. 19.09.26. | 08:39
Brajton, najefikasniji tim Premijer lige u prva četiri kola, izaziva šampiona na Ameks stadionu (16.00)
Sedam mečeva – sedam pobeda za Arsenal na startu sezone u svim takmičenjima. Četa Mikela Artete deluje nepobedivo. Još su jače Tobdžije nego prošle sezone kada su konačno donele titulu na Emirate, prvu posle trofejne ere Arsena Vengera.
Niko nema takav tim koji ne zavisi od pojedinca, gde ima bar 20 igrača sličnih kvaliteta, pa primera radi svetski šampioni Merino i Subimendi greju klupu, kao i skupo plaćeni Englezi Eze i Madueke, Šveđanin Đekereš… U Premijer ligi je samo Čelsi dao gol Davidu Raji na početku meča. Po pravilu, kada Arsenal povede, priča je gotova. Teško se otključava odbrana Arsenala, vezni red je granitan sa Deklanom Rajsom…
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Samo je Mančester Siti pretnja po tim iz severnog Londona. Arsenal je tim napravljen za sve trofeje ove sezone, a osim odbrane trona u Engleskoj, velika želja svih u taboru šampiona je novi napad na „ušati pehar” Lige šampiona koji je prošle sezone izmakao na penal-ruletu protiv Pari Sen Žermena u Budimpešti.
16.00: (4,90) Brajton (3,60) Arsenal (1,75) MR
Novi izazivač Artetine kaznene ekspedicije sa Emirata je Brajton (16.00). Galebovi su i ove sezone sjajni, ekipa za gornji deo tabele. Čak 13 golova je dao tim Fabijana Hircelera u četiri kola Premijer lige i po tome je ubedljivo najefikasniji. Pre četiri dana je pobedio Mančester Junajted na Old Trafordu sa 3:2 u Liga kupu posle brzog vođstva Đavola od 2:0.
Svi daju golove u taboru Galebova. Zanimljiv je i supertalentovani Grk Haralampos Kostulas koga ćemo uskoro gledati na Marakani u duelu sa Srbijom na startu Lige nacija. On se upisao u listu strelaca na poslednja dva meča, gostovanju Koventriju u Premijer ligi i pominjanom duelu Liga kupa sa Junajtedom na Teatru snova. Prethodnih dana glavna tema oko Arsenala bio je novi ugovor za Mikela Artetu. Spekuliše se da će tokom reprezentativne pauze biti produžena saradnja sa baskijskim stručnjakom.
Osam golova na poslednja dva meča daju „vetar u leđa” Brajtonu, a mladi nemački stručnjak Hirceler veruje da je moguće srušiti šampiona.
“Igrači su dobro raspoloženi. Imaju mnogo samopouzdanja i vere u sebe. Grade veze, posebno kada imate duga putovanja. Zaista se trudimo da se povežemo kroz igru, razgovore, diskusije… Koliko su jaki odnosi u timu, koliko veruju jedni u druge, to je na kraju najvažnije”, istakao je menadžer Brajtona.
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I dalje Brajton ne može da računa na Džeka Hinšelvuda, Matsa Vifera, Jankubu Minteha, a njihov povratak u tim se očekuje narednog meseca posle reprezentativne pauze. Arteta ima skoro savršenu situaciju. Jedini koji je van stroja je francuski štoper Saliba.
Arsenal ima dva tima, jedan za Premijer ligu, drugi za ostala takmičenja. Čini se da Arteta neće mnogo „mešati” karte, da će sa najjačim snagama ići na Ameks stadion, sa Nemcem Havercom kao najisturenijim, dok će po krilima pretiti Colis i Saka. Edegor će biti „desetka”, a nešto povučeniji Rajs i letnje pojačanje iz Njukasla Gimarais. Dok kod Tobdžija kapiten Martin Edegor kreira najviše šansi za svoj tim, čak 12, jednu više ima Paskal Gros, uzdanica Brajtona.
Tradicija ne ide u prilog Galebovima koji nisu pobedili Arsenal na poslednjih šest utakmica. U protekloj sezoni Premijer lige, Tobdžije su slavile u Brajtonu sa 1:0, a na Emiratima sa 2:1.
PREMIJER LIGA – 5. KOLO
Petak
Brentford - Čelsi 3:0 (0:0)
/Entoni 61, Tijago 83, Karvaljo 90+4/
Subota
13.30: (2,15) Totenhem (3,45) Aston Vila (3,35) MR
16.00: (1,80) Everton (3,60) Ipsvič (4,60) MR
16.00: (4,90) Brajton (3,60) Arsenal (1,75) MR
16.00: (1,63) Njukasl (3,90) Hal Siti (5,50) MR
18.30: (1,62) Notingem Forest (4,10) Koventri (5,35) MR
Nedelja
15.00: (3,15) Bornmut (3,60) Liverpul (2,20) MR
15.00: (1,80) Lids (3,60) Kristal Palas (4,60) MR
15.00: (1,30) Mančester Siti (5,50) Sanderlend (10,0) MR
17.30: (3,40) Fulam (3,50) Mančester Junajted (2,10) MR
***kvote su podložne promenama