Matijas Lesor: Ako budem napuštao Panatinaikos, vraćam se u Partizan

Obradović je u petak uveče prvi put od povratka na klupu Panatinaikosa pred domaćom publikom vodio utakmicu. Zeleni su savladali Burg, a posle susreta je Lesor za Mozzart Sport govorio o ponovnoj saradnji sa srpskim stručnjakom, ali i o odnosu koji i dalje ima sa Partizanom i njegovim navijačima.

Nekada su zajedno u Partizanu pravili velike stvari, a sada ih je košarka ponovo spojila u Atini. Matijas Lesor ponovo radi pod dirigentskom palicom Željka Obradovića , samo što je ovog puta njihova zajednička adresa Panatinaikos. Francuski centar je upravo pod Obradovićevim vođstvom u crno-belom dresu napravio veliki iskorak u karijeri, a sada ima priliku da pomogne svom nekadašnjem treneru da ostavi novi trag u Atini.

Na pitanje kako se oseća zbog činjenice da ponovo sarađuje sa Obradovićem, francuski centar nije krio zadovoljstvo.

„Mislim da je dobra stvar što je ponovo ovde. Znamo kakvu istoriju ima ovde. Imao sam sreću da igram pod njegovim vođstvom u dva kluba u kojima je ostavio veliki trag. Nadam se da ću mu pomoći da taj trag bude još veći.” Lesor je tokom razgovora posebno istakao koliko iskustvo rada sa Obradovićem ostaje duboko usađeno u igrače koji su spremni da prihvate ono što legendarni trener želi da im prenese.

„Kada igraš za Željka Obradovića, to je nešto što ostaje sa tobom zauvek, rekao bih. Verujem da svaki igrač koji je igrao pod Željkovim vođstvom i koji je želeo da uči od njega nosi nešto što ostaje sa njim zauvek.” Upravo zbog toga Francuz sada ima i dodatnu ulogu u novoj Obradovićevoj misiji u Panatinaikosu. Mnoge stvari koje je radio u Partizanu sada prepoznaje i u Atini, pa može da pomogne saigračima da što bolje razumeju ono što trener od njih zahteva. Tu je naravno i Isak Bonga...

„Da ponovo igram pod njegovim vođstvom znači da mnoge stvari koje smo radili u Partizanu pronalazim i ovde. Neke stvari su drugačije, ali očigledno mogu da mu pomognem da prevedem poruku i da drugim igračima objasnim kakva je njegova filozofija, kako želi da igramo, kako želi da izgleda napad. Na kraju dneva, igrači su drugačiji, ali mislim da su njegova filozofija i košarka koju želi da igra isti.”

Panatinaikos se i ove sezone nalazi među ekipama od kojih se očekuje borba za sam vrh Evrolige, ali Lesor ne želi previše da obraća pažnju na prognoze i rangiranja.

„Ne obraćam pažnju na to još od prve godine kada smo osvojili Evroligu, kada su nas svake godine rangirali kao broj jedan. A jedine godine kada smo osvojili Evroligu bili smo rangirani kao broj jedan. Zato mi ta rangiranja ne znače mnogo. Realnost je ono što se dešava na terenu kada odigrate utakmicu. Sve ostalo je samo priča.” Ipak, kada je razgovor skrenuo na Beograd, Partizan i navijače crno-belih, Lesor je pokazao koliko je veza sa klubom iz Humske i dalje snažna.

„Veza. Veza koju imam sa ljudima tamo je neraskidiva. Ne samo sa navijačima, već i sa organizacijom. Mnogo toga se promenilo od kada sam bio tamo, ali i dalje kada vidim neka lica, odmah mi izmame osmeh. To su mesta koja će zauvek biti u mom srcu. Na isti način na koji oni vole mene, ja volim njih.” Francuski centar nije skrivao da i dalje prati Partizan, čak i kada nije u prilici da bude u Beogradu.

„Svaki put kada odem tamo, naježim se. Svaki put kada imam priliku da gledam njihovu utakmicu, gledam je. Svaki put kada imam priliku da im pokažem svoju ljubav, uradim to. Kao što sam rekao, to je mesto koje će zauvek biti u mom srcu".