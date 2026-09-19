Partizanova muka pred Surdulicu: Koga na levo krilo?

19.00 (4.30) Radnik (3.60) Partizan (1.85) MR

Zubairu, od trenutka kad je vraćen u tim nakon sklanjanja iz istog, ne može da se sastavi. Traore na poslednje dve utakmice nije odigrao ni sekund, s tim da je protiv Vojvodine bio van protokola. Nije u pitanju nikakva povreda, jednostavno, momak iz Obale Slonovače je lošim odnosom prema obavezama (došao fizički nespreman, a ni dva meseca kasnije se nije doveo u red) i neozbiljnim pristupom na terenu sam sebi zatvorio mogućnost da u Surdulici bude starter.

Toliko da je Ilić na jednoj od konferencija rekao „igraće koliko zasluži“. Pritom, govorimo o fudbaleru koji je došao iz Milana, gde se probio do prvog tima, čak uspeo da se upiše u strelce u Seriji A. Da ne bude da smo se okomili na fudbalere iz Afrike – ni Nikola Čumić nije ubedio stručni štab da bi pozicija levog krila mogla da bude njegova u idućem periodu. Nije Saša Ilić zadovoljan kako bivši igrač Vojvodine trenutno igra. Nema gol, nema asistenciju i nije doneo oštrinu po levom boku koja crno-belima trenutno mnogo nedostaje.

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Na kraju, kako stvari stoje, Ilić će pokušati sa rehabilitacijom Nemanje Trifunovića. Postoji mogućnost da nekadašnji šampion sa crno-belima u mlađim kategorijama počne utakmicu protiv Radnika i to dovoljno govori o tome kakve probleme ima stručni štab. Trifunović je poslednju utakmicu odigrao pre mesec dana protiv Tobola, tek je na meču sa Vojvodinom bio na klupi.

Postoji šansa da će biti starter na levom boku, ne zato što je najbolji izbor, nego zato što Saša Ilić nema poverenja u ostale. Pritom, Trifunović nema nikakav učinak, povreda ga je odvojila od terena, a i kad je dobijao šansu, to ni izbliza nisu bile igre koje je pružao kod Srđana Blagojevića. Sad bi mogao da dobije novu šansu. Činjenica da bi kestenje iz vatre mogao da vadi momak koji nije igrao mesec dana, a i ono malo što je odigrao – nije bilo dobro, govori o tome u kolikim problemima je Saša Ilić. Kao da ih nema dovoljno otkad se vratio u Humsku.

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Subota

17.00 (1.42) Novi Pazar (4.50) Zemun (7.75) MR

17.00 (1.70) Vojvodina (3.70) IMT (5.10) MR

19.00 (3.00) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40) Radnički Kragujevac (2.35) MR

19.00 (4.30) Radnik (3.60) Partizan (1.85) MR

Nedelja

17.00 (2.60) Mačva Šabac (3.05) Mladost Lučani (2.95) MR

19.00 (1.13) Crvena zvezda (9.00) Radnički Niš (17.0) MR

20.00 (1.67) Železničar Pančevo (3.80) Čukarički (5.30) MR

***Kvote su podložne promenama