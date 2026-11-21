Vreme čitanja: 3min | sub. 21.11.26. | 15:43
Duel doskorašnjih superligaša efektnim pogotkom rešio je jedan od najpoznatijih boema srpskog fudbala – 1:0
Iako je rodom iz Kraljeva, Nemanja Nikolić već godinama igra i ponaša se u stilu jednog Lale. Nije ni čudo što blista ove sezone u dresu tima iz Bačke Topole, jer mu tempo života na severu Srbije ide ruku pod ruku sa karakterom, ali i manirom na fudbalskom terenu. Odnosno, kada mu se igra, zadovoljstvo ga je gledati, a kada ustane na pogrešnu nogu – pitamo se kako je uopšte uspeo da ispiše ovakvu fudbalsku biografiju.
Nekadašnji fudbaler Vojvodine, Partizana, pa i subotičkog Spartaka, odigrao je vojvođanski derbi između Spartaka i TSC-a u stilu pravog Lale. Pokazao je popularni Taki oba svoja lica, ali u istom maniru odigrao je čitav kolektiv iz Bačke Topole i, uz svega pola sata nešto bolje igre i Nikolićev hitac iz 81. minuta, produžio Spartakovu agoniju na domaćem terenu, koja sada broji pet mečeva bez trijumfa na Gradskom stadionu – 1:0.
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Subotičani nisu upisali pobedu na svom terenu još od 11. septembra. I Pod Draganom Vukmirom Golubovi se muče pred svojim navijačima o čemu svedoči činjenica da su upisali svega dva boda kod kuće otkako je 48-godišnji trener zamenio Sava Pavićevića na klupi.
Međutim, u prvom poluvremenu Spartak je pretendovao da promeni tu praksu. Domaćini su bili bolji rival u prvih 45 minuta, uputili čak sedam udaraca ka golu ekipe iz Bačke Topole, naspram TSC-ova dva. Ipak, odolevala je ekipa Nenada Milijaša, a u tome im je znatno pomogao i okvir gola gola koji brani Nikola Bursać. Prečku gostiju dobro je zatresao 19-godišnji Aleksa Trajković, ali nije uspeo da dovede Golubove u prednost pre odlaska na pauzu.
Bilo je to dovoljno upozorenje za goste iz Bačke Topole da se konsoliduju u drugom delu. Spartaku je pripalo i uvodnih 15 minuta drugog dela, ali je zato Vukmirova ekipa u potpunosti utihnula od 60. minuta. Naravno, za to je i kažnjena. Možda ne posle kolosalne šanse Aleksandra Stančića, jer je rezervista šutirao pravo u Dimitrija Minića, ali već kod „kifle“ Nikolića 18-godišnji čuvar mreže nije mogao ništa.
Imao je Spartak priliku da dođe barem do boda u ovom meču, ali je još jedan napadač domaćih, ovog puta Aleksandar Petrović, loše reagovao u odsudnim trenucima završnice napada i promovisao Bursaća u jednog od heroja gostiju.
SPARTAK – TSC 0:1 (0:0)
/Nikolić 81/
Stadion: Gradski
Sudija: Miroslav Miletić
SPARTAK: Minić – Bastajić (od 64. Stojanović), Enco (od 84. Pavlović), Karaklajić, A. Kovačević (od 84. Ebuka), V. Kovačević, Kuveljić, Motika, Mulato (od 64. Petrović), Pejić, Trajković (od 74. Vasilić).
TSC: Bursać – Burmaz (od 46. Milosavić), S. Jovanović (od 76. Tomović), Krstić, Nešković (A. Stojanović), Nikolić, Petrović (od 62. Stančić), Radin, Stojković, Stojsavljević (od 62. Soprenić), Tegeltija.
MOZZART BET PRVA LIGA – 19. KOLO
Petak
Proleter 023 - Borac 1926 1:2 (1:0)
/Stanković 32 - Alempijević 50, Đurić 74/
Subota
Napredak - Teleoptik 1:0 (1:0)
/Bukumira 20/
Spartak - TSC 0:1 (0:0)
/Nikolić 81/
16.30: (2,10) Loznica (3,35) Grafičar (3,25)
Nedelja
13.00: Smederevo - Metalac
15.00: (2,70) Dubočica (3,25) OFK Vršac (2,45)
15.00: (6,00) Jedinstvo (4,50) Javor (1,45)
15.00: (1,55) Voždovac (3,90) Bor 1919 (5,60)
***Kvote su podložne promenama