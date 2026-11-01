Ne pada mu na pamet da pravi korak unazad: Fermin ne razmatra prelazak u Junajted

Mančester junajted odavno je bacio oko na ofanzivca Barselone, pominjalo se u poslednje vreme da bi mogao da priupita katalonski klub za cenu. Nema potrebe, do tog koraka neće ni ddoći, jer prva adresa je igrač, a on prelazak na Old Traford ni ne razmatra.

Ne pada na pamet Ferminu Lopesu da pravi korak unazad, što bi transfer u Mančester junajted, u trenutnim okolnostima, definitivno bio. Odbacio je takvu mogućnost.

“Ne obraćam pažnju na takve vesti. Želim da ostanem u Barsi što je duže moguće i nadam se da ću u ovom klubu završiti karijeru”, kratko je Fermin Lopes prokomentarisao mogućnost da pojača Crvene đavole na zimu ili leto.

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I juče je gestikulacijom sve rekao. Kada je zatresao mrežu Alavesa u pobedi od 6:1, pogazao je na Barselonin grb i potom ga poljubio.

Ako se izuzme finansijski aspekt priče, Barselona nema razlog da u dogledno vreme prodaje ofanzivca koji je kao tinejdžer stigao u La Masiju. Jer, nakon što se oporavio od povrede zbog koje je propustio Mundijal, u tekućoj sezoni dao je pet i namestio još toliko golova u Primeri, a upisao je gol i asistenciju u Ligi šampiona.

Hansi Flik ga ceni, bio mu je starter u deset utakmica od početka sezone, pa je Mančester junajtedu bolje da se okani ovog posla i pojačanje potraži negde drugde.