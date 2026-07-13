Kivu nestrpljiv da vidi Stankovića na terenu: Nadam se da bi mogao kao Pio Espozito

Espozito je zablistao posle dve sezone na pozajmici u Speciji, dok se srpski vezista vraća u Milano posle sezona provedenih u Lucernu i Brižu. Iskoristio je Inter otkupnu klauzulu od 23.000.000 evra da vrati Stankovića, koji će narednih nedelja imati zadatak da se nametne treneru i opravda očekivanja za ulogu startera kada počnu takmičarski mečevi.

Pored odbrane titule, pokušaće Inter i da ostane konkurentan u Ligi šampiona. U poslednje četiri sezone Nerazuri su dvaput igrali u finalu, ali su prošle ispali već na prvom stepeniku nokaut faze, od Bode Glimta.

"Uprskali smo stvar sa te dve utakmice, ali mislim da je sve drugo bilo dobro. Preuzimam odgovornost za svoje odluke, možda sam napravio neke greške, ali sve vreme smo bili konkurentni i to je naša obaveza. Inter mora da bude konkurentan na svim frontovima... Gladni smo novih pobeda, želimo da osvajamo trofeje i dobro znamo koliko radosti to donosi svima u klubu i našim navijačima", naglasio je Kivu.

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KVOTE ZA OSVAJAČA MUNDIJALA

2,40: Francuska

4,35: Engleska

5,00: Španija, Argentina

Pretrpeo je Inter nekoliko odlazaka ovog leta, a najznačajniji je transfer Denzela Damfrisa u Real Madrid za 20.000.000 evra.

"Izgubili smo neke od igrača koji su pisali istoriju ovog kluba i doprineli uspesima u prethodnim godinama. Želimo da im se zahvalimo. Imamo tim koji je kombinacija mladosti i iskustva, čekamo da nam se pridruže igrači koji su bili na Svetskom prvenstvu. Bićemo konkurentni, zadržali smo strukturu tima iz prethodnih godina i želimo da nastavimo sa igrama i rezultatima na visokom nivou".

Ima, međutim, Inter određenih problema na transfer pijaci ovog leta. Marko Palestra iz Atalante je bio viđen u plavo-crnom dresu, ali je otišao u Čelsi, Niko Paz je ostao u Komu, a Izraelac Anan Halaili nije prošao lekarske preglede zbog problema sa srcem.

"Halaili je pao na testovima, ne možemo da ga registrujemo. Žao nam je, ne možemo da vam damo više informacija zbog poštovanja njegove privatnosti... Ostalo je još mesec i po dana do kraja prelaznog roka, prošlog leta smo finalizovali dogovor za Akandžija 31. avgusta. Ne bi trebalo da žurimo, ne bi trebalo a pristupamo ovom prelaznom roku sa zabrinutošću. Cene koje se kreću su previsoke, ali znamo šta radimo. Tim je već u akciji, moramo da dovedemo trenera u poziciju da radi najbolje što može", izjavio je predsednik Intera Đuzepe Marota.