Gvozdenović desno (©Starsport)
Veliki udarac za Mačvu: Gvozdenović polomio nogu
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Vreme čitanja: 3min | pon. 13.07.26. | 15:47
I to na prijateljskoj utakmici sa Loznicom
Samo pet dana pre početka prvenstva i gostovanja šampionu Crvenoj zvezdi na Marakani, Mačva je doživela veliki udarac.
Kako je objavio klub iz Šapca, vezista Milan Gvozdenović, standardni prvotimac u prethodnoj sezoni, doživeo je prelom noge na prijateljskoj utakmici sa Loznicom.
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Gvozdenović će sutra biti operisan u Kliničkom centru Vojvodine i čeka ga duga pauza.
Defanzivni vezista, rođeni Kragujevčanin, odigrao je prošle sezone 30 utakmica u Mozzart Bet Prvoj ligi i Kupu Srbije, postigao jedan gol, dok je za četiri asistirao.
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