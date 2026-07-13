Gvozdenović desno (©Starsport)
Gvozdenović desno (©Starsport)

Veliki udarac za Mačvu: Gvozdenović polomio nogu

Vreme čitanja: 3min | pon. 13.07.26. | 15:47

I to na prijateljskoj utakmici sa Loznicom

Samo pet dana pre početka prvenstva i gostovanja šampionu Crvenoj zvezdi na Marakani, Mačva je doživela veliki udarac.

Kako je objavio klub iz Šapca, vezista Milan Gvozdenović, standardni prvotimac u prethodnoj sezoni, doživeo je prelom noge na prijateljskoj utakmici sa Loznicom.

Izabrane vesti

Gvozdenović će sutra biti operisan u Kliničkom centru Vojvodine i čeka ga duga pauza.

Defanzivni vezista, rođeni Kragujevčanin, odigrao je prošle sezone 30 utakmica u Mozzart Bet Prvoj ligi i Kupu Srbije, postigao jedan gol, dok je za četiri asistirao.

tagovi

Mačva ŠabacMozzart Bet Superliga

Sledeća vest