Veliki udarac za Mačvu: Gvozdenović polomio nogu

Samo pet dana pre početka prvenstva i gostovanja šampionu Crvenoj zvezdi na Marakani, Mačva je doživela veliki udarac.

Kako je objavio klub iz Šapca, vezista Milan Gvozdenović, standardni prvotimac u prethodnoj sezoni, doživeo je prelom noge na prijateljskoj utakmici sa Loznicom.