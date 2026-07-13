Posle Larkina, Efes se oprostio od još jedne legende

Turski klub se oprostio od Francuza putem društvenih mreža, opisavši Bobuu kao jednog od najvažnijih igrača u svojoj istoriji. „Zahvaljujemo se Rodriku Bobui, jednom od najposebnijih imena u istoriji Anadolu Efesa, koji je godinama ponosno nosio naš plavo-beli dres, bio drugi kapiten našeg tima i doneo nezaboravnu vrednost našem klubu svojim borbenim duhom, profesionalizmom, elegancijom i klasom“ , navodi se u saopštenju.

Bobua je stigao u Anadolu Efes u leto 2018. godine, nakon što je proveo dve sezone u Baskoniji. Ovaj 38-godišnji bek postao je važan član najuspešnijeg tima u istoriji kluba koji je uspeo da osvoji uzastopne titule u Evroligi 2021. i 2022. godine.

Pored dve evropske titule, Bobua je sa istanbulskim klubom osvojio i tri šampionata Turske lige (2019, 2021. i 2023. godine), kao i Kup Turske 2022. godine. Takođe je skupio i četiri trofeja turskog predsedničkog kupa.

Bobua je proveo osam sezona u Efesu i upisao 249 nastupa. Isticao se svojim skorerskim sposobnostima, budući da je baš dugo važio za pravom poenterskog ubicu. Tokom evroligaške karijere prosečno je beležio deset poena uz 41,8% uspešnosti u šutu za tri poena.

Pre dolaska u Istanbul, Bobua je u Evropi igrao za Šole, Le Man, Strazbur i Baskoniju. Takođe je proveo četiri sezone u Dalas Maveriksima, sa kojima je 2011. godine osvojio i šampionski prsten.