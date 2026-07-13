Ljubav traje, za mnogo manje para... Dibala 2027
Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 16:06
Argentinac nastavlja sa Romom
Nova sezona kuca na vrata, a Roma ima zadatak da se spremi za najjaču konkurenciju u poslednjih nekoliko godina. Prvi put od sezone 2018/19. takmičiće se u Ligi Šampiona, i to predvođena Paulom Dibalom, koji je produžio ugovor do leta 2027.
Prihvatio je Argentinac ogromno smanjenje plate kako bi došlo do nastavka saradnje. Prethodne sezone bio je najplaćeniji igrač tima sa 8.000.000 evra neto, dok će za narednu zaraditi nešto manje od 3.000.000, uz bonuse.
Izabrane vesti
U sezoni za nama, Dibala je u dresu Rome postigao dva i namestio šest golova. Povrede zadnje lože i kolena odvojile su ga od terena u čak 19 utakmica, pa ipak, slabiji period nije uticao na procenu ljudi iz Rima da su njegovo iskusstvo, i pre svega majstorstvo, neophodni za sledeći iskorak.
Dibala je još od 2012. u italijanskom fudbalu. Prvo je nosio dres Palerma, sa kojim je ispao iz najjačeg ranga takmičenja, da bi se sledeće godine ekspresno vratio, osvojivši Seriju B. U povratničkoj sezoni u najjačem rangu, u 20. godini, odigrao je odlično, postigao 13 golova, upisao10 asistencija, što je ključno doprinelo da Palermo rutinski obezebdi opstanak.
Odlične partije mladog Dibale privukle su pažnju Juventusa, koji ga je doveo za 41.000.000 evra. U dresu Stare dame proveo je sedam godina, tokom kojih se profilisao kao jedan od najboljih ofanzivnih veznih igrača u Evropi, doprinevši osvojanju pet titula prvaka Italije.
Iako je zaradio status zamenika kapitena, povrede su bile preveliki problem za upravu Juventusa, koja nije želela da sa njim produži saradnju. U julu 2022. godine, crno-beli dres zamenio je dresom Rome. Do sada, za rimski klub odigrao je 140 utakmica, dao 40 i naemstio i asistirao prilikom još 30 pogodaka.