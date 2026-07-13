Ljubav traje, za mnogo manje para... Dibala 2027

Nova sezona kuca na vrata, a Roma ima zadatak da se spremi za najjaču konkurenciju u poslednjih nekoliko godina. Prvi put od sezone 2018/19. takmičiće se u Ligi Šampiona, i to predvođena Paulom Dibalom, koji je produžio ugovor do leta 2027.

Prihvatio je Argentinac ogromno smanjenje plate kako bi došlo do nastavka saradnje. Prethodne sezone bio je najplaćeniji igrač tima sa 8.000.000 evra neto, dok će za narednu zaraditi nešto manje od 3.000.000, uz bonuse.