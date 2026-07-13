Pariz doveo NBA pojačanje: Potpisao 'Džordan iz babla'
Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 15:29
Ti Džej Voren novi košarkaš tima iz prestonice Francuske
"Ulice neće zaboraviti", vole da kažu ljubitelji sporta, posebno za igrače koji su na kratko eksplodirali i kasnije polako se utapali u sivilo i nestajali. Što se tiče NBA lige, jedan od njih je Ti Džej Voren, koji je u onom 'mehuru' 2020. godine tokom pandemije koronavirusa rešetao u Diznilendu, pa je tada dobio nadimak "Majkl Džordan iz babla".
Igrao je stvarno neverovatno na tih šest mečeva, gde Indijana Pejsersi nisu uspeli da se domognu plej-ofa, ali je Ti Džej Voren ostao zapamćen. Davao je 31 poen u proseku, na svakom meču je ubacio 30+ i na kraju bio u najboljoj petorci 'babla' zajedno sa Demijanom Lilardom, Devinom Bukerom, Lukom Dončićem i Džejmsom Hardenom. Deluje toliko davno da kao da je bilo u nekom prošlom životu, ali je stvarno bilo sjajno gledati ga, posebno u prvom meču tamo u Orlandu, kada je ubacio Filadelfiji 53 poena. Sada ćemo imati prilike da ga gledamo u Evroligi jer je potpisao za Pariz.
Izabrane vesti
Kao što je najavio "BasketNews" pre dve nedelje, Ti Džej Voren stigao je u Pariz, a sada smo dobili i zvaničnu potvrdu od kluba iz glavnog grada Francuske. Biće ovo prva sezona u karijeri za 32-godišnje krilo van Sjedinjenih Američkih Država, pošto mesta za njega više u NBA ligi nema. Borio se, trudio se, pokušavao i kroz razvojnu Dži ligu da se vrati, pričalo se da će igrati i Letnju ligu, ali nije hteo da se vraća tamo. Problem je bila i povreda stopala, zbog koje je propustio skoro čitave dve sezone i nikada nije mogao da nađe pravi ritam.
Igrao je protekle dve sezone za razvojni tim Niksa, gde je za Vestčester imao 18,3 poena, 4,5 skokova i tri asistencije za 29 minuta na parketu. Može još mnogo toga da doprinese, ali ipak u Evropi. Imaće odrešene ruke u Parizu i biće izuzetno zanimljivo videti kako će igrati ovaj nekada sjajni poenter.
Drafotvan je kao 14. pik 2014. godine posle vrhunskih igara na univerzitetu NC Stejt i proveo je deset sezona u najjačoj košarkaškoj ligi sveta. Odigrao je 385 utakmica za Indijana Pejserse, Finiks Sanse, Bruklin Netse i Minesota Timbervulvse.
U proseku ima 14,3 poena, 3,9 skokova i 1,2 asistencije za 27 minuta po meču na tih 385 utakmica.