Pariz doveo NBA pojačanje: Potpisao 'Džordan iz babla'

Kao što je najavio "BasketNews" pre dve nedelje, Ti Džej Voren stigao je u Pariz, a sada smo dobili i zvaničnu potvrdu od kluba iz glavnog grada Francuske. Biće ovo prva sezona u karijeri za 32-godišnje krilo van Sjedinjenih Američkih Država, pošto mesta za njega više u NBA ligi nema. Borio se, trudio se, pokušavao i kroz razvojnu Dži ligu da se vrati, pričalo se da će igrati i Letnju ligu, ali nije hteo da se vraća tamo. Problem je bila i povreda stopala, zbog koje je propustio skoro čitave dve sezone i nikada nije mogao da nađe pravi ritam.

Igrao je protekle dve sezone za razvojni tim Niksa, gde je za Vestčester imao 18,3 poena, 4,5 skokova i tri asistencije za 29 minuta na parketu. Može još mnogo toga da doprinese, ali ipak u Evropi. Imaće odrešene ruke u Parizu i biće izuzetno zanimljivo videti kako će igrati ovaj nekada sjajni poenter.

Drafotvan je kao 14. pik 2014. godine posle vrhunskih igara na univerzitetu NC Stejt i proveo je deset sezona u najjačoj košarkaškoj ligi sveta. Odigrao je 385 utakmica za Indijana Pejserse, Finiks Sanse, Bruklin Netse i Minesota Timbervulvse.

U proseku ima 14,3 poena, 3,9 skokova i 1,2 asistencije za 27 minuta po meču na tih 385 utakmica.