Čelsi spreman da plati 28-godišnjeg beka Rajo Valjekana 25.000.000 evra

Jasno je od prelaska Marka Kukurelje u Real Madrid da će Čelsi ovog leta dovesti još jednog levog beka. Ostao je na Jorelu Hatu (20), te mladim rezervistima Kejlebu Viliju (21) i Deneru (18), tako da se aktivirao na tržištu. I, prema informacijama Marke rešenje je pronašao u Španiji, u Rajo Valjekanu.

To nije preterano veliko iznenađenje kada znamo da je ovog leta na klupu seo španski strateg Ćabi Alonso. Prirodno je da bivši strateg Real Madrida i Bajer Leverkuzena dovede neke igrače koje dobro poznaje.