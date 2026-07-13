Čelsi spreman da plati 28-godišnjeg beka Rajo Valjekana 25.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 15:27
Pep Čavarija blizu selidbe na Stamford Bridž, na insistiranje novog trenera Plavaca Ćabija Alonsa
Jasno je od prelaska Marka Kukurelje u Real Madrid da će Čelsi ovog leta dovesti još jednog levog beka. Ostao je na Jorelu Hatu (20), te mladim rezervistima Kejlebu Viliju (21) i Deneru (18), tako da se aktivirao na tržištu. I, prema informacijama Marke rešenje je pronašao u Španiji, u Rajo Valjekanu.
To nije preterano veliko iznenađenje kada znamo da je ovog leta na klupu seo španski strateg Ćabi Alonso. Prirodno je da bivši strateg Real Madrida i Bajer Leverkuzena dovede neke igrače koje dobro poznaje.
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Tako, njegova odluka je da Kukurelju menja Đozep Marija Čavarija, 28-godišnji defanzivac Raja. Jedino što je tu iznenađenje je spremnost Plavaca da plate izuzetno visoko obeštećenje.
Naime, Madriđani su odredili cenu od 25.000.000 evra. Da budemo precizniji, tolika mu je otkupna klauzula, a finalista Lige konferencije neće da ide ispod toga.
Sreda, 21.00: (2,65) Engleska (3,05) Argentina (3,10)
Prema novim informacijama Marke, čelnici španskog prvoligaša su pristali na kompromis tako da će osnova obeštećenja da bude niža, a sa bonusima će da stigne do tih 25.000.000. Sad, kada je ta prepreka preskočena očekuje se da čitav posao brzo bude ozvaničen.
Interesantno je to što Pep Čavarija do sezone 2022/2023 uopšte nije ni igrao u prvoligaškom fudbalu. Počeo je karijeru u niželigašu Figeresu, zatim je dve godine igrao za trećeligaša Olot, a zatim je još dve sezone u Segundi nosio dres Real Saragose. Rajo ga je doveo na leto 2022. godine za 1.800.000 evra, a sada posle 105 nastupa, dva gola i šest asistencija u Primeri prodaće ga gotovo po 14 puta većoj ceni.
Za Čelsi svakako ta cifra ne predstavlja neki veliki iznos. Ovog leta je zvanično londonski klub već doveo Marka Palestru za 57.000.000 evra, Žovanija Kendu iz Sportinga za 50.000.000, pomenutog Denera iz Korintijansa za 10.000.000 i Dastana Satpajeva iz Kajrata za 2.400.000 evra.
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