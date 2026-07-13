Putem Aleksandra Stankovića: Još jedan Srbin u Brižu za 7.500.000 evra

Sa tim obeštećenjem, Vasović će postati najskuplja prodaja u istoriji njegovog Lucerna, pošto je do sada rekord držao Ardon Jašari, prodat za okruglo 6.000.000 evra. I to takođe Klub Brižu, koji ga je samo godinu kasnije lansirao u Milan za čak šest puta više novca, odnosno 36.000.000 evra.

Vasović je inače u Lucern stigao još kao 15-godišnjak, a prošle sezone je za prvi tim dao sedam golova i namestio još dva. Izuzetan učinak imajući u vidu da je sezonu počeo u mladom timu, pa je tek na proleće dobio značajniju minutažu u seniorskoj selekciji. Od marta je na deset utakmica dao pet golova.

Time je privukao pažnju inostranih klubova, a Klub Briž se odavno etablirao kao savršena odskočna daska. Pomenuli smo već Stankovića i Jašarija, a dodajmo da su iz Hanover aza 7.500.000 uzeli Nikola Tresoldija, a Fortuni iz Dizeldorfa Hristosa Colisa za 6.500.000. Tresoldija sada hoće Rome, koja će prvom ponudom od 25.000.000 evra uspeti samo da privuče čelnike Briža za pregovarački sto mada belgijski mediji tvrde da on nema dozvolu da ide. Colis bi pak trebalo da ode u Arsenal za 41.000.000 evra.

Vasović svakako stiže u Briž, pod uslovom da prođe lekarske preglede, a čini nam se da bi i Fudbalski savez Srbije morao da uradi sve što može ne bi li ga privoleo u tabor Orlova. Mada je možda već zakasnio, jer Vasović je standardan već u U19 timu Švajcarske u kojoj ga je vodio rođeni Beograđanin Ilija Borenović, nekada trener Lozane. Odavno se priča da će uskoro biti prekomandovan i u U21 selekciju.