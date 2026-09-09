Kivu pravda kiks golmana: Zašto kriviti njega, važna je reakcija, ne greška

Posle utakmice, kao i svaki trener, Kristijan Kivu nije hteo da upire prstom u svog golmana, nego je stao u njegovu odbranu, čak i opravdao grešku.

"Zašto pominjati opet to? Odreagovao je kao vrhunski golman nakon greške. Ostao je fokusiran, imao nekoliko važnih odrbana Ono što je važno je reakcija, ne greška. Podigao je glavu, vratio samopouzdanje. To je ono što mi je važno", rekao je Kivu posle utakmice.

Uprkos tome što su defanzivni lapsusi skupo koštali šampiona Italije, Kivu nije bio nezadovoljan onim što je video od ekipe.

"Uopšte nisam ljut, naprotiv, zadovoljan sam karakterom svog tima. Prevazišli smo teške trenutke i nakon određenih grešaka me je zanimala reakcija i govor tela igrača. Danas smo na Bernabeu pokušali da budemo dominantni, što me čini optimističnim za budućnost. Greške su deo igre. Znali smo koliko će biti teško, ali smo ostali u igri do kraja. Nosimo kući činjenicu da nismo spekulisali".

Veliki doprinos igri Intera dali su ving bekovi. Sa jedne strane Endi Dijuf, sa druge Karlos Augusto. Brazilac je postigao jedini gol za šampiona Italije.

"Zadovoljan sam obojicom. Karlos je sve krunisao golom. Bio je dosledan i zadao muke Denzelu Damfrisu. Endi je pokazao karakter protiv jednog od najboljih bekova na svetu (Mark Kukurelja prim.aut). Ponosan sam na ovaj tim i njegovu hrabrost".

Za kraj, Kivu je govorio o odnosu sa Murinjom. Zajedno su bili u Interu, osvojili tripletu, na posletku ostali prijatelji do današnjeg dana.

"Mnogo ga volim zbog toga koliko mi je značio u teškom trenutku za moju porodicu, zbog onoga što smo uradili, zbog toga što je veliki čovek. Toliko ga volim, bio sam srećan što ga ponovo vidim i želim mu sve najbolje", rekao je Kivu.