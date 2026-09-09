Murinjo posle Intera: Luda utakmica, moglo je da se završi 7:6; Vinisijus nema oštrinu

Na kraju se utakmica zakuvala golom Karlosa Augusta, Real se bio potpuno povukao u finišu i na kraju uspeo da sačuva sva tri boda.

"Ovo je bila luda utakmica. Toliko je kritika kad je utakmica dosadna, ali je danas bila luda. Lako je moglo da se završi rezultatom 7:6. Imali smo oslabljeni vezni red. Inter je rano pravio izmene, a nisam mogao mnogo toga da promenim na sredini terena. Kad sam video da su igrači u teškoj situaciji, napravio sam izmene, ali mislim da su igrači uradili odličan posao. Nije bilo dosadno; imali smo šanse da povedemo 3:0 u poslednjem minutu prvog poluvremena. Slažem se da su golovi došli iz njhovih grešaka, ali moram da odam priznanje mojim igračima. Valverdeov gol je nešto na čemu se radi. Nemojmo se samo fokusirati na kritike", rekao je Murinjo po završetku meča na Santijago Bernabeuu.

Španski komentatori su istakli nedostatak kontrole igre, Inter je bio taj koji je u Madridu imao više loptu u posedu tokom maltene čitave utakmice. Ipak, Žoze ima drugačije razmišljanje.

"Jedno je kad ti nemaš kontrolu, ali nije je ni Inter imao. Kurtoa je napravio mnogo odbrana, ali setite se koliko smo šansi propustili iz kontranapada. Bila je ovo sjajna utakmica. Spektakularna za one koji su je gledali, ali ne i za mene i Kristijana Kivua".

Ono što svima upada u oči je igra Vinisijusa Žuniora. Očigledno je da Brazilac ne igra dobro. Sa druge strane, Kilijan Embape je još jednom uspeo da zatrese mrežu rivala i stigne Raula na večnoj listi strelaca elitnog takmičenja.

"Vinisijus je radio veoma naporno. Znam to, on zna, svi znamo. Još uvek nema oštrinu, još uvek nije Vinisijus, ali radi naporno. Svako ko vredno radi i daje sve od sebe zaslužuje poštovanje", završio je Murinjo.