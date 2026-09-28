Klop: Protiv Srbije kao da je finale

Selektor Nemačke Jirgen Klop priznao je posle utakmice da je razočaran ishodom.

„Rezultat nije dobar, ali bez sumnje je samo deo procesa. Sve je moja odgovornost, od sastava koji je izašao na teren, preko toga kako je tim formiran pa do izmena. Sve je to bila moja ideja. Lako bih se pomirio sa tim da nismo pobedili nekim ubedljivim rezultatom, ali ne mogu da prihvatim poraz. Gol je bio nesrećan, međutim, nekako se uklopio u sve okolnosti“, rekao je Klop.

Nije zabrinut nemački stručnjak i pored samo jednog osvojenog boda.

„Zajedno smo tek nedelju dana, formiramo novi tim, tako da tek treba da stvaramo rutine. Treninzi su nam neophodni. Sve je ove nedelje bilo sjajno osim većeg dela ove utakmice“.

Imao je Klop poruku pred meč sa Srbijom koji će se igrati u četvrtak veče u Minhenu.

„Idem sad da se odmorim, jer imamo novu utakmicu za tri dana. Još jedan krucijalan meč za nas, kao da je finale. Dobro je što ne znaju kako ćemo da igramo, jer ne znamo ni mi“, podvukao je Jirgen Klop.