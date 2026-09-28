Nije tema pobeda nad Norveškom, već što je Ronaldo posle 6.678 dana presedeo meč na klupi

Nakon meča, Žezus je detaljno obrazložio svoju taktičku zamisao i naglasio da izostanak Ronalda nema veze s povredom. Od poslednjeg Ronaldovog meča na klupi prošlo je 6.678 dana. U pitanju je bio meč protiv Švajcarske na Evropskom prvenstvu, kada je Portugalija već imala obezbeđen prolaz dalje. „Dogovorio sam se s njim da uđe u poslednjih pola sata, ali tok utakmice to više nije zahtevao. Ramos je igrao odlično, postigao gol, a još jedan mu je poništen. Zato sam procenio da nije bio pravi trenutak za izmenu. Utakmica je otišla u drugom smeru i bio mi je potreban profil igrača koji će osigurati taktičku ravnotežu i sačuvati rezultat. Ovo nije bila odluka u cilju njegovog fizičkog odmora, bio je u stanju da igra koliko god je potrebno” , objasnio je Žezus .

Selektor je odbacio navode da je Ramos ovim nastupom osigurao status prvog izbora u napadu, istakavši da već za naredni duel protiv Danske planira nove rotacije.

„To što je Ramos dao gol ne garantuje ništa, kao što je bio slučaj i sa Feliksom koji je tresao mrežu na dva meča. Svaka utakmica zahteva posebnu strategiju. Razgovarao sam sa Ronaldom pre susreta i rekao mu: ’Ne počinješ, ali ulaziš u nastavku’. Međutim, fudbal diktira rešenja i u ovom slučaju nije bilo opravdano menjati špica. To uopšte ne znači da je odstranjen - štaviše, vrlo je moguće da protiv Danske bude u startnoj postavi”, dodao je selektor Portugalije.

Posebnu pažnju medija privukle su i reakcije kapitena Pirtugalije. Ronaldo je tokom meča delovao izuzetno ozbiljno, a po završetku susreta odmah se uputio ka svlačionici, propustivši zajedničko pozdravljanje sa navijačima.

Žezus je najavio razgovor sa svojim kapitenom:

„Iskreno, nisam ni primetio da se nije pridružio ekipi u pozdravu navijačima. O razlozima može samo on da govori. To što nije igrao ne znači da ne računam na njega - računam u potpunosti. Moram da razgovaram s njim, ali ga dobro poznajem. Reprezentacija pripada svima nama, a on je naš kapiten”, dodao je selektor Selesaa.