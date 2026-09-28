Nije tema pobeda nad Norveškom, već što je Ronaldo posle 6.678 dana presedeo meč na klupi
Vreme čitanja: 2min | pon. 28.09.26. | 09:42
Glavna tema nakon slavlja Portugalije u Oslu
Pobeda Portugalije nad Norveškom u Ligi nacija otišla je u drugi plan zbog činjenice da je legendarni Kristijano Ronaldo utakmicu presedeo na klupi za rezervne igrače, što se nije dogodilo još od 15. Juna 2008. godine.
Iako je bio potpuno fizički spreman i u završnici utakmice izašao na zagrevanje, Žorž Žezus odlučio je da ga ne uvede u igru. Svoju poziciju u špicu napada zadržao je Gonsalo Ramos, strelac drugog pogotka za portugalski tim.
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Nakon meča, Žezus je detaljno obrazložio svoju taktičku zamisao i naglasio da izostanak Ronalda nema veze s povredom. Od poslednjeg Ronaldovog meča na klupi prošlo je 6.678 dana. U pitanju je bio meč protiv Švajcarske na Evropskom prvenstvu, kada je Portugalija već imala obezbeđen prolaz dalje.
„Dogovorio sam se s njim da uđe u poslednjih pola sata, ali tok utakmice to više nije zahtevao. Ramos je igrao odlično, postigao gol, a još jedan mu je poništen. Zato sam procenio da nije bio pravi trenutak za izmenu. Utakmica je otišla u drugom smeru i bio mi je potreban profil igrača koji će osigurati taktičku ravnotežu i sačuvati rezultat. Ovo nije bila odluka u cilju njegovog fizičkog odmora, bio je u stanju da igra koliko god je potrebno”, objasnio je Žezus.
Selektor je odbacio navode da je Ramos ovim nastupom osigurao status prvog izbora u napadu, istakavši da već za naredni duel protiv Danske planira nove rotacije.
„To što je Ramos dao gol ne garantuje ništa, kao što je bio slučaj i sa Feliksom koji je tresao mrežu na dva meča. Svaka utakmica zahteva posebnu strategiju. Razgovarao sam sa Ronaldom pre susreta i rekao mu: ’Ne počinješ, ali ulaziš u nastavku’. Međutim, fudbal diktira rešenja i u ovom slučaju nije bilo opravdano menjati špica. To uopšte ne znači da je odstranjen - štaviše, vrlo je moguće da protiv Danske bude u startnoj postavi”, dodao je selektor Portugalije.
Posebnu pažnju medija privukle su i reakcije kapitena Pirtugalije. Ronaldo je tokom meča delovao izuzetno ozbiljno, a po završetku susreta odmah se uputio ka svlačionici, propustivši zajedničko pozdravljanje sa navijačima.
Žezus je najavio razgovor sa svojim kapitenom:
„Iskreno, nisam ni primetio da se nije pridružio ekipi u pozdravu navijačima. O razlozima može samo on da govori. To što nije igrao ne znači da ne računam na njega - računam u potpunosti. Moram da razgovaram s njim, ali ga dobro poznajem. Reprezentacija pripada svima nama, a on je naš kapiten”, dodao je selektor Selesaa.