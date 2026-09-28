LUDI TIKET (-), ponedeljak, 828.006 dinara: Panceri ga naterali na očaj
Vreme čitanja: 2min | pon. 28.09.26. | 08:39
Grci su održali lekciju Nemcima, tako da majstor koji je pogađao ćuda nije bio ni blizu željenog tačnog rezultata
Poznato je da je granica između sportske tragedije i istorijskog dobitka na kladionici neverovatno tanka, a ovaj tiket odigran onalajn, dakle iz fotelje to savršeno dokazuje. Sa uplaćenih svega 50 dinara, igrač je naciljao kosmički dobitak od 828.006 dinara, skrojivši hrabar plan sa ukupnom kvotom od čak 15.054,66. Tiket je brojao sedam parova i bio je prava vrteška visokih kvota, odigranih u režiji evropske Lige nacija i međunarodnih prijateljskih mečeva, gde se jurio svaki detalj – od tačnih rezultata do prelaza.
Fudbalski teren je ponovo pokazao svoju nepredvidivu ćud, pretvorivši potencijalno slavlje u nevericu. Sve je počelo idealno: Holandija je slomila Srbiju za pogođen prelaz „dvojka u dvojku” (kvota 2,05), a Danska je hirurški precizno ispoštovala tačan rezultat 2:0 protiv Velsa za strašnu kvotu 7,25. Ređali su se prolazi – Austrija je dominirala protiv takozvanog Kosova (3,25), Litvanija i Azerbejdžan su podelili bodove na poluvremenu i kraju (4,30), Malta je rutinski odradila Lihtenštajn iz keca u kec (1,77), dok su Gibraltar i Andora odigrali očekivano tvrdo i bez golova (3,90). Ipak, san o epskom dobitku srušio se u Nemačkoj. Umesto projektovanih 3:0 za Pancere protiv Grčke (kvota 10,5), semafor je na kraju pokazivao šokantnih 0:1, čime je ovaj fudbalski autoritet postao jedini crveni krstić na tiketu.
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