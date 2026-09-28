Novi tim Nemačke za Srbiju: Otpali Kimih, Adejemi, Ta, Ter Štegen; u igri Pavlović, Karl, Voltemade…

Sve to navelo je Klopa da malo i izmeni sastav grupa, pa je Barselonin Karim Adejemi – isprva planiran za druge dve utakmice – odigrao dve prve, pa sada neće biti u konkurenciji. Isti je slučaj i sa Ajntrahtovim Junesom Ebnutalibom. Ni on neće igrati protiv nas.

Mimo Firca i Burkharta, samo će još šestorica igrača iz prve grupe biti tu i za Srbe i Grke: golman Fin Damen, te novajlije u nemačkom timu Filip Treu, Janik Engelhart i Bambase Konte, te već dobro poznata imena Serž Gnabri i Niko Šloterbek.

Na ovom novom spisku biće tako devetorica igrača koji bi mogli da dobiju priliju da debituju za Elf: golmani Jonas Urbig i Noa Atubolu, te Fin Jelč, Mika Baur, Vitali Janelt, Feliks Kajdel, Deri Šerhant, uz pomenutog Damena i Saida El Malu.