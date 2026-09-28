Novi tim Nemačke za Srbiju: Otpali Kimih, Adejemi, Ta, Ter Štegen; u igri Pavlović, Karl, Voltemade…
Vreme čitanja: 2min | pon. 28.09.26. | 10:34
Samo šestorici reprezentativaca dozvoljeno da ostanu u državnom timu
Prvi put u Evropi – tronedeljna reprezentativna pauza i četiri utakmice u jednom “prozoru”. I prvi put eksperiment Jirgena Klopa da na spisak pozove 44 imena i ekipu podeli na dve grupe, od kojih će svaka odigrati po dva meča. Što će reći da će protiv Srbije u Minhenu– i potom opet Grčke, samo u Solunu – Nemačku predstavljati maltene sasvim drugačiji tim u odnosu na prve dve utakmice.
Istina, povrede su promenile nešto i pre tih mečeva, pošto su Florijan Firc i Jonatan Burkhart, koji su trebalo da preskoče prve utakmice, svakako pozvani ranije zbog odsustva Kaija Haverca i Džamala Musijale.
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Sve to navelo je Klopa da malo i izmeni sastav grupa, pa je Barselonin Karim Adejemi – isprva planiran za druge dve utakmice – odigrao dve prve, pa sada neće biti u konkurenciji. Isti je slučaj i sa Ajntrahtovim Junesom Ebnutalibom. Ni on neće igrati protiv nas.
Mimo Firca i Burkharta, samo će još šestorica igrača iz prve grupe biti tu i za Srbe i Grke: golman Fin Damen, te novajlije u nemačkom timu Filip Treu, Janik Engelhart i Bambase Konte, te već dobro poznata imena Serž Gnabri i Niko Šloterbek.
Na ovom novom spisku biće tako devetorica igrača koji bi mogli da dobiju priliju da debituju za Elf: golmani Jonas Urbig i Noa Atubolu, te Fin Jelč, Mika Baur, Vitali Janelt, Feliks Kajdel, Deri Šerhant, uz pomenutog Damena i Saida El Malu.
S druge strane, protiv Srbije sigurno neće igrati neki od nosioca igre Pancera u prethodnim godinama, pre svih Jozua Kimih, Džonatan Ta, Mark Andre ter Štegen.
“Iz moje perspektive, ovakav izbor nije imao alternative. I 100 odsto stojim iza njega”, kratko je prokomentarisao Klop tu odluku da reprezentaciju deli u dve grupe.
TIM NEMAČKE ZA SRBIJU I GRČKU:
Golmani: Noa Atubolu (Ajntraht Frankfurt), Fin Damen (Augzburg), Jonas Urbig (Bajern Minhen)
Odbrana: Valdemar Anton (Borusija Dortmund), Ridle Baku (Lajpzig), Fin Jelč (Štutgart), Maksimilijan Mitelštat (Štutgart), David Raum (Lajpcig), Malik Tšau (Njukasl), Niko Šloterbek (Borusija Dortmund), Filip Treu (Frajburg)
Sredina: Mika Baur (Seltik), Tom Bišof (Bajern Minhen), Bambase Konte (Hofenhajm) Said El Mala (Keln), Janik Engelhart (Frajburg), Serž Gnabri (Bajern Minhen), Vitali Janelt (Brentford), Lenart Karl (Bajern Minhen), Feliks Kajdel (Elversberg), Aleksander Pavlović (Bajern Minhen), Deri Šerhant (Frajburg), Florijan Virc (Liverpul)
Napad: Jonatan Burkhart (Ajntraht Frankfurt), Nik Voltemade (Juventus)