Zidan: U fudbalu je sve prolazno, želim da svi pamte ove trenutke
Vreme čitanja: 5min | pon. 28.09.26. | 10:28
Iako ne može da računa na kapitena Embapea, selektor Francuske najavljuje pohod na tri boda u Briselu
Kilijan Embape je rešio pobednika u meču sa Turskom, ali Francuska će ove večeri na gostovanju Belgiji u Briselu od 20.45 biti bez ubojitog napadača.
Zbog hiperekstenzije zadnje kapsule levog kolena, napadač Real Madrida je napustio kamp reprezentacije i neće moći da igra u narednih deset do 12 dana, barem takve su prve procene lekarskog tima Francuske, što je dobra vest i za Kraljevski klub iz Madrida, jer će Embape imati dovoljno vremena da se oporavi za nastavak takmičenja Rela u La Ligi i potom u Ligi šampiona.
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Što se tiče Francuza, Zidan je rešio da ne dovodi zamenu za Embapea, ali je obećao da će u večerašnjem okršaju sa Crvenim đavolima rotirati postavu. To je ujedno i neminovnost ako se ima u vidu da Galski petlovi igraju ukupno četiri meča u razmaku od nekih desetak dana.
"Svakako će biti promena u timu u odnosu na meč sa Turskom, to je sigurno. Koliko? Videćete kad počne meč. Sa četiri utakmice u vrlo kratkom periodu, posebno sa putovanjima u Tursku i Belgiju, rotiraćemo postavu. Ne bih da pružim bilo kakvu informaciju, moram da razmotrim šta je najbolje za tim", kaže Zidan.
20.45: (3,60) Belgija (3,60) Francuska (2,00) MOZZART RELAX
U odsustvu kapitena Embapea, Zidanu se pruža prilika da proveri neke druge igrače. Jasno je da je Embape kao zvezda tima zakucan među starterima, ali Francuska ima toliko dobrih napadača, da Zidana uopšte ne mora da boli glava i kada mu Kilijan nije na raspolaganju. Generalno, osim Embapea, Zidan u ovim mečevima Lige nacija ne može da računa i na Risera, Konatea i Zaira-Emerija.
Na poslednjem treningu, Zidan nije želeo da otkriva karte, ali je uvežbavao različite kombinacije, poput one da je Dezire Due igrao na mestu lažne devetke. Šerki, Kamavinga i Rabio su činili trio u sredini. Veruje se da će u odnosu na meč sa Turskom biti bar tri promene, te da bi na teren trebalo da istrče Menjan na golu, u odbrani Kunde, Upamekano, Lakroa i Trufer, sredina sa Šerkijem, Kamavingom i Rabioom i napad sa Oliseom, Dueom i Barkolom.
Nisu u taboru Francuske imali mnogo vremena za pripremu ovog meča, ali Zidan uvek očekuje maksimum.
"Sve je važno, ali najvažnije je da se svi dobro poznajemo. Putovali smo u Tursku, morali smo da radimo na oporavku posle toga i više smo mislili o tome nego o treningu, jer nemamo vremena. Ipak, dužnost nam je da se dobro pripremimo za mečeve. Došli smo u Brisel da pobedimo, svi smo takmičari", jasan je Zidan.
U odsustvu Embapea, Usman Dembele će svakako biti pod posebnom lupom, ne samo zbog toga što će poneti kapitensku traku.
"On je zamenik kapitena, ali on u sebi ima to ponašanje kapitena, to se oseća. Dobar je momak, uvek je tu za druge i moramo da iskoristimo njegovo iskustvo. Očekujem ponešto od svakog, ne samo od kapitena. Ovo je grupa u kojoj se svi osećaju dobro, srećni su što su zajedno, igraju za Francusku, sledi nam još nekoliko važnih mečeva. To je ono što im kažem, uživajte u trenutku. Fudbal brzo ide, meni je 54 godine, ne mogu više da igram. Sve je tako prolazno! Francuska reprezentacija je nešto prelepo, želim da svako od njih oseti to", dodao je Zidan.
U moru odličnih igrača koje ima na raspolaganju je i fudbaler Mančester Sitija, Rajan Šerki, a Zidan je priznao da bi voleo da je mogao da igra sa njim u istom timu.
"Da, to bih svakako voleo. On je odličan sa loptom in to svi znaju. Ono što mene zanima je šta je sposoban da uradi bez lopte. Može da je primi između linija. Kada igra vertikalno, to je interesantno, jer lomi linije protivnika. U stanju je da to radi na veoma dobar način".
Belgijanci su u prvom kolu takođe ostvarili pobedu i to protiv Italije (2:0), tako da je Zidan svestan šta ih očekuje.
"Imaju veoma dobar tim, na Svetskom kupu su stigli do četvrtfinala gde su izgubili od Španije. Znamo da nas čeka težak zadatak i to je interesantno. Imate neke velike mečeve, a naša je želja da budemo akteri takvih susreta jer volimo da se takmičimo. Selektor Van Bomel i ja nemamo baš slične stilove. On ima posebnu ličnost i karakter na terenu. Volim to kod igrača, ali mi je draže kada su uz mene, a ne protiv mene", zaključio je selektor Francuske.
Belgija i Francuska su se često sastajali u prošlosti i skor je veoma izjednačen. Na 78 mečeva, Belgija je slavila 30 puta, Francuzi na 29, dok je 19 puta bilo nerešeno. Ipak, na poslednjih pet mečeva slavili su Francuzi, Belgija je poslednji put slavila 2015. u prijateljskom meču kada je bilo 2:1.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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MOGUĆE POSTAVE
BELGIJA (4-2-3-1): Lamens - Kastanj, Engoj, Mehele, De Kujper - Raskin, Tilemens - Moreira, De Brujne, Godts - De Ketelare.
FRANCUSKA (4-3-3): Menjan - Kunde, Upamekano, Lakroa, Trufer - Kamavinga, Rabio, Šerki - Olise, Dembele, Due.
A LIGA NACIJA – 2. KOLO
Ponedeljak
GRUPA 1
20.45: (2,70) Turska (3,40) Italija (2,65) MOZZART RELAX
Utorak
GRUPA 3
20.45: (1,18) Španija (7,25) Hrvatska (15,0)
20.45: (8,00) Češka (5,00) Engleska (1,37)
***kvote su podložne promenama
Nedelja
GRUPA 2
Srbija - Holandija 1:2 (0:1)
/Jović 46 - Merdink 30pen, 69/
Nemačka - Grčka 0:1 (0:0)
/Kurbelis 71/
GRUPA 4
Danska - Vels 2:0 (0:0)
/Dejvis 53ag, Isaksen 66/
Norveška - Portugalija 1:2 (0:1)
/Haland 51 - Feliks 17, Ramos 54/