Zidan: U fudbalu je sve prolazno, želim da svi pamte ove trenutke

Što se tiče Francuza, Zidan je rešio da ne dovodi zamenu za Embapea, ali je obećao da će u večerašnjem okršaju sa Crvenim đavolima rotirati postavu. To je ujedno i neminovnost ako se ima u vidu da Galski petlovi igraju ukupno četiri meča u razmaku od nekih desetak dana.

"Svakako će biti promena u timu u odnosu na meč sa Turskom, to je sigurno. Koliko? Videćete kad počne meč. Sa četiri utakmice u vrlo kratkom periodu, posebno sa putovanjima u Tursku i Belgiju, rotiraćemo postavu. Ne bih da pružim bilo kakvu informaciju, moram da razmotrim šta je najbolje za tim", kaže Zidan.

20.45: (3,60) Belgija (3,60) Francuska (2,00) MOZZART RELAX

U odsustvu kapitena Embapea, Zidanu se pruža prilika da proveri neke druge igrače. Jasno je da je Embape kao zvezda tima zakucan među starterima, ali Francuska ima toliko dobrih napadača, da Zidana uopšte ne mora da boli glava i kada mu Kilijan nije na raspolaganju. Generalno, osim Embapea, Zidan u ovim mečevima Lige nacija ne može da računa i na Risera, Konatea i Zaira-Emerija.

Na poslednjem treningu, Zidan nije želeo da otkriva karte, ali je uvežbavao različite kombinacije, poput one da je Dezire Due igrao na mestu lažne devetke. Šerki, Kamavinga i Rabio su činili trio u sredini. Veruje se da će u odnosu na meč sa Turskom biti bar tri promene, te da bi na teren trebalo da istrče Menjan na golu, u odbrani Kunde, Upamekano, Lakroa i Trufer, sredina sa Šerkijem, Kamavingom i Rabioom i napad sa Oliseom, Dueom i Barkolom.

Nisu u taboru Francuske imali mnogo vremena za pripremu ovog meča, ali Zidan uvek očekuje maksimum.

"Sve je važno, ali najvažnije je da se svi dobro poznajemo. Putovali smo u Tursku, morali smo da radimo na oporavku posle toga i više smo mislili o tome nego o treningu, jer nemamo vremena. Ipak, dužnost nam je da se dobro pripremimo za mečeve. Došli smo u Brisel da pobedimo, svi smo takmičari", jasan je Zidan.