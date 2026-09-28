Žakelj za Mozzart Sport: Nije bilo realno da Mirotić dođe, u Evrokupu pritisak na najbogatijima

Budućnost u sezonu ulazi sa nešto širim i čini se kvalitetnijim rosterom. Dovedeni su dobro poznati igrači poput Marijela Šajoka , Ajversona Molinara i Džastina Smita . "Svi ti novi igrači za sada su dobro reagovali na moje zahteve i na naš sistem. Svi su momci sa odličnim karakterom i pozitivni ljudi, što isto olakšava na neki način rad trenera. Može se reći da sam zadovoljan sa novim igračima. Međutim, na kraju je rezultat taj koji govori da li je nešto dobro. Košarka je timski sport, tako da želim da izgledamo odlično kao ekipa, dok je individualni učinak u drugom planu".

Ipak, trener Budućnosti ističe da mu je kasno okupljanje u određenoj meri poremetilo planove. "Jeste otežalo sve to. Znate kako, na neki način svi treneri imaju neke planove. Želimo što više da prođemo, što više da treniramo, da imamo kontrolu nad situacijom. Ali u ovom slučaju mi smo odradili zajedno recimo nekih 10 treninga i utakmice, to je vrlo malo za ovaj period. Međutim, momci pokazuju stvarno dobar pristup i fokus, što je vrlo bitno. Novi igrači prihvataju informacije, tako da što se toga tiče moram da budem zadovoljan. Ipak, verovatno će nam trebati nekog vremena da uđemo u onaj pravi ritam i pravu formu što mi želimo".

Slovenački stručnjak je najpre govorio o pripremnom periodu koji je iza njega i igrača. "Zadovoljan sam što smo više-manje svi zdravi i smatram da je to apsolutno najbitnije. Od početka predsezone imamo neke male povrede, neki igrači su odmarali tokom pojedinih pripremnih utakmica, ali se nadam da ćemo biti dobro i kad počne sezona. Svi smo zdravi i potpuno spremni ta početak. Zadovoljan sam pristupom momaka, treningom i svime do sada učinjenim, ali vreme je za utakmice. Kasno smo se svi zajedno okupili, tek 3. septembra, pošto smo imali osam igrača u različitim reprezentacijama. Tako da smo prvih 14 dana radili sa samo šest igrača. Malo smo kasnili sa sklapanjem sistema i uigravanjem igrača, ali sada dobro", počeo je razgovor strateg Budućnosti.

Govorio je Žakelj o najvećem potpisu ovog leta, a to je ostanak Džuvana Morgana, kao i o odlasku Nikole Tanaskovića u Partizan Mozzart Bet.

"Prošle sezone sa Morganom i Tanaskovićem imali smo baš dobru situaciju i igru na poziciji četiri. Ono što mogu da kažem jeste da svakako nije lako da se zameni Nikola. Želim mu sve najbolje, zaslužio je da ide korak dalje u karijeri i siguran sam da ima svetlu budućnost. Morgan nam je bio jedan od glavnih igrača kojeg smo mi pokušavali da zadržimo. Na kraju nam je to i uspelo, malo kasno, ali ispoštovali smo i igrača koji je želeo da isproba tržište i možda neke druge prilike, tako da tu je bio dogovor da malo sačekamo i na kraju, što se nas tiče, dobro se završilo. Meni je drago što je Morgan ovde sa nama i smatram da je jedan od bitnih igrača".

Budućnost je pod vođstvom Andreja Žakelja jednom završila Evrokup sezonu u prvoj fazi, a potom dva puta uzastopno u osmini finala. Možda je vreme da renovirani tim napravi korak dalje?

"Znate kako, svi mi želimo svaki put iskorak, mislim da svi klubovi to priželjkuju, ne samo Budućnost. Svakako da je to naš cilj, kao i svake godine. Nije lako da se tako nešto postigne. Znamo kakav je sistem bio prošle sezone i kako se to završilo, a ja mislim da će ove godine biti još teže. Smatram da je Evrokup nikad jači, sa osam novih timova. Prošle sezone 20, sada 32 tima. Znači sve je još teže zbog broja timova i kvaliteta, kao i ulaganja koja su u ovoj sezoni u Evropi neverovatna, mislim rekordna u košarci. Tako da svakako je ovo veliki izazov za nas, teška prepreka. Pogotovo svi ti veliki timovi".

Nastavio je Žakelj da analizira Evrokup i grupu Budućnosti u kojoj su još šampion Burg, Tofaš, Trento, Napoli, Neptunas, Kemnic i Šljonsk.

"Nema tu lošeg tima, kao ni u celom Evrokupu. Ovako, sistem je kakav jeste, znači moraš da si među prvih četiri. Nema tu puno prostora za greške. Treba svaki tim da se tretira maksimalno ozbiljno i mislim da će svaki tim biti opasan, pogotovo na domaćem terenu. Grupa jeste dosta izjednačena, svi imaju svoje ciljeve kao i mi, tako da, kao što sam rekao, najteži Evrokup ove godine, ali mi ćemo napraviti sve da od starta izgledamo dobro i da probamo što više pobeda da uzmem".

Ove sezone imamo po četiri ekipe sa evroligaškim ambicijama, a to su PAOK, Aris, Bahčešehir i Hapoel Jerusalim, a šta o njima kaže trener Budućnosti?

"Njima su i budžeti evroligaški, ali ja ne gledam to tako kroz budžete. Posmatram jedino nekoj ekipi kako tim igra. Znači možeš da imaš i manji budžet i da si stvarno konkurentan, pogodio si sa igračima, napravila se dobra hemija, sve to se nekako poklopi i ne znači da to sa ovakvim timovima sa velikim budžetom ili dobrim individualcima mora da se desi. Možda je čak i teže u nekim situacijama i pritisak je na njima".

Šef struke Budućnosti ističe da će u takvim ekipama, prepunim izrazitih individualaca biti potrebno obuzdati ego.

"Individualci imaju svoj ego, želje, ambicije i nije lako to sve da se kontroliše i poklopi. Međutim, smatram da je malo već pritisak na ovim timovima koji imaju stvarno velika ulaganja i velike planove, tako da možda njima to neki dodatni teret na njih, da nešto moraju da osvoje sa ovim velikim ulaganjima. Ali kako da se takmičiš sa njima? Kao protiv svakog, moraš da ideš maksimalno, moraš da si fokusiran i da se boriš, da pokažeš da možeš. Ja uvek kažem igračima dokažite da ste vi trebali da budete tamo ili da zaradite takve ugovore, evo vam šansa. Tako da treba da je u tome motivacija. Potrebno je neke stvari da se poklope, da su svi zdravi i normalno da se uvek napravi neki dobar plan igre, koliko god je to moguće".

Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan

Za Žakelja nema dileme da je kolektiv može da pomrsi račune najskupljima.

"Ne želim da sam ja taj koji uzima zasluge. Mi smo grupa koja radi zajedno sa saradnicima u klubu i na kraju su igrači oni koji igraju. Tako da sve je to zajednički rad, ne samo ja kao trener, ali mislim da je lakše kad igrači prepoznaju rad, napredak i da vide da ovaj rad što radimo na treningu ima smisla i ima rezultata. To je najbitnije, da ti igrači veruju i onda je tebi kao treneru lakše, dok oni daju ja mislim još više"

Dotakao se trener Budućnosti i timova iz ABA lige koji će biti u Evrokupu.

"Svakako je dobrodošlo da imate što više abaligaša u Evrokupu. Bosna je tu sa većim ulaganjima, a samim tim interesovanjem. To je dobro za sarajevsku, ali i regionalnu košarku. Sada imamo tri tima iz ABA lige u Evroligi, plus četiri u Evrokupu, plus imamo timove u FIBA Ligi šampiona. Znači, pola ABA lige igra ozbiljna evropska takmičenja. Ovo samo govori o kvalitetu ABA lige i kvalitetu timova u regionu. Meni je ovo drago i normalno, jer je košarka u regionu uvek bila jaka".

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket

Nekako se Budućnost i u ABA ligi gleda kao tim koji bi mogao da pomrsi račune evroligašima, ali to ne opterećuje Žakelja.

"Stavljam najveći pritisak sam sebi tako da nemam problema sa tim kako nas drugi vide. Iskren da budem, ne znam puno šta pričaju i šta se piše po medijima, ne čitam, tako da ja kao trener radim svoj posao maksimalno. Uvek probam da izvučem iz igrača maksimum i to je to. Sad pritisak zbog toga ja lično ne osećam, kažem imam neki svoj pritisak koji dajem sebi i igračima da se poštuju neke stvari i to je najbitnije, a sve ostalo sa strane na mene ne utiče".

Pričalo se do nedavno da je Nikola Mirotić blizu Budućnosti, ali je na kraju završio u Valensiji.

"Nisam ja pravi čovek za to pitanje. Mislim da na neki način nije bilo ni realno da se to stvarno dogodi".

Istakao je Žakelj da mu nije cilj samo ostvariti rezultat, već i napraviti određene igrače.

"Ovde se nažalost sve broji rezultatima, a ne priča se o napretku, o razvoju, o tome da smo izbacili jednog-dva igrača, sve je rezultat na kraju. Tako se nažalost sve gleda. Lično, meni je drago što smo mi u prethodne dve sezone izbacili iz Budućnosti dva igrača izbacili direktno u Evroligu. Za mene je to već uspeh i želim da se i o tome priča, a ne samo da li je Budućnost bila u finalu sa Partizanom i slično. To je veoma pozitivna stvar za Budućnost. Meni je drago što je tako, pošto želim da igrači prepoznaju naš rad i da je ta sredina dobra za njihov napredak, a ne samo za rezultat. Bio bih jako zadovoljan kada bi i ove godine nekog izbacili od igrača", rekao je Žakelj.

Budućnost kampanju u Evrokupu započinje sutra od 19 časova, kada gostuje Šljonsku.

EVROKUP

Utorak

18.00: (2,25) Neptunas (15,0) Trento (1,80)

19.00: (1,10) Hapoel Jerusalim (23,0) Rostok (8,00)

19.00: (1,35) Tofaš (16,0) Hemnic (3,70)

20.00: (3,00) Le Man (16,0) Aris (1,50)

20.30: (1,20) Venecija (19,0) Frankfurt (5,50)

Sreda

17.30: (2,65) Šaulaj (16,0) London Lajons (1,60)

18.30: (1,25) PAOK (17,0) Manresa (4,70)

19.00: (3,70) Šljonsk (16,0) Budućnost (1,35)

19.00: (1,05) Ulm (27,0) Balkan Botevgrad (11,0)

20.30: (1,60) San Pablo (16,0) Cedevita Olimpija (2,65)

21.00: (1,70) Tenerife (15,0) Turk Telekom (2,40)

21.00: (1,70) Maksika Roma (15,0) Unierzitatea Kluž (2,40)