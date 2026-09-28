Raport sa srpskoligaških terena: Timok ‘poplavio’ Jagodinu, T6 Nika i Veternik na čelu tabele

Iza nas je još jedan vikend pun uzbuđenja u četiri grupe Srpske fudbalske lige. Nekoliko derbija koji nisu doneli ono što se očekivalo. Važnost mečeva je sputala igrače, pa su okršaji u Zablaću između Omladinca i Jedinstva Putevi i u Obrenovcu između Radničkog i Budućnosti, završeni bez golova. Zato je u Inđiji sve prštalo u duelu Železničara i Indeksa (3:3). T6 Nika i Veternik su novi lideri u svojim ligama, dok je na Istoku najviše pažnje privukao debakl Jagodine u duelu sa Timokom - 0:6.

Utisak broj jedan iz sedmog kola Srpske lige Istok je nesumnjivo pola tuceta golova u mreži Jagodine. Do ovog vikenda neporažena ekipa u ligi doživela je katastrofu na domaćem terenu u duelu sa Timokom. U oba poluvremena Zaječarci su slavili sa po 3:0 i tim trijumfom sebe podigli na drugu poziciju i nametnuli se u, za sada, prilično ujednačenoj konkurenciji u borbi za vrh tabele. Dvostruki strelac za Timok bio je Ognjen Krneta, po gol su postigli Colić, Nuredini, Zlatković i Gligorijević. Zanimljivo je da su na tabeli istočne grupe i na prvom i na poslednjem mestu timovi iz Niša, a da u minuloj rundi lider nije slavio, a fenjeraš je upisao svoje prve bodove. Brzi Brod, zbog renoviranja svog igrališta, do daljeg nastupa na Čairu, a protiv Radničkog iz Svilajnca se spasio u sudijskoj nadoknadi golom Petkovića. Svi pogoci pali su u drugom poluvremenu, gosti su uspeli da preokrenu rezultat, ne i da kući ponesu sva tri boda. Sinđelić u prvih šest kola nije postigao ni gol, a sada je upisao pobedu nad Rembasom, pogocima Petrovića u samom finišu meča. Razočarao je pirotski Radnički porazom u Leskovcu, iako je prvi poveo protiv Sloge, baš kao i Morava iz Ćuprije, koja je u Malošištu primila dva gola u poslednjih deset minuta i poklekla, pa je situacija na tabeli toliko ujednačena, da drugog i sedmog razdvaja samo jedan bod, a ni lider iz niškog naselja nije daleko odmakao. SRPSKA LIGA ISTOK, 7. KOLO: Jedinstvo 1936 (Kruševac)-Timočanin 3:0, OFK Sinđelić-Rembas 3:1, GFK Jagodina-Timok 1919 0:6, Vlasina-Pčinja 3:3, Sloga (Leskovac)-Radnički (Pirot) 3:2, Trajal-Đerdap 0:1, Malošište-Morava 1918 (Ćuprija) 4:2, OFK Bfrzi Brod-Radnički (Svilajnac) 2:2.

SVE PRŠTALO U INĐIJI Kuriozitet kola: Železničar i Indeks su u Inđiji odigrali buran remi 3:3 i ostali dve jedine neporažene ekipe u vojvođanskoj grupi trećeg ranga. Gosti iz Novog Sada bili su bliži pobedi, ali je Slavoljub Đokić svojim drugim golom u 86. minutu postavio konačan rezultat. Remizirala je i Sloboda iz Donjeg Tovarnika na gostovanju Vrbasu, a zanimljivo je da je oba gola primila iz jedanaesterca, onaj kojim je ostala bez pobede - u 90. minutu. Precizan je dva puta sa bele tačke bio Krainović. Sve to iskoristio je Veternik, koji je u gostima naneo prvi poraz Kabelu i osamio se na čelu tabele. Poveo je domaćin već u 12. minutu autogolom Hrubika, ali su preokret doneli Krstevski i Kolarević. Pažnju privlači i trijumf Tekstilca nad “fenjerašem” Slogom u Čonoplji, a dvostruki strelac bio je Zogović. SRPSKA LIGA VOJVODINA, 6. KOLO: Mladost (Bački Jarak)-OFK Bačka 3:1, OFK Mladost APA-GFK Sloven 0:3, Sloga (Čonoplja)-Tekstilac 0:2, Hajduk (Divoš)-Jedinstvo (Stara Pazova) 0:1, OFK Gradnulica-Dinamo 1945 (Pančevo) 2:1, Kabel-Veternik 1:2, OFK Vrbas-Sloboda (Donji Tovarnik) 2:2, Železničar (Inđija)-Indeks 3:3.

NULA PO MERI PUTEVA Tresla se gora, rodio se miš. Puno se očekivalo od derbija kola u Zablaću, ali dva vodeća tima Srpske lige Zapad odigrala su utakmicu bez ispaljenog metka. Remi po meri Jedinstvo Puteva, koji je ostao i lider i jedini neporaženi tim u ligi. Zato je pravi derbi bio okršaj u Priboju gde je FAP pred skoro 2.000 gledalaca savladao Slobodu iz Užica sa 2:1. Baš je prštalo, bilo je prilika na obe strane, malo i varnica, što je sve normalno, a pobedu je domaćinu doneo Stevlić pogotkom u 68. minutu. Prethodno su “kamiondžije” povele posle prekida preko Pantića samo što je meč poveo, a izjednačio je Popović nakon pola sata igre. Radnički iz Valjeva je propustio priliku da se probije u sam vrh tabele, poražen je u Požegi, a pogodak Đokića iz 19. minuta za domaću Slogu ostao je jedini do kraja meča. SRPSKA LIGA ZAPAD, 8. KOLO: Real (Podunavci)-Rađevac 0:2, Budućnost Krušik 2014-Železničar (Lajkovac) 0:1, OFK Napredak (Markovac)-Šumadija 1903 0:0, Takovo-Đerdap 0:1, FAP-GFK Sloboda (Užice) 2:1, Omladinac (Zablaće)-Jedinstvo Putevi 0:0, Zlatibor-Vujan 3:0, Sloga (Požega)-Radnički (Valjevo) 1:0.