Raport sa srpskoligaških terena: Timok ‘poplavio’ Jagodinu, T6 Nika i Veternik na čelu tabele
Vreme čitanja: 5min | pon. 28.09.26. | 10:43
Dva derbija u Zablaću i Obrenovcu završena bez golova
Iza nas je još jedan vikend pun uzbuđenja u četiri grupe Srpske fudbalske lige. Nekoliko derbija koji nisu doneli ono što se očekivalo. Važnost mečeva je sputala igrače, pa su okršaji u Zablaću između Omladinca i Jedinstva Putevi i u Obrenovcu između Radničkog i Budućnosti, završeni bez golova. Zato je u Inđiji sve prštalo u duelu Železničara i Indeksa (3:3). T6 Nika i Veternik su novi lideri u svojim ligama, dok je na Istoku najviše pažnje privukao debakl Jagodine u duelu sa Timokom - 0:6.
NIŠLIJE NA VRHU I NA DNU
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Utisak broj jedan iz sedmog kola Srpske lige Istok je nesumnjivo pola tuceta golova u mreži Jagodine. Do ovog vikenda neporažena ekipa u ligi doživela je katastrofu na domaćem terenu u duelu sa Timokom. U oba poluvremena Zaječarci su slavili sa po 3:0 i tim trijumfom sebe podigli na drugu poziciju i nametnuli se u, za sada, prilično ujednačenoj konkurenciji u borbi za vrh tabele. Dvostruki strelac za Timok bio je Ognjen Krneta, po gol su postigli Colić, Nuredini, Zlatković i Gligorijević.
Zanimljivo je da su na tabeli istočne grupe i na prvom i na poslednjem mestu timovi iz Niša, a da u minuloj rundi lider nije slavio, a fenjeraš je upisao svoje prve bodove. Brzi Brod, zbog renoviranja svog igrališta, do daljeg nastupa na Čairu, a protiv Radničkog iz Svilajnca se spasio u sudijskoj nadoknadi golom Petkovića. Svi pogoci pali su u drugom poluvremenu, gosti su uspeli da preokrenu rezultat, ne i da kući ponesu sva tri boda. Sinđelić u prvih šest kola nije postigao ni gol, a sada je upisao pobedu nad Rembasom, pogocima Petrovića u samom finišu meča.
Razočarao je pirotski Radnički porazom u Leskovcu, iako je prvi poveo protiv Sloge, baš kao i Morava iz Ćuprije, koja je u Malošištu primila dva gola u poslednjih deset minuta i poklekla, pa je situacija na tabeli toliko ujednačena, da drugog i sedmog razdvaja samo jedan bod, a ni lider iz niškog naselja nije daleko odmakao.
SRPSKA LIGA ISTOK, 7. KOLO: Jedinstvo 1936 (Kruševac)-Timočanin 3:0, OFK Sinđelić-Rembas 3:1, GFK Jagodina-Timok 1919 0:6, Vlasina-Pčinja 3:3, Sloga (Leskovac)-Radnički (Pirot) 3:2, Trajal-Đerdap 0:1, Malošište-Morava 1918 (Ćuprija) 4:2, OFK Bfrzi Brod-Radnički (Svilajnac) 2:2.
SVE PRŠTALO U INĐIJI
Kuriozitet kola: Železničar i Indeks su u Inđiji odigrali buran remi 3:3 i ostali dve jedine neporažene ekipe u vojvođanskoj grupi trećeg ranga. Gosti iz Novog Sada bili su bliži pobedi, ali je Slavoljub Đokić svojim drugim golom u 86. minutu postavio konačan rezultat. Remizirala je i Sloboda iz Donjeg Tovarnika na gostovanju Vrbasu, a zanimljivo je da je oba gola primila iz jedanaesterca, onaj kojim je ostala bez pobede - u 90. minutu. Precizan je dva puta sa bele tačke bio Krainović.
Sve to iskoristio je Veternik, koji je u gostima naneo prvi poraz Kabelu i osamio se na čelu tabele. Poveo je domaćin već u 12. minutu autogolom Hrubika, ali su preokret doneli Krstevski i Kolarević. Pažnju privlači i trijumf Tekstilca nad “fenjerašem” Slogom u Čonoplji, a dvostruki strelac bio je Zogović.
SRPSKA LIGA VOJVODINA, 6. KOLO: Mladost (Bački Jarak)-OFK Bačka 3:1, OFK Mladost APA-GFK Sloven 0:3, Sloga (Čonoplja)-Tekstilac 0:2, Hajduk (Divoš)-Jedinstvo (Stara Pazova) 0:1, OFK Gradnulica-Dinamo 1945 (Pančevo) 2:1, Kabel-Veternik 1:2, OFK Vrbas-Sloboda (Donji Tovarnik) 2:2, Železničar (Inđija)-Indeks 3:3.
NULA PO MERI PUTEVA
Tresla se gora, rodio se miš. Puno se očekivalo od derbija kola u Zablaću, ali dva vodeća tima Srpske lige Zapad odigrala su utakmicu bez ispaljenog metka. Remi po meri Jedinstvo Puteva, koji je ostao i lider i jedini neporaženi tim u ligi. Zato je pravi derbi bio okršaj u Priboju gde je FAP pred skoro 2.000 gledalaca savladao Slobodu iz Užica sa 2:1. Baš je prštalo, bilo je prilika na obe strane, malo i varnica, što je sve normalno, a pobedu je domaćinu doneo Stevlić pogotkom u 68. minutu. Prethodno su “kamiondžije” povele posle prekida preko Pantića samo što je meč poveo, a izjednačio je Popović nakon pola sata igre. Radnički iz Valjeva je propustio priliku da se probije u sam vrh tabele, poražen je u Požegi, a pogodak Đokića iz 19. minuta za domaću Slogu ostao je jedini do kraja meča.
SRPSKA LIGA ZAPAD, 8. KOLO: Real (Podunavci)-Rađevac 0:2, Budućnost Krušik 2014-Železničar (Lajkovac) 0:1, OFK Napredak (Markovac)-Šumadija 1903 0:0, Takovo-Đerdap 0:1, FAP-GFK Sloboda (Užice) 2:1, Omladinac (Zablaće)-Jedinstvo Putevi 0:0, Zlatibor-Vujan 3:0, Sloga (Požega)-Radnički (Valjevo) 1:0.
NOVI LIDER UBRAO BULKE
Kao da je bio neki trend minulog vikenda da su se derbi mečevi po grupama trećeg ranga završavali bez golova, pa tako i okršaj u Obrenovcu između Radničkog i Budućnosti iz Dobanovaca. Može se reći da je gostima pripao slađi bod, jer su dvadesetak minuta imali igrača manje zbog drugog žutog kartona Slobodanu Lučiću. Na kraju su ostali jedini neporaženi tim u ligi nakon šest kola, ali je ovaj njihov remi iskoristila T6 Nika da se trijumfom nad Zvezdarom probije na čelo tabele. Ipak, nije novi lider lako ubrao Bulke, tek u 70. minutu rezervista Petar Mitrović pronašao je put lopti do mreže, a pet minuta pre nego je Marković u sudijskoj nadoknadi potvrdio trijumf, Zvezdari nije priznat pogodak zbog ofsajda. Bežanija je u seriji, četvrtu uzastopnu pobedu nekadašnjeg superligaša potpisao je Nenad Lukić pogotkom u 77. minutu i sada su se i Lavovi uključili u borbu za prvo mesto.
SRPSKA LIGA BEOGRAD, 6. KOLO: BASK-Prva iskra 2:0, Bežanija-Brodarac 1:0, Torlak-Jedinstvo (Surčin) 0:0, GSP Polet Dorćol-BSK 1926 1:0, T6 Nika-Zvezdara 2:0, Radnički (Obrenovac)-Budućnost (Dobanovci) 0:0, PKB 1950-Ušće Novi Beograd 0:0.