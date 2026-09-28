Prvi put četiri vezana poraza od 2003. godine

Statistika kaže da se takva crna serija odavno nije dogodila našem državnom timu. Dešavala su se tri spojena poraza ili nekoliko utakmica bez pobede, ali baš četiri „nule“, toga nije bilo, kako kažu knjige starostavne (veštačka inteligencija malo promašuje podatke), još od 2003. godine, kada se reprezentacija zvala Srbija i Crna Gora.

Tadašnji tim je spojio pet poraza u seriji: počelo je neuspehom protiv Bugarske u prijateljskom odmeravanju snaga (1:2), pa se nastavilo protiv Nemačke (0:1) i Engleske (1:2), da bi onda došli kiksevi u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo – havarija u gostima protiv Finske (0:3), pa protiv Azerbejdžana (1:2).

Tek dolaskom Ilije Petkovića na mesto selektora taj niz je prekinut pobedom protiv Velsa (1:0).

Na sadašnjem timu Orlova je da se potrudi na ovoj mini tureji da ne „nadmaši“ generaciju iz 2003. godine.