Klop udario na Infantina: A mislili smo da ne može gore od Blatera...

" Preovlađuje mišljenje da bi promena imala smisla ", rekao je nekadašnji menadžer Liverpula. " Posle Sepa Blatera, mislili smo da stvari ne mogu da postanu gore, a onda smo uspeli da dokažemo suprotno. Sigurno postoje ljudi kojima je stalo do fudbala i koji nemaju finansijske interese. Kada bi neko od njih preuzeo tu funkciju, to bi svakako bilo veoma korisno ."

Upitan za mišljenje o eventualnim promenama na čelu svetske kuće fudbala na konferenciji za novinare pred meč Lige nacija sa Holandijom, Klop je jasno i slikovito stavio do znanja šta misli o 56-godišnjem Švajcarcu.

Klop je i pre nekoliko meseci, tokom Mundijala, oštro kritikovao odluku o poništavanju suspenzije za američkog reprezentativca Falorina Baloguna koju je FIFA donela posle telefonskih konsultacija Infantina i predsednika SAD Donalda Trampa.

"Ako je to zaista bio slučaj, onda je to potpuno suludo. Hajde da razjasnimo jednu stvar: ovo je naša igra, a ne njihova. Ova dvojica ljudi (Tramp i Infantino), koji nemaju pojma o fudbalu, ne bi smela da imaju bilo kakve veze sa tim. To je bio crveni karton. Tu nema nikakve dileme", izjavio je Klop u julu.

Klopov kolega i bivši menadžer Arsenala Arsen Venger pominjao se kao potencijalni protivkandidat Infantinu na predstojećim izborima, ali je, kako prenosi Atletik, Francuz ipak na kraju odustao od te ideje. Pored njega, na izborima zakazanim za mart 2027, na crtu aktuelnom predsedniku FIFA mogla bi da izađu još dvojica izazivača. Reč je o nekadašnjem štoperu Totenhema Ramonu Vegi i predsedniku Fudbalskog saveza Japana Kozou Tašimi.