LUDI TIKET, ponedeljak, 382.085 dinara: Tri kontinenta, dve igre i 12 pogodaka!
Vreme čitanja: 2min | pon. 16.11.26. | 09:20
Prava fudbalska svaštara našeg kladioca
Kakva evropsko-afričko-azijska simfonija na jednom parčetu papira! Hrabri igrač iz Mozzart slot kluba rešio je da spoji naizgled nespojivo, pa je na uplatu od 2.000 dinara spakovao pravo fudbalsko putovanje oko sveta. Na ovom vanserijskom listiću od 12 parova, jedna ispod druge našle su se utakmice elitne divize Lige nacija, ženskih šampionata Španije i Engleske, Kupa UAE, kenijskog prvenstva te trećeg ranga italijanskog fudbala.
Kada se formula ovog globalnog miksa provukla kroz moćni Mozzartov algoritam, na ekranu se ukazala ukupna kvota od 166,12! Maestralno složene kombinacije konačnih ishoda i igre na golove pokrile su različite vremenske zone i prelile se na tri kontinenta, pa je naš kladilac tokom čitavog dana mogao da prati dešavanja iz fudbalskog sveta.
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I na kraju dan kruniše dobitkom od 382.085 dinara!
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U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.