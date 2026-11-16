LUDI TIKET, ponedeljak, 382.085 dinara: Tri kontinenta, dve igre i 12 pogodaka!

Kakva evropsko-afričko-azijska simfonija na jednom parčetu papira! Hrabri igrač iz Mozzart slot kluba rešio je da spoji naizgled nespojivo, pa je na uplatu od 2.000 dinara spakovao pravo fudbalsko putovanje oko sveta. Na ovom vanserijskom listiću od 12 parova, jedna ispod druge našle su se utakmice elitne divize Lige nacija, ženskih šampionata Španije i Engleske, Kupa UAE, kenijskog prvenstva te trećeg ranga italijanskog fudbala.

Kada se formula ovog globalnog miksa provukla kroz moćni Mozzartov algoritam, na ekranu se ukazala ukupna kvota od 166,12! Maestralno složene kombinacije konačnih ishoda i igre na golove pokrile su različite vremenske zone i prelile se na tri kontinenta, pa je naš kladilac tokom čitavog dana mogao da prati dešavanja iz fudbalskog sveta.