Robin Hud iz BiH: Šest patrola vijalo Njukaslovog Amara Dedića zbog luka i strele

Sve je počelo tako što je slučajni prolaznik video Dedića kako šeta sa prijateljem i u ovo vreme pomalo neuobičajenim oružjem. Odmah je, naravno, prijavio sumnjiva lica policiji, očigledno da nije baš reč o predanom ljubitelju Premijer lige čim nije prepoznao 24-godišnjeg desnog beka koga je Njukasl ovog leta doveo iz Benfike za 35.900.000 evra.

I prilično on dobro igra na Sent Džejms Parku, ali to mu svakako ne daje pravo da se ponaša kao da je Mali Džon iz “Vesele družine” Robina Huda. I sve to na oko devet kilometara od eksluzivnog odmarališta Daras Hol.

Istina, Dedić verovatno nije ni znao o čemu se radi sve dok ga policajci nisu presreli i odveli na ispitivanje. Da sve bude luđe, baš u tom trenutku su Dedića sreli golman Mark Gilespi i nekadašnji defanzivac Pol Damet. Pokušali su da pomognu i objasnili da Dedić ne predstavlja pretnju.

Već koliko jutros su, doduše, sigurno sve ispričali u svlačionici i ne sumnjamo da će Dedić biti tema nedelje na Sent Džejms Parku. Luk i strelu bolje da ostavi kod kuće, pa nek ih je koristio i u rekreativne svrhe. Ako se utvrdi da je gađao životinje ili ptice – to je već zakonom zabranjeno u Engleskoj.