Klopovo pokajanje: Nije Kejn, nije Girasi – kralj strelaca Bundeslige je Niklas Filkrug

Loša forma u taboru Čekićara i na San Siru izbacila su ga sa Mundijala proteklog leta. Nije bio u planovima Julijana Nagelsmana, ali kod trofejnog stručnjaka se opet našao u taboru Elfa.

“Dobra forma i postizanje golova nikada nisu loša stvar”, rekao je Klop kada je obrazlagao spisak Nemačke za poslednje dve utakmice Lige nacija protiv Srbije i Holandije i dodao:

“File je igrao odlično, davao sve vrste golova i skoro svi su bili spektakularni”.

18.30: (1,70) Štutgart (4,50) Verder (4,00) – MOZZART RELAX

Prvi strelac Bundeslige u takozvanom xG ima (0,21), a samo bolji učinak sa više od 20 upućenih šuteva ove sezone ima Junes Ebnutalib iz Ajntrahta iz Frankfurta (0,26). Niko nema tako dobar procenat realizacije kao napadač Verdera koji je na pozajmici iz Vest Hema. Filkrigov je na 32,14 odsto golova u odnosu na broj udaraca. Primera radi, Zlatna kopačka za 2026. godinu Hari Kejnu je na 10,81.

Trener Verdara Danijel Tijun srećan je pozivom Filkruga u nacionalni tim.

“Bio sam oduševljen jer je on to potpuno zaslužio. Ako pogledate njegovu igru, bio je jedan od najistaknutijih napadača u ligi. Zaslužio je ovaj poziv napornim radom. Oduševljen sam što imamo nemačkog reprezentativca u našem timu. Biću oduševljen zbog njega kad opet obuče dres Nemačke i zapeva himnu”, rekao je trener tima iz Bremena.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao.

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Filkrug je na dobrom putu da ima najefikasniji sezonu u karijeri. Rekord mu je 16 golova za Verder u sezoni 2022/2023, što mu je bila ulaznica za prelazak u Borusiju iz Dortmunda, gde je na 29 utakmica dao 13 golova i onda se otisnuo prvi put u pečalbu, u Vest Hem.

“On ima neverovatan uticaj na igru. Ne samo kroz golove već i na način na koji se ponaša”, rekao je Klop.

15.30: (1,35) Borusija Dortmund (5,30) Elverzberg (7,25) – MOZZART RELAX

Napadač Verdera nije bilo na prvom spisku novog selektora Nemačke od 44 imena za prve četiri utakmice Lige nacija iako je imao sjajan start Bundeslige.

“Verujem da je Klop krenuo drugačijim putem, pozivajući druge momke i da misli na budućnost”, rekao je tada Filkrug.

Prednost u napadu su imali Nik Voltemade iz Juventusa i Džonatan Burkard iz Ajntrahta.

Zanimljivo, tada je Klop rekao za Filkruga:

“Niklas ima 33 godine, to nije moja krivica”.

15.30: (8,00) Majnc (6,50) Bajern Mihnen (1,30) – MOZZART RELAX

Ipak, samo mesec dana je trebalo nekadašnjem treneru Majnca, Dortmunda i Liverpula da uvrsti na spisak iskusnog napadača.

“Nisam u potpunosti zadovoljan što sam tada to rekao u intervjuu na poluvremenu”, istakao je selektor Nemačke.

Verder je vezao dve pobede u Bundesligi pred gostovanje Štutgartu (18.30). Filkrug je na poslednjih pet utakmica dao čak osam golova i biće najveća opasnost po gol Švaba.

BUNDESLIGA – 9. KOLO

Petak

Hamburger - Borusija Menhengladbah 3:1 (1:1)

/Muhajm 11, Nanđa 59, Gronbek 70 - Hak 44/

Subota

15.30: (1,35) Borusija Dortmund (5,30) Elverzberg (7,25) – MOZZART RELAX

15.30: (8,00) Majnc (6,50) Bajern Mihnen (1,30) – MOZZART RELAX

15.30: (2,90) Paderborn (3,90) Ajntraht Frankfurt (2,20) – MOZZART RELAX

15.30: (1,45) RB Lajpcig (5,00) Augzburg (5,80) – MOZZART RELAX

18.30: (1,70) Štutgart (4,50) Verder (4,00) – MOZZART RELAX

Nedelja

15.30: (3,60) Keln (4,60) Bajer Leverkuzen (1,85) – MOZZART RELAX

17.30: (1,47) Frajburg (4,60) Union Berlin (6,00) – MOZZART RELAX

19.30: (1,60) Hofenhajm (4,30) Šalke (4,90) – MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama