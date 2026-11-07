Veliki dan za Greja, posle gola prvenca vraća se u Jorkšir

Nema dileme da se Grej afirmisao u Londonu i da je pred njim lepa karijera, ali ako je neko zaslužan za njegov uspon, to je svakako menadžer Lidsa, Danijel Farke. On ga je kao 17-godišnjeg momka gurnuo u vatru i Grej je šansu apsolutno iskoristio.

"Rano je moglo da se vidi da je talenat. Kada se pojavio na sceni sa 17 godina, morao sam da ga ubacim umesto zamenika kapitena, Luka Ajlinga. To nije bila laka odluka, posebno za svlačionicu. Došao sam kao novi trener, stavio legendu kluba na klupu jer sam rešio da igram sa klincem od 17 godina. Već u tom uzrastu imao je ovaj mentalitet i kvalitet. Bio je sasvim drugačiji. I kada sam ga stavljao da u sredini, izostavljao sam iskusnog igrača kao što je Glen Kamara. Sve je bilo do mentaliteta i kvaliteta koji je Arči već tada imao. Bio je spreman da igra na nivou Čempionšipa. Mislim da je već nosio traku i u Totenhemu, to govori mnogo o njemu. Potreban vam je taj kvalitet ako želite da kao mlad igrač imate mnogo mečeva na ovom nivou", kaže Farke.

13.30: (2,65) Lids (3,50) Totenhem (2,60)

Menadžer Totenhema Roberto de Zerbi morao je Greja da povuče prošle nedelje sa terena već u poluvremenu, ali razlog nije bila loša igra.

"Žao mi je što sam to morao da uradim jer je igrao dobro. Objasnio sam šta je razlog, mislim da je to bila prava odluka. Imao je žuti karton i nisam želeo da rizikujemo da dobije crveni. Mnogo je napredovao. Od utakmice sa Mančester Junajtedom igrao kao veoma zreo igrač", kaže De Zerbi.

Grej, koji ima samo 20 godina, uveren je da će Totenhem igrati daleko bolje u nastavku sezone. Posle užasnog starta, tim iz Londona je u poslednja četiri kola osvojio deset bodova, ima tri uzastopne pobede. Za razliku od Lidsa koji je bez pobede na pet poslednjih mečeva za bodove (tri remija i dva poraza).

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Mladi fudbaler Pevaca kaže da je za napredak ekipe najzaslužniji menadžer koji je u međunarodnoj pauzi odveo igrače na kamp u Marbelju.

"Put u Marbelju nam je pomogao da se bolje upoznamo. Da postanemo kao braća na terenu, to je nešto o čemu šef stalno govori i što pokušavamo da ostvarimo. Svi se slažemo i mislim da se to sada vidi na terenu. Čak i oni sa klupe uleću da se raduju, to su male stvari koje mnogo znače. To je i razlog što smo napredovali. Bilo je jako važno upisati tri pobede u nizu. Nije nam se o dugo desilo, zato je to važno", kaže Grej.

Protiv Kristal Palasa (2:0), žao mu je što nije mogao da pruži i više.

"Bio sam razočaran što moram da izađem, ali imao sam karton i nismo hteli da rizikujemo. Ovo je važan period za nas, napredovali smo mnogo u poslednjih nekoliko nedelja. Više delujemo kao tim, igramo bolje i radimo jedan za drugog na terenu", zaključio je Grej.

I za Lids je ovo meč od velikog značaja, baš zato što dugo nema pobedu. Farke ima kadrovskih problema, posebno u napadu, pa je još neizvesno da li će pojedini igrači moći da nastupe.

"Dobra vest je da se vraća Džo Rodon, trenirao je cele nedelje. Mučimo se u napadu. Noa Okafor je propustio prošli meč zbog problema sa primicačem. Nije mogao da trenira sa timom, tako da ne mogu da kažem da ću računati na njega. Isto je i sa Antonom Štahom koji ima problem sa stopalom. Dakle njih dvojica su pod upitnikom. I Dominik Kalvert-Luin je imao manji problem sa stopalom, ali sam ipak optimista i verujem da će on ipak biti na raspolaganju", poručio je Farke.

Prošle sezone, Totenhem je kao gost na Eland Roudu slavio sa 2:1, dok je u maju u Londonu bilo nerešeno (1:1).

PREMIJER LIGA – 10. KOLO

Petak

Everton - Koventri 3:1 (0:0)

/Bari 56, 61, Djusberi Hol 81 - Gboho 52/

Subota

13.30: (2,65) Lids (3,50) Totenhem (2,60) MOZZART RELAX

16.00: (2,10) Fulam (3,70) Njukasl (3,25) MOZZART RELAX

16.00: (1,15) Arsenal (7,00) Hal (16,0) MOZZART RELAX

18.30: (4,40) Notingem (4,20) Mančester Siti (1,72) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (3,60) Ipsvič (4,00) Bornmut (1,95) MOZZART RELAX

15.00: (5,30) Kristal Palas (4,60) Liverpul (1,55) MOZZART RELAX

15.00: (1,90) Brajton (3,80) Brentford (3,70) MOZZART RELAX

15.00: (3,60) Sanderlend (3,90) Čelsi (1,95) MOZZART RELAX

17.30: (2,20) Mančester Junajted (3,90) Aston Vila (2,95) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama