Kodijev "krompir" protiv Zvezde
Vreme čitanja: 2min | sub. 07.11.26. | 10:08
Miler Mekintajer imao je veoma lošu partiju
Prethodne dve sezone, Kodi Miler Mekintajer bio je košarkaški general Crvene zvezde. Stigao je na Mali Kalemegdan kao glavni organizator igre, dobio je ključeve u ruke, igrao je svoje, a onda se početkom ove godine dogovorio sa Olimpijakosom za ugovor iz snova.
Letos je potpisao ugovor na tri godine, u popularnom formatu 2+1 i za prve dve sezone ima platu oko 2.500.000 evra godišnje. Ako se aktivira klauzula za treću godinu, trebalo bi da ima oko 3.000.000 evra u poslednjoj sezoni, tako da se ozbiljno opario u Pireju. Međutim, nije se proslavio protiv bivšeg kluba, u kojem je bio najbolji asistent Evrolige i igrač sa najvećom minutažom u elitnom takmičenju.
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Očekivalo se da iskusni plejmejker bude pokretačka snaga Olimpijakosa, posebno jer poznaje bivše saigrače iz Crvene zvezde, da povuče i napravi razliku, ali od tog posla ništa nije bilo. Ugušen je u organizaciji igre, ka košu je slabo i gledao, nije bilo nije njegove dobre odbrane koju zna da odigra, pa mu je ovo bila jedna od najlošijih partija ove sezone u Evroligi.
Miler Mekintajer je bio starter, odigrao je 21 minut i nije se upisao u poenterskoj koloni. Promašio je jedan šut za dva i dva puta spolja, za ukupno 0/3 i nijedan jedini poen. Imao je tek jednu asistenciju, što je za njega baš nečuveno, dok je izgubio tri lopte.
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Od pozitivnih stvari, imao je tri skoka i dve ukradene lopte i ostalo ništa nije valjalo. Napravio je i dve lične greške.
Utakmicu je završio sa indeksom korisnosti -2, dok je u +/- kategoriji imao -11.