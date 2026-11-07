Kodijev "krompir" protiv Zvezde

Prethodne dve sezone, Kodi Miler Mekintajer bio je košarkaški general Crvene zvezde. Stigao je na Mali Kalemegdan kao glavni organizator igre, dobio je ključeve u ruke, igrao je svoje, a onda se početkom ove godine dogovorio sa Olimpijakosom za ugovor iz snova.

Letos je potpisao ugovor na tri godine, u popularnom formatu 2+1 i za prve dve sezone ima platu oko 2.500.000 evra godišnje. Ako se aktivira klauzula za treću godinu, trebalo bi da ima oko 3.000.000 evra u poslednjoj sezoni, tako da se ozbiljno opario u Pireju. Međutim, nije se proslavio protiv bivšeg kluba, u kojem je bio najbolji asistent Evrolige i igrač sa najvećom minutažom u elitnom takmičenju.