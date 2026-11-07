Glava, kičma, rep: Navarova priča od prvog dana

Možda donekle i razumljivo, pošto se tako naviklo u evropskoj košarci. Nije kao NBA liga, sa prelaznim sezonama, mladim i novim trenerima, pikovima na draftu, razvijanjem igrača i ostalim stvarima zbog kojih imaju sezone tranzicije, pa bićemo jednog dana bolji. Ovde to ide dosta drugačije i zato niti ima vremena, niti ima resursa i kao što se reklo već, posebno nema strpljenja. Međutim, ima trenera koji svoj sistem mogu da implementiraju veoma brzo, sa kratkim pripremama i nekoliko utakmica zvaničnih u hodu, pa da utegnu to sve kako treba. Jedan od njih je Ibon Navaro , koji od prvog dana priča jednu te istu priču - koja nije dosadna, nego pokušava da svima objasni i da svi razumeju - a to je da Crvena zvezda mora da ima identitet. Glavu, kičmu i rep.

Nije baš tako davno bila situacija posle ona dva uvodna poraza u Beogradskoj areni, kada ste mogli da sednete sa nekim na kafu ili jednostavno da upalite društvene mreže ili komentare po portalima i da čujete onu staru, dobru nestrpljivih navijača: " Šta radi ovaj Španac, nema pojma; neka se spremi Radonja; gde je i šta radi Duško Ivanović; borićemo se za Top16 ", i tako dalje i tako dalje. Biti strpljiv u današnja vremena - generalno, ne samo za sport - velika je vrlina, može se slobodno reći u ovom periodu i veliki dar koji neko može da ima. U Evroligi je to posebno tako jer posle dve, tri utakmice, ako ste tim sa velikim ambicijama, već za trenera kreće predstava "Bambi na ledu".

Dugo Crvena zvezda nije bila ovako kompaktna, sa jasnim planom i ciljem, sa sistemom od kog se ne odustaje, sa dobrom hemijom i ono najvažnije, da svako zna svoju ulogu. Nema odustajanja ni u jednom trenutku, nema skretanja sa zacrtanog puta, igranja kauboja, spavanja na dužnosti, daleko od toga. Najvažnije od svega je što je mentalitet drugačiji nego prethodnih sezona, najbolje reći totalno drugačiji od onog prošle sezone. Sigurno je neko i protiv Olimpijakosa pomislio "ma evo, gotovo je, stigli nas, okreću nas, klasika", za šta su velike šanse da bi Crvena zvezda prošle sezone na kraju utakmice izašla pognute glave, ali ovoga puta tako nije bilo. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Sem derbija protiv Partizan Mozzart Beta - inače, Crvena zvezda nije izgubila nijednu utakmicu van Beograda ove sezone - kada je poražena u samoj završnici produžetka trojkom Pajole, nije bilo u poslednja dva minuta da se tresu ruke. Da se prave nerezonske greške, ispada u odbrani ili koje su već boljke bolele beogradski tim poslednjih nekoliko sezona kada treba da se lomi i prelama utakmice, zbog čega se često ostajalo bez plej-ina i plej-ofa, pa može se reći i bez nekih trofeja u domaćim takmičenjima i regionalnoj ligi. A to je trenutno jedna od najvažnijih stvari. Lepo je rekao Navaro posle meča sa Olimpijakosom: "Čestitam igračima na preživljavanju".

Preživljavaju crveno-beli kada je teško, mada hajde malo priče o tome kako protivnici ne mogu da prežive Crvenu zvezdu ove sezone. Stekao se malo pogrešan utisak oko sistema Ibona Navara jer kao Španac koji dolazi iz Unikahe, nekako se proširila priča da se u Malagi igrao "run n' gun", da se tu trči, šutira, luduje, da će beogradski tim da igra kao Denver pod Polom Vesthedom 90-ih godina prošlog veka i da će padati 200 poena po utakmici... Kad ono, međutim. Što se kaže u našem narodu. Pričali smo i pisali smo već da je odbrana u Zvezdinom DNK od kada se vratila u Evroligu, uz par možda "ispada" kada ona nije postojala zbog određenih trenera na klupi, a evo i sada je Ibon Navaro napravio defanzivnu mašinu. Sa dodatkom Koloka, koji je kao kec na deset legao crveno-belima u doselekciji, najbolja su odbrana u Evroligi, pa nekako stidljivo, ali ujedno i glasno se može reći – ubedljivo. To je hteo španski trener od prvog dana, to je i napravio. Defanzivnu silu.

Kada odete u goste aktuelnom šampionu Evrope i "svučete" ga na 22 poena za poluvreme, a da ne igrate sa igračem više ili da niste vezali jednu ruku iza leđa njihovom najboljem igraču, to je spektakularno. Neviđeno. U mandatima Jorgosa Barcokasa, samo su jednom dali manje poena na kraju utakmice i to pre 12 godina u Milanu protiv Olimpije (81:51), pa će grčki stručnjak dobro zapamtiti španskog kolegu sa kojim je prvi put ukrstio koplja, kao i svoj bratski klub, sa kojim je sada izjednačen na tabeli sa skorom 7-3. Odbrana u prvom poluvremenu bila je za pamćenje. Priča i dalje Navaro da mora još da se napreduje, da se ide dan po dan, korak po korak i da se ništa ne gleda unapred, da ništa nije savršeno, a ako on tako kaže, onda ga i treba slušati. Pošto očigledno čovek zna šta priča i šta radi, od prvog dana. Odbranu igraju svi, čak i Džordan Nvora, kojem je i rekao da se uključi i na ostale zadatke, na šta mu je on odgovorio sa 13 skokova. Leteo je po reketu, gradio takođe, bio agresivan na lopti - jeste malo i dalje ispadao u rotacijama par puta, ali nema veze - što je bilo nezamislivo za nigerijsko-američkog košarkaša.