Ko je čekao keca na Dortmund, mogao je da se raduje samo uz Mozzart Relax

Verder je kasnije uspeo da nadoknadi dva gola zaostatka i utakmica je završena rezultatom 2:2. Bez Mozzart Relax-a, upravo bi taj remi oborio čitav tiket pred vama. Ovako, konačan rezultat više nije bio važan.

Da se podsetimo, pravilo Mozzart Relax-a je jednostavno: kada tim na koji je odigran konačan ishod povede sa dva gola razlike, KI1 ili KI2 računa se kao dobitan bez obzira na konačan rezultat utakmice.

E, ovoga puta to pravilo je napravilo ogromnu razliku. Treba reći i da je par Karmiotisa - Omonija takođe bio u Mozzart Relax-u, ali je dvojka ovde svakako prošla.

Igrač je uplatio 1.000 dinara, ukupna kvota tiketa bila je 218,85, a zahvaljujući tome što je Dortmundov kec prošao uz oznaku MR, tiket je doneo isplatu od čak 240.731 dinara.

Dortmund jeste ispustio 2:0, ali Mozzart Relax nije dozvolio da sa njim ode i dobitak. Razlog više da verujete u Mozzart.