Ko je čekao keca na Dortmund, mogao je da se raduje samo uz Mozzart Relax
Vreme čitanja: 2min | sub. 10.10.26. | 12:19
Još jedna potvrda koliko Mozzart Relax, žargonski rečeno, spasava igrače
Dortmund je imao pobedu u rukama, Verder se vratio do 2:2, ali jedan Mozzartov igrač zbog toga nije morao da strepi za svoj tiket. Naprotiv – zahvaljujući fantastičnom benefitu za igrače "Mozzart Relax", kec na Milionere već je bio dobitan.
Ukratko, na tiketu sa čak deset parova odigrana je pobeda Dortmunda protiv Verdera po kvoti 1,35. Domaćin je tokom utakmice stigao do prednosti od 2:0, čime je aktiviran Mozzart Relax, pa je tip odmah bio zaokružen i od tog momenta onima koji su čekali keca više nije bilo važno šta će se desiti do kraja. A, desilo se svašta...
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Verder je kasnije uspeo da nadoknadi dva gola zaostatka i utakmica je završena rezultatom 2:2. Bez Mozzart Relax-a, upravo bi taj remi oborio čitav tiket pred vama. Ovako, konačan rezultat više nije bio važan.
Da se podsetimo, pravilo Mozzart Relax-a je jednostavno: kada tim na koji je odigran konačan ishod povede sa dva gola razlike, KI1 ili KI2 računa se kao dobitan bez obzira na konačan rezultat utakmice.
E, ovoga puta to pravilo je napravilo ogromnu razliku. Treba reći i da je par Karmiotisa - Omonija takođe bio u Mozzart Relax-u, ali je dvojka ovde svakako prošla.
Igrač je uplatio 1.000 dinara, ukupna kvota tiketa bila je 218,85, a zahvaljujući tome što je Dortmundov kec prošao uz oznaku MR, tiket je doneo isplatu od čak 240.731 dinara.
Dortmund jeste ispustio 2:0, ali Mozzart Relax nije dozvolio da sa njim ode i dobitak. Razlog više da verujete u Mozzart.