Kad Ronalda nema, Gonzalo Ramos diše, smeje se i daje golove

Ronaldo ima poziv FS Portugalije i selektora Žorža Žezusa da se vrati. Da se zakopaju ratne sekire, da se prekroji neslavna stranica istorije i rastanak pretvori u veličanstveni čin. Trenutno verovatno niko osim Kristijana ne zna da li će povratka zaista biti, ali znamo kome taj povratak nikako ne bi prijao.

Otkako je Gonzalo Ramos 2022. godine debitovao za reprezentaciju, nikako da izađe iz Ronaldove senke. Uspeo je to na trenutak u Kataru kada je počeo meč osmine finala protiv Švajcarske baš umesto jednog od najvećih svih vremena i odmah se počastio het-trikom.

Žorž Žezus je na otvaranju Lige nacija pre desetak dana je startera Ronalda zamenio u drugom poluvremenu protiv Velsa upravo Ramosom. A onda je vremešni stručnjak naredni meč protiv Norveške počeo sa golgeterom Milana koji mu je doneo pobedu. Ronaldo nije ulazio u igru, ali umesto da slavi timski uspeh, uvredio se i otišao. Ni Ramos, ni saigrači, nisu dozvolili da ih zemljotres Ronaldove pobune proguta. Gonzalo je golom i asistencijom začinio pobedu nad Danskom u Kopenhageu, a večeras je njegov gol slomio žilave Norvežane u Portu.