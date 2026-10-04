Kad Ronalda nema, Gonzalo Ramos diše, smeje se i daje golove
Vreme čitanja: 3min | ned. 04.10.26. | 22:47
Portugalija na Dragau okrenula Norvešku i obezbedila plasman u četvrtfinale Lige nacija i bez novembarskih utakmica
Naljutio se Kristijano i otišo. Njegov odlazak iz reprezentacija Portugalije poslednjih dana veći je od samog državnog tima. Ali ekipa ne dozvoljava da je medijski zemljotres proguta. Naprotiv, Navigatori igraju i pobeđuju sve redom. Večeras i Norvešku (2:1), drugi put u nedelju dana za garantovani plasman u četvrtfinale Lige nacija i bez novembarskih utakmica.
Mnogi će se saglasiti - jupiterovska aura Kristijana Ronalda gutala je i bacala senku na igre državnog tima. Videlo se to jasno fudbalski prethodnih godina na terenu (startna postava 41-godišnjaka bila je crveno slovo), a više nego uočljivo je poslednjih dana otkada je najbolji strelac u istoriji fudbala pakovanjem kofera i napuštanjem reprezentacije nakon što je prvi put posle 18 godina presedeo meč na klupi.
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Ronaldo ima poziv FS Portugalije i selektora Žorža Žezusa da se vrati. Da se zakopaju ratne sekire, da se prekroji neslavna stranica istorije i rastanak pretvori u veličanstveni čin. Trenutno verovatno niko osim Kristijana ne zna da li će povratka zaista biti, ali znamo kome taj povratak nikako ne bi prijao.
Otkako je Gonzalo Ramos 2022. godine debitovao za reprezentaciju, nikako da izađe iz Ronaldove senke. Uspeo je to na trenutak u Kataru kada je počeo meč osmine finala protiv Švajcarske baš umesto jednog od najvećih svih vremena i odmah se počastio het-trikom.
Žorž Žezus je na otvaranju Lige nacija pre desetak dana je startera Ronalda zamenio u drugom poluvremenu protiv Velsa upravo Ramosom. A onda je vremešni stručnjak naredni meč protiv Norveške počeo sa golgeterom Milana koji mu je doneo pobedu. Ronaldo nije ulazio u igru, ali umesto da slavi timski uspeh, uvredio se i otišao. Ni Ramos, ni saigrači, nisu dozvolili da ih zemljotres Ronaldove pobune proguta. Gonzalo je golom i asistencijom začinio pobedu nad Danskom u Kopenhageu, a večeras je njegov gol slomio žilave Norvežane u Portu.
Uspeo je Ramos u 79. minutu da ćušne Feliksovu loptu u Selvikovu mrežu za potvrdu dominacije i pobedu portugalskog državnog tima, mada ništa od toga ne bi bilo moguće da ne beše čudesnog dodavanja Vitinje koje je razoružalo odbranu Norveške. Jedan od ključeva trijumfa bila je i apsolutna kontrola nad Erlingom Halandom. Ni jednom od najdominantnijih golgetera sveta, ni njegovim saigračima, Navigatori nisu dozvolili ulazak u veliku šansu čitave večeri. Haland je imao priliku sredinom drugog dela, gađao je iz šesnaesterca levicom, ali je udarac iskosa otišao daleko od Dioga Koste koji je večeras proslavio jubilarnih 50 utakmica na golu Portugalije.
Vodeći gol gostiju bio je plod čiste inspiracije štopera Brentforda, gorostasnog Kristofera Ajera. Blizu 200 centimetara visoki defanzivac uhvatio je savršen volej i postao strelac jednog od najlepših golova u ovosezonskom izadnju Lige nacija. Bilo je to u 36. minutu, ali samo dva minuta kasnije, možda još lepši pogodak izmislio je Žoao Kanselo. Norvežani na video analizi Stolea Solbakena moraju da se dobro zapitaju kako su dva beka (istina, napadački dva možda i najpotentnija beka na planeti) uspela da ih izigraju iz auta!? Mendeš je rukom asistirao Kanselu koji je uhvatio savršen volej i razneo Selvika.
Portugalcima u novembru ostaje domaćinstvo Danskoj i gostovanje Velsu, ali će u oba duela moći da uđu prilično rasterećeno. Napetije će biti u narednim danima i nedeljama van terena... Naravno, zbog Kristijana.
GRUPA 4
Portugalija - Norveška 2:1 (1:1)
/Kanselo 38, Ramos 79 - Ajer 36/
Vels - Danska 0:1 (0:0)
/Hejlund 75pen/