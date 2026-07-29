Koeljo, sad je vreme da budeš alhemičar

Da bi Univerzitatea nadoknadila minus, Portugalac Koeljo će, poput slavnog brazilskog pisca Paola Koelja, stvarno morati da bude alhemičar, kako bi "stvorio zlato" i progurao svoj tim u treću rundu. Jer kako je Univerzitatea igrala u derbiju, ne piše joj se dobro.

19.30: (2,00) Univerzitatea Krajova (3,45) Levski (3,80)

Koeljo u revanšu neće moći da računa na Asada Al-Hamlavija i Oleksandra Romančuka, a kako su svi odigrali loše, trener Univerzitatee je rekao da sigurno mesto u timu ima samo štoper Adrijan Rus.

"Ovo je najvažniji trenutak u ovoj nedelji. Znamo da moramo da budemo na najvišem nivou. Kao grupa, klub, navijači, grad, moramo da se držimo zajedno ako želimo dalje. Nadam se da ćemo u ovih 90 minuta okrenuti rezultat u našu korist. Imamo gol minusa, moramo da igramo dobro i kontrolišemo emocije. Tih 90 minuta je dovoljno da se stvari isprave. Nemamo šta da izgubimo, počećemo ambiciozno. Rus i još desetorica će igrati, neću otkriti koji. Imamo šansu da se dokopamo Lige šampiona, ali moramo da držimo ravnotežu", kaže Koeljo.

I pored debakla u derbiju, kaže da i dalje ima poverenje u tim koji vodi.

"Pre dve nedelje nismo bili najbolji ni u Rumuniji ni na svetu, kao što ni sada nismo najgori. Volim ove igrače, oni su isti i predstavljaju najbolju stvar u fudbalu. Ne sumnjam u njih", poručio je trener prvaka Rumunije.

Gostujući tim sa klupe predvodi Danijel Borimirov (56), jedan iz one zlatne generacije bugarskih igrača koju su predvodili Hristo Stoičkov i Krasimir Balakov, koja je stigla do polufinala Mundijala 1994.

"U meč ulazimo s namerom da se kvalifikujemo u narednu fazu Lige šampiona. Imamo vrlo ozbiljnog protivnika. To kako su odigrali poslednji meč, izvevši praktično rezervni tim, sugeriše da susretu sa nama pristupaju veoma ozbiljno. Ne bih rekao da je rezultat prvog meča rešio bilo šta. Imamo prednost i nadam se da ćemo je sačuvati", kaže trener Levskog Danijel Borimirov.

Napadač Valerij Domačovski isto tako veruje da će Levski izboriti plasman u naredno kolo.

"Stadion u Krajovi je odličan, očekujem sjajnu atmosferu. Nadam se da ćemo ostvariti pravi rezultat. Pokazali smo da imamo jako brze igrače i da smo opasni iz kontre, verujem da ćemo postići gol i da ćemo misiju rumunskog tima učiniti nemogućom", poručio je Domačovski.

Pobednik ovog dvomeča u narednom kolu će igrati sa boljim iz duela Kairata i Omonije. Ekipa sa Kipra ima gol prednosti posle prvog susreta (1:0).

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 2. KOLO (REVANŠ)

Utorak

KuPS - Sabah 0:2 (0:0), prvi meč 0:1

/Simić 52, Mikels 70/

Linkoln Red Imps - Mjelbi 0:0, prvi meč 0:3

Dinamo Zagreb - Tun 3:2 (2:2, 0:2), prvi meč 1:1

/Beljo 75, Kačavenda 78, Valinčić 112 - Labo 4, Birki 22/

Celje - Egnatija 2:2 (1:1, 1:1), penalima 4:1, prvi meč 3:3

/Kvesić 34, 97 - Hrka ag 21, Smajli 115/

Harts - Šturm 0:2 (0:0), prvi meč 0:4

/Zajdl 54, Soglo 68/

Šamrok - Ararat 2:1 (2:0), prvi meč 0:2

/Hejli 11, Grini 36 - Lima 73/

Sreda

17.00: (2,20) Kairat (3,35) Omonija (3,35) - 0:1

18.00: (1,80) Kaunas Žalgiris (3,50) Ki Klaksvik (4,70) - 0:0

19.00: (1,75) Leh Poznanj (3,50) Arhus (4,50) - 4:1

19.30: (1,65) Hapoel Ber Šiva (3,70) Vikingur (4,90) - 1:2

19.30: (2,00) Univerzitatea Krajova (3,45) Levski (3,80) - 0:1

20.00: (1,07) Crvena zvezda (12,0) Larn (35,0) - 4:0

20.00: (6,00) Gornjik Zabže (4,00) Fenerbahče (1,57) - 0:1

20.15: (1,35) Slovan (4,50) Iberija (7,50) - 2:0

*** kvote su podložne promenama