Junajted se povukao, ali je Lansovom vezisti Premijer liga suđena: Brentford daje skoro 50.000.000 evra
Vreme čitanja: 3min | sre. 29.07.26. | 11:18
Pčelice izdvojile 48.000.000 na ime obeštećenja za Sangarea, interesantan im i igrač sredine terena LASK-a iz Linca
Jedno od najprijatnijih iznenađenja prethodne sezone u francuskoj ligi bio je Lans. Klub sa severa Francuske je skoro do samog kraja prvenstva bio jedini pravi konkonkurent Pari Sen Žermenu i potpuno zasluženo će igrati u Ligi šampiona naredne sezone. Međutim, kako to obično biva kada ekipa koja nema budžet na nivou elitnih evropskih timova ostvari takav uspeh, sledi – čerupanje.
A ko ima novca da plati kvalitetne igrače? Pa, naravno, engleski timovi. Kako prenosi Footmercato, Brentford je zagrizao za Mamadua Sangarea i na ime obeštećenja će platiti Lansu čak 48.000.000 evra. To će biti najveća prodaja u istoriji francuske ekipe, a prethodni rekord je držao Lois Openda, kog je Lajpcig platio 40.000.000 evropskih novčanica pre tri godine, a istu sumu je Mančester siti izdvojio za kazahstanskog defanzivca Abdukodira Husanova. Takođe, ovo će biti rekord na obe strane, jer ni Pčelice nikad nisu izdvojile ovoliki novac u svojoj dosadašnjoj istoriji.
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Kupovina Sangarea jasno reflektuje finansijsku moć premijerligaških ekipa, jer ako devetoplasirana ekipa minulog izdanja engleske lige bez problema može da obori izlazni rekord kada su transferi francuskog vicešampiona u pitanju, svetski i evropski fudbalski poredak je jasno iscrtan, a Ostrvljani u njemu apsolutno prednjače.
Što se Sangarea tiče, za njega je interesovanje pokazao Mančester Junajted još u junu, mada nije preduzeo potrebne korake da angažuje reprezentativca Malija, već se okrenuo alternativnim rešenjima. Momak rođen u Damaku najviše voli da igra u samom srcu veznog reda, mada u određenim postavkama može da se postavi nešto ofanzivnije.
Bio je i te kako važan šraf u ekipi Lansa prethodne sezone, na 29 utakmica u francuskoj Ligi 1 postigao je tri gola i namestio četiri. Za reprezentaciju Malija debitovao je 2024. godine, a do sada je zabeležio petnaest nastupa.
Francuska ekipa je prethodno dovela Sangarea iz bečkog Rapida za 8.000.000 evra, te će napraviti profit od 40.000.000 evropskih novčanica ukoliko njegov transfer u Brentford bude ozvaničen. Pčelice su nadmašile ponudu Kristal Palasa, koji je takođe bio zainteresovan za dvadesettrogodišnjeg veznog fudbalera.
17.30: (1,85) Atletiko Madrid (3,45) Hetafe (4,00)
Veliki put prešao je Mamadu Sangare, koji je pre samo četiri godine bio na pozajmici u drugoj ligi Austrije, a sada će biti bitan faktor u jednoj premijerligaškoj ekipi. Da Brentford u poslednje vreme vrši ozbiljan skauting u austrijskoj Bundesligi, pokazuje i interesovanje za fudbalera LASK-a iz Linca Melajra Bogardea. U pitanju je još jedan mladi fudbaler koji igra u veznom redu, a može da se spusti i defanzivnije po potrebi. Rođen je u Roterdamu, ali se odlučio da predstavlja zemlju svojih roditelja, Surinam, za koji je debiotovao ranije ove godine.
Najveće pojačanje Pčelica tokom letnjeg prelaznog roka je definitivno Kalum Vilson, koji je potpisao jednogodišnji ugovor sa Brentfordom nakon što se rastao sa Vest Hemom. Kao još jedna potencijalna bomba spominjao se Said El Mala, engelski tim je navodno bio spreman da iskešira 40.000.000 evra za nemačkog fudbalera na račun Kelna, ali je u poslednje vreme ta priča utihnula.