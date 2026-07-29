Železničar odbio 1.200.000 evra za Džaspera od Standarda

Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 11:22
I usput još 1.000.000 od Zulte Varegema
Nema ga u timu, a ne može ni da ide. Još. Barem ne ispod cene koja bi zadovoljila čelnike Železničara. Zato su odbili dve ponude za Silvestera Džaspera neposredno uoči puta za Portugaliju, na revanš susret drugog kvalifikacionog kola za mesto u Ligi konferencije sa Bragom.
Obe ponude su stigle iz iste države i obe su bile sedmocifrene, ali je uprava Dizelke na adrese klubova poslala negativan odgovor, jer je procenila da iznos koji bi dobila nije dovoljan na ime obeštećenja. Prema saznanjima Mozzart Sporta, prva ponuda stigla je od Zulte Varegema i bila je naslovljena na okruglo 1.000.000 evra. Čak se pominjalo da sam Džasper želi u PRO ligu i da bi bio zadovoljan uslovima koje mu Zulte nudi.
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A onda je u Pančevo stigla još jedna ponuda, ovoga puta iz Liježa. Standard se javio sa željom da kupi momka rođenog u Londonu i za to je bio spreman da plati Želji 1.200.000 evra. I ona je glatko odbijena, jer realno gledano Džasper ostavlja utisak krila koje vredi više. U protekloj sezoni pravio je razliku u korist ekipe Radomira Kokovića, ne samo u vidu brojki (sedam golova, šest asistencija), već i zato što je unosio paniku u odbrane rivala i bio snažno oružje zvanično najboljeg trenera takmičenja.
Sam Koković je neposredno pred polazak za Portugaliju predočio da Džasper nije u konkurenciji za revanš sa Bragom (prvi meč 0:1) u iščekivanju transfera, ali izgleda da se taj posao neće završiti tako brzo. I ne tako jeftino kao što su želeli Belgijanci.
Podsetimo, još ranije se pričalo da bi Silvester Džasper mogao u Vojvodinu čim Železničar okonča takmičenje u Evropi, i to za sumu od 1.800.000 evra, ali su te priče utihnule. Baš kao i interesovanje Partizana, koji je u međuvremenu doveo fudbalera na krilnoj poziciji (Čaka Traore). Znatno ranije bilo je interesovanja nemačkog Frajburga, turskog Rizea, klubova iz Rusije, međutim, niko nije bio spreman da plati koliko su u Pančevu želeli.
Deluje da bi situacija mogla da se promeni narednih sedmica.