Železničar odbio 1.200.000 evra za Džaspera od Standarda

Nema ga u timu, a ne može ni da ide. Još. Barem ne ispod cene koja bi zadovoljila čelnike Železničara. Zato su odbili dve ponude za Silvestera Džaspera neposredno uoči puta za Portugaliju, na revanš susret drugog kvalifikacionog kola za mesto u Ligi konferencije sa Bragom.

Obe ponude su stigle iz iste države i obe su bile sedmocifrene, ali je uprava Dizelke na adrese klubova poslala negativan odgovor, jer je procenila da iznos koji bi dobila nije dovoljan na ime obeštećenja. Prema saznanjima Mozzart Sporta, prva ponuda stigla je od Zulte Varegema i bila je naslovljena na okruglo 1.000.000 evra. Čak se pominjalo da sam Džasper želi u PRO ligu i da bi bio zadovoljan uslovima koje mu Zulte nudi.