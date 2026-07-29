Kiks u Slovačkoj, popravni na Parkenu

Kopenhagen je bio tih ovog leta na transfer tržištu. Navijači nisu oduševljeni upravom kluba koja nije uložila ni evro u novajlije. Dovedeni su samo slobodni agenti Feliks Bejmo iz Orhusa i Aleks Kral iz Union Berlina. Nije bilo ni velikog priliva novca od odlazaka, inkasirano je oko 6.000.000 evra za Natana Trota (Kardif), Grka Pantelisa Hadžidijakosa (PAOK) i najveću prodaju, krilo Elijasa Ašurija u San Dijego u MLS-u za 3.000.000 evra.

19.00: (1,60) Kopenhagen (3,70) Polisa Žitomir (5,40)

Najveće ime u Kopenhagenu je nekada velika nemačka nada Jusufa Mukoko, nekadašnji igrač Borusije iz Dortmunda. Tu su i iskusni Mohamed Elajanusi, Andreas Kornelijus, Džordan Larson, Japanac Junosuke Suzuki,

Domaći stručnjak Bo Svenson je krajem marta stigao u Kopenhagen, na kraju nije uspeo da osvoji Kup Danske (poraz u finalu od Midtjilanda), ali je uveo tim u Evropu i dobio novu šansu da trgne velikana.

“Moramo da završimo posao na Parkenu. Rano smo ušli u evropske kvalifikacije. Polisija je dobar rival, igra kolektivno. Videli smo njen nivo, ali i naš, naravno. Potrebno je da učimo iz prve utakmice i postignemo rezultat koji će nas voditi u narednu rundu”, rekao je trener Svenson.

Zbog povreda, Kopenhagen ne može da računa na Magnusa Matsona, Rodriga Ueskasa, Viktora Dadasona, Dominika Sarapata i Hunora Nemeta.

Klub je pozvao navijače da svi dođu u belom. Pobednik ovog dvomeča ide na boljeg iz duela mađarskog Debrecina i jermenskog Pjunika. U prvom meču tim iz našeg komšiluka je slavio sa 1:0 pred revanš u Jerevanu.

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LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠ)

Utorak

Apolon - Dila Gori 3:0 (1:0), prvi meč 4:0

Riga - Vardar 5:2 (0:1), prvi meč 3:2

CSKA Sofija 1948 - Spartak Trnava 0:0, penalima 5:3, prvi meč: 0:0

Drita - Florijana 1:1, posle produžetaka 2:1 (1:1, 0:1), prvi meč: 1:1

Sreda

16.30: (5,10) Dukađini (3,60) Lugano (1,65) - 0:1

19.00: (1,60) Kopenhagen (3,70) Polisa Žitomir (5,40) - 3:3

20.30: (1,10) Rapid Beč (9,00) Santa Koloma (16,0) - 3:1

Četvrtak

16.00: (1,28) Tobol (5,00) Panevezis (10,0) - 1:1

16.00: (5,40) Atletik Eskaldes (4,00) Vaduz (1,55) - 0:4

18.00: (5,40) Auda Riga (3,70) FCSB (1,60) - 3:2

18.00: (1,85) Ilves (3,45) Stjarnan (4,00) - 0:1

18.00: (2,10) Pjunik (3,25) Debrecin (3,35) - 0:1

18.00: (1,65) Jablonec (3,70) Varteks (4,90) - 2:3

18.00: (3,15) Nome Kalju (3,35) Šelburn (2,15) - 2:5

18.00: (4,50) Inter Turku (3,50) Bašakšehir (1,75) - 1:1

18.00: (1,30) Noa (4,90) Zimbru (9,50) - 1:1

18.00: (1,22) Zira (5,50) Paide (13,0) - 0:1

18.30: (3,30) Levadija (3,45) Geteborg (2,05) - 2:1

19.00: (1,20) Đer (6,25) Atert Bisen (11,0) - 6:2

19.00: (1,42) Bran (4,20) Univerzitatea Kluž (7,25) - 2:2

19.00: (6,00) Toršavn (3,80) Madervel (1,53) - 0:2

19.00: (1,50) Nordsjiland (3,90) GAIS (6,25) - 0:1

19.00: (4,00) Petrokub (3,45) Borac (1,85) - 0:3

19.00: (4,10) Velež (3,40) Dunajska Streda (1,85) - 0:1

19.00: (1,93) Žalgiris (3,45) Dinamo Tbilisi (3,70) - 0:3

19.00: (2,85) Dinamo Minsk (3,25) Nefči (2,35) - 4:2

19.30: (2,20) Beitar (3,25) AEK Larnaka (3,15) - 1:0

19.30: (5,40) Deri Siti (3,60) Rijeka (1,62) - 0:1

19.30: (7,00) Valeta (4,30) Rakov (1,42) - 1:3

19.30: (1,90) TNS (3,35) Flora (3,90) - 0:1

20.00: (1,20) Ajaks (6,25) Vojvodina (11,0) - 4:1

20.00: (2,35) Balkani (3,30) Bohemijans (2,85) - 1:2

20.00: (1,53) Škendija (3,90) Bravo (5,80) - 1:2

20.00: (1,80) Ludogorec (3,459 Hapoel TA. (4,20) - 0:2

20.00: (10,50) Vestri (6,50) RFS (1,20) - 1:4

20.15: (5,80) UNA Štrasen (3,80) Partizan (1,55) - 0:4

20.15: (1,10) Sion (9,00) BATE Borisov (16,0) - 1:1

20.30: (1,60) Kluž (3,70) Alaškert (5,40) - 1:1

20.30: (1,48) Gent (3,90) Čerkasi (6,75) - 0:0

20.30: (1,25) Zrinjski (5,50) Valur (10,0) - 0:1

20.30: (1,20) Austrija (6,25) Liepaja (11,0) - 2:0

20.30: (1,65) Katovice (3,60) Žilina (5,10) - 1:2

20.30: (1,25) Panatinaikos (5,70) Pakš (9,50) - 2:1

20.45: (1,45) Koper (4,30) Runavik (6,25) - 2:0

20.45: (4,00) Kolerajn (3,60) HJK (1,80) - 0:5

21.00: (1,72) Dinamo Tirana (3,50) Aluminij (4,70) - 1:1

21.00: (2,80) Sutjeska (3,35) Vitebs (2,35) - 0:3

21.00: (1,20) Hibernijan (6,25) Mališeva (11,0) - 0:2

21.00: (1,17) Braga (6,50) Železničar Pančevo (14,0) - 1:0

*** kvote su podložne promenama