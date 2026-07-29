Pariz pronašao krilnog centra u Kini sa NBA iskustvom

Pariz nalazi se pred samim finišem pregovora oko angažovanja bivšeg NBA košarkaša Alizea Džonsona za predstojeću sezonu, saznaje BasketNews. Tridesetogodišnji krilni centar u evroligaški tabor stiže sa bogatim iskustvom iz najjače lige sveta, gde je tokom pet sezona nosio dresove Indijana Pejsersa, Bruklin Netsa, Nju Orleans Pelikansa, Vašington Vizardsa, Čikago Bulsa i San Antonio Spursa.

Džonson je prošlu sezonu započeo u NBA Dži ligi u dresu Ajova Vulvsa, gde je dominirao sa prosekom od 19 poena, 11,1 skok i 4,8 asistencija po meču, upisavši i dva tripl-dabl učinka, uz meč sezone protiv Vali Sansa u kom je ubacio čak 41 poen. Drugi deo sezone proveo je u Kini nastupajući za Šenžen Leopardse, koje je predvodio do polufinala CBA lige sa prosekom od 12 poena i 7,5 skokova.