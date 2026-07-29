Pariz pronašao krilnog centra u Kini sa NBA iskustvom
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Vreme čitanja: 1min | sre. 29.07.26. | 11:55
Alizea Džonson stiže u glavni grad Francuske
Pariz nalazi se pred samim finišem pregovora oko angažovanja bivšeg NBA košarkaša Alizea Džonsona za predstojeću sezonu, saznaje BasketNews. Tridesetogodišnji krilni centar u evroligaški tabor stiže sa bogatim iskustvom iz najjače lige sveta, gde je tokom pet sezona nosio dresove Indijana Pejsersa, Bruklin Netsa, Nju Orleans Pelikansa, Vašington Vizardsa, Čikago Bulsa i San Antonio Spursa.
Džonson je prošlu sezonu započeo u NBA Dži ligi u dresu Ajova Vulvsa, gde je dominirao sa prosekom od 19 poena, 11,1 skok i 4,8 asistencija po meču, upisavši i dva tripl-dabl učinka, uz meč sezone protiv Vali Sansa u kom je ubacio čak 41 poen. Drugi deo sezone proveo je u Kini nastupajući za Šenžen Leopardse, koje je predvodio do polufinala CBA lige sa prosekom od 12 poena i 7,5 skokova.
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Francuski evroligaš nastavlja sa izuzetno agresivnim prelaznim rokom. Džonson je još jedno u nizu atraktivnih NBA pojačanja za Pariz ove godine, pošto su opremu ovog kluba već zadužili bekovi Tajson Etjen i iskusni Ti-Džej Voren (sa kojim je Džonson već delio svlačionicu u Indijani tokom sezone 2019/20). Pod vođstvom novog šefa stručnog štaba Maksa Lefevra, a uz nosioce tima Nadira Hifija i Džareda Rodena, Pariz želi da napravi ozbiljan iskorak i bude jedno od najprijatnijih iznenađenja u Evroligi.