Leh ne ume da se brani, Frederiksen najavljuje novu ofanzivu protiv Orhusa

Otuda, najavio je da će Leh i ove večeri igrati otvoreno i ofanzivno.

"Ako se osvrnemo na istoriju, u fudbalu je bilo različitih situacija i dešavalo se svašta. Zato moramo da budemo skromni i da ostanemo fokusirani stopostotno. Naravno, moguće je da napravim neku promenu u timu u odnosu na prethodni meč, ali uveravam vas da ću izvesti najjači tim", rekao je Frederikson.

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Svestan je danski stručnjak kako je njegov tim došao do ubedljive prednosti, pa planira da i sada primeni isti način igre.

"Svakako smo mnogo bolji kada smo u posedu lopte, nego bez nje. Komforni smo kad napadamo, sigurno je da se nećemo povući nisko i čekati šta će da uradi protivnik. Istovremeno, nema potrebe ni da se stalno pritiska visoko i napada. Moramo da odigramo pametno", dodao je trener Leha.

19.00: (1,75) Leh Poznanj (3,50) Arhus (4,50)

Danci su novu sezonu u prvenstvu započeli remijem sa Brendbijem (1:1), Frederiksen je posmatrao meč i pomno analizirao igru protivnika.

"Svakako da smo gledali taj meč. Mislim da će kolega Poulsen napraviti nekoliko promena. Za nas je najvažnije to kako oni igraju. Znamo da mogu da spuste centralne veziste dublje, a da im kapiten Kristijan Arnstad igra na poziciji desetke", objasnio je Frederiksen.

Gosti su u Poljsku stigli bez uzdanice u napadu, Južnoafrikanca Gifta Linksa. On je odigrao 88 minuta na meču sa Brendbijem, a na prethodnom meču sa Lehom bio je jedan od najboljih u timu, pa su se navijači poljskog prvaka obradovali kada su čuli da neće igrati. Njega će u startnoj postavi zameniti najverovatnije 18-godišnji Islanđanin Tomas Kristjanson.

Orhus će nastupiti i bez golmana Jaspera Hansena koji je isključen na prvom meču. Činjenica je da Links kao i još nekoliko igrača imaju problem zdravstvene prirode, pa će izostati i Tobijas Molgor, Luka Kaljo i Kevin Džejkob.

I pored toga, trener Orhusa Jakob Poulsen kaže da ništa nije gotovo i da će njegovi izabranici učiniti sve da pokušaju da nadoknade minus.

"Bez dileme smo u teškoj situaciji, moramo da nadoknadimo tri gola. Ipak, ubeđen sam da će moj tim ambiciozno ući un ovaj revanš. Pokušaćemo da odigramo najbolje, da pobedimo. Naš zadatak će biti da što pre povedemo i onda možda dođemo i do trećeg gola. Tako bismo bili blizu, posle toga, ko zna šta bi moglo da se dogodi", zaključio je Poulsen.

Pobednika ovog dvomeča u narednom kolu očekuje ekipa Sabaha iz Azerbejdžana koja je bila bolja od finskog KuPS-a.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 2. KOLO (REVANŠ)

Utorak

KuPS - Sabah 0:2 (0:0), prvi meč 0:1

/Simić 52, Mikels 70/

Linkoln Red Imps - Mjelbi 0:0, prvi meč 0:3

Dinamo Zagreb - Tun 3:2 (2:2, 0:2), prvi meč 1:1

/Beljo 75, Kačavenda 78, Valinčić 112 - Labo 4, Birki 22/

Celje - Egnatija 2:2 (1:1, 1:1), penalima 4:1, prvi meč 3:3

/Kvesić 34, 97 - Hrka ag 21, Smajli 115/

Harts - Šturm 0:2 (0:0), prvi meč 0:4

/Zajdl 54, Soglo 68/

Šamrok - Ararat 2:1 (2:0), prvi meč 0:2

/Hejli 11, Grini 36 - Lima 73/

Sreda

17.00: (2,20) Kairat (3,35) Omonija (3,35) - 0:1

18.00: (1,80) Kaunas Žalgiris (3,50) Ki Klaksvik (4,70) - 0:0

19.00: (1,75) Leh Poznanj (3,50) Arhus (4,50) - 4:1

19.30: (1,65) Hapoel Ber Šiva (3,70) Vikingur (4,90) - 1:2

19.30: (2,00) Univerzitatea Krajova (3,45) Levski (3,80) - 0:1

20.00: (1,07) Crvena zvezda (12,0) Larn (35,0) - 4:0

20.00: (6,00) Gornjik Zabže (4,00) Fenerbahče (1,57) - 0:1

20.15: (1,35) Slovan (4,50) Iberija (7,50) - 2:0

*** kvote su podložne promenama