Tresu se Apenini: Teo Ernandez se ponudio Juventusu, ali ne može da dobije više od 7.000.000 evra

Ernandez je samo godinu dana proveo u Saudijskoj Arabiji, a da mu je želja da se vrati u evropski fudbal nagovestio je još pred početak Mundijala, u razgovoru za Marku. Tada je rekao da ima još tri godine ugovora i da se nakon toga nada povratku u Evropu. Ipak, izgleda da taj proces želi da ubrza.

Iako Juventus najviše može da mu ponudi godišnju platu od 7.000.000 evra godišnje, koliko ima i najplaćeniji Kenan Jildiz, što je skoro troduplo manje od onoga što ima u Al Hilalu (oko 19.500.000 evra sa bonusima). Juventus želi da zadrži strogu politiku i ne želi da naruši svoju finansijsku ravnotežu. Teo Ernandez će verovatno morati da pristane na značajno odricanje ukoliko želi da se vrati u Italiju. Potencijalni odlazak Andree Kambjaza takođe bi mogao da otvori vrata.

Teova statistika tokom boravka u Milanu je bila impresivna (195 nastupa, 31 gol i 27 asistencija). Izuzetne cifre za defanzivca koji je tokom boravka u Italiji bio jedan od najboljih levih bekova u Evropi. Torinski klub ceni njegov napadački uticaj, sposobnost ponavljanja na protivničkoj polovini i iskustvo u velikim evropskim utakmicama.

Ernandez stasao u Atletiko Madridu, odakle je 2017. godine prešao u Real Madrid za 24.000.000 evra. Ipak, u Kraljevskom klubu nije uspeo da se izbori za željeni status, pa je prvo išao na pozajmicu u Sosijedad, a potm je prešao u Milan, koji ga je 2019. godine platio nešto manje od 23.000.000 evra. Prošlog leta, Al Hilal je za njegov angažman izdvojio 25.000.000 evra.