Poslednji bundesligaški ples: Edin Džeko ostaje da pomogne Šalkeu
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 11:25
Na njegovom ostanku insistirao Miron Muslić
Pogurao je Šalke nazad u Bundesligu, sada će mu pomoći da najvišem rangu nemačkog fudbala i ostane. Posle nekoliko sedmica neizvesnosti, Edin Džeko definitivno ostaje u Šalkeu da "otpleše" poslednji bundesligaški ples i karijeru završi u takmičenju u kojem je i stekao zvanje jednog od najboljih evropskih napadača.
Bosanskohercegovački napadač dogovorio je sve detalje jednogodišnjeg ugovora sa Rudarima i sada ostaju samo još da prođe lekarske preglede.
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Na njegovom ostanku insistirao je trener Miron Muslić koji odlično zna šta može da dobije od najboljeg bosanskohercegovačkog fudbalera u istoriji. Džeko je u Šalke stigao zimus pošto se rastao sa Fjorentinom bez obeštećenja i za kratko vreme imao je veliki uticaj na posrnulog nemačkog giganta koji pokušava da se vrati na staze stare slave. Na jedanaest utakmica postigao je šest golova uz tri asistencije i direktno uticao na povratak kluba u Bundesligu.
Zato i ne čudi što je ovog leta Džeko imao ponude iz Italije, MLS i drugih nemačkih klubova. Šalke je ipak ostao uporan i uspeo da nađe zajednički jezik sa njim. S obzirom da će mu ovo biti verovatno poslednja sezona u karijeri, verovatno je i sam Džeko želeo da ostane u klubu sa kojim je brzo uspostavio dobru konekciju, sa idejom da navijačima pruži još malo zadovoljstva pre nego što definitivno okači kopačke o klin.
Edin Džeko je slavu stekao u Bundesligi kada je u tandemu sa Brazilcem Grafiteom doneo titulu šampiona Nemačke. Posle toga je otišao u Mančester Siti sa kojim je pokorio Englesku i osvojio sve domaće trofeje, da bi posle u Interu uzeo po dva kupa i Superkupa. Karijeru je počeo u Željezničaru još davne 2003. godine, a igrao je još i za Teplice, Romu, Fenerbahče i Fjorentinu.