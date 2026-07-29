Poslednji bundesligaški ples: Edin Džeko ostaje da pomogne Šalkeu

18.00: (1,45) Hofenhajm (5,00) Kil (4,55)

Na njegovom ostanku insistirao je trener Miron Muslić koji odlično zna šta može da dobije od najboljeg bosanskohercegovačkog fudbalera u istoriji. Džeko je u Šalke stigao zimus pošto se rastao sa Fjorentinom bez obeštećenja i za kratko vreme imao je veliki uticaj na posrnulog nemačkog giganta koji pokušava da se vrati na staze stare slave. Na jedanaest utakmica postigao je šest golova uz tri asistencije i direktno uticao na povratak kluba u Bundesligu.

Zato i ne čudi što je ovog leta Džeko imao ponude iz Italije, MLS i drugih nemačkih klubova. Šalke je ipak ostao uporan i uspeo da nađe zajednički jezik sa njim. S obzirom da će mu ovo biti verovatno poslednja sezona u karijeri, verovatno je i sam Džeko želeo da ostane u klubu sa kojim je brzo uspostavio dobru konekciju, sa idejom da navijačima pruži još malo zadovoljstva pre nego što definitivno okači kopačke o klin.