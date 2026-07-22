Hezonjina transfer saga: On hoće u NBA, ali nema ponuda

U Realu i te kako imaju zbog čega da trljaju ruke. Ozvaničen je dolazak Mikaela Jantunena, a na dnevnom redu je situacija s Mariom Hezonjom iz koje bi Kraljevski klub svakako trebalo da izađe vrlo zadovoljan.

Poznato je da hrvatski reprezentativac želi da plati otkupnu klauzulu, koja za NBA ligu iznosi 1.000.000 dolara i napusti klub o čemu je u ponedeljak obavestio klub, ali... Kako javlja španska Marka, Hezonja još uvek nije dobio ponudu iz najjače lige na svetu, niti platio otkup.