Hezonjina transfer saga: On hoće u NBA, ali nema ponuda
Vreme čitanja: 2min | sre. 22.07.26. | 19:38
Real drži sve u svojim rukama, javlja španska Marka
U Realu i te kako imaju zbog čega da trljaju ruke. Ozvaničen je dolazak Mikaela Jantunena, a na dnevnom redu je situacija s Mariom Hezonjom iz koje bi Kraljevski klub svakako trebalo da izađe vrlo zadovoljan.
Poznato je da hrvatski reprezentativac želi da plati otkupnu klauzulu, koja za NBA ligu iznosi 1.000.000 dolara i napusti klub o čemu je u ponedeljak obavestio klub, ali... Kako javlja španska Marka, Hezonja još uvek nije dobio ponudu iz najjače lige na svetu, niti platio otkup.
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Ovakav razvoj događaja ne ide na ruku još uvek aktuelnom igraču Reala.
Prema kolektivnom ugovoru Endesa lige obaveštenje igrača da će da napusti klub mora da bude istovremeno podneto sa isplatom izlazne klauzule, a ovo drugo još uvek nije učinjeno.
Pomenuti izvor navodi da Hezonjini zastupnici pokušavaju da pronađu rešenje, tako što Kraljevskom klubu nude povećan iznos za njegov otkup. Ovakav razvoj događaja znači da je lopta u potpunosti u dvorištu Reala, kao i to da su Blankosi ti koji sve drže u svojim rukama, jer klauzula praktično nije ni aktivirana. Ono što je sada jasno jeste da će Real dobiti još veći novac za Hezonjinu slobodu ili prema propisima lige može da zadrži igrača u svojim redovima, iako Hrvat želi da napusti klub, dok se u Markinom tekstu navodi da klub više ne računa na njega.
NBA insajder Mark Stajn jeste pomenuo interesovanje nekolicine NBA timova, ali Marka tvrdi da bi to sve bili negarantovani ugovori koji mogu vrlo lako da se raskinu. Ono što je zanimljivo jeste da ugovor Marija Hezonje u Realu ne uključuje izlaz za timove Evrolige, što znači da ukoliko hoće da potpiše s nekim evropskim timom, onda najpre mora da se dogovori s nekom NBA franšizom, prihvati negarantovan ugovor, pa u slučaju da bude otpušten potraži uhlebljenje u nekoj od evroligaških ekipa.
Nije ovo prvi put da oko Hezonje vlada prava transfer saga. Krilni igrač je pre dva leta imao sve dogovoreno oko četvorogodišnjeg ugovora s Barselonom, ali je na kraju ostao u Realu i stavio paraf na saradnju do 2029. godine. Izgleda da Heoznja ne može bez pompe, a deluje da je ovog puta slučaj hrvatskog reprezentativca transfer saga leta.