Koković pred put u Bragu: Džasperov transfer u završnoj fazi, moramo da se naviknemo na život bez njega

Momak iz Londona nije ni pošao put Portugalaije, zato što se očekuje da promeni sredinu i karijeru, verovatno, nastavi u Zulte Varegemu, iako ga je želela i Vojvodina.

„Džaspera nema na spisku, jedini je koji nije sa nama u odnosu na prethodnu utakmicu. Njegov transfer je u završnoj fazi, trebalo bi da bude gotov u toku dana ili sutra. Postoje dve stvari: jedna je da Džasper glavom nije spreman da pruži 100 odsto, što je razumljivo, a druga da moramo da se naviknemo na život posle Džaspera. Nama je u interesu da igrači koji će biti sa nama u nastavku sezone budu u konkurenciji“, mirnim tonom na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“ predočio je novinarima Radomir Koković neposredno pred ukrcavanje u avion za Portugaliju.

Železničar daje makar gol Bragi, kvota 2,40

Bez Silvestera Džaspera u konkurenciji, moguće je da će Simao Pedro na poziciju levog krila, mada šef stručnog štaba Dizelke to nije želeo da otkriva. S druge strane, nagovestio je težinu izazova koji očekuje njegove izabranike, jer je Braga em donela 1:0 iz Pančeva, em na Munisipalu izgleda kao mašina za mlevenje mesa, u šta se u prethodnom izdanju Lige Evrope uverila i Crvena zvezda.

„Očekuje nas potpuno drugačija utakmica sa psihološke strane. Igramo na vrućem terenu, oni su kod kuće dobri, promenićemo podlogu, ali to nas neće sprečiti da izađemo na meč kao prošle sedmice. Imamo negativan rezultat i probaćemo da ga nadomestimo. Meni je najznačajnije da ne menjamo stil i ideju, videćemo za koliko će to biti dovoljno“.

Posmatrano iz neutralnog ugla, Železničar je u smislu igre možda najprijatnije iznenađenje od svih naših predstavnika na internacionalnoj sceni, jer je pre dvomeča sa Bragom bio ogroman jaz. Makar na papiru. A na terenu je Kokovićev tim učinio da Portugalci ne izgledaju moćno. Zato se nada da bi nešto slično mogao da ponovi u blizini Atlantika.

„Ne mislim da moji igrači osećaju pritisak. Ovo je novo za većinu mojih fudbalera, jer nemamo iskustva sa ovakvim protivnikom i na ovakvim utakmicama. Ako stručnjaci misle da smo prošle sedmice ostavili povoljan utisak, to za mene nije iznenađenje. Znam šta moji momci mogu, verujem u njih, želimo da opet izađemo hrabro i probaćemo da ostvarimo dobar utisak i da pobedimo“, najavio je Koković.