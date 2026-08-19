Kome ide fenjer i da li će Voždovac biti najveće razočaranje Mozzart Bet Prve lige?
Vreme čitanja: 4min | sre. 19.08.26. | 12:39
Zmajevi posle tri kola nemaju ni bod, ni postignut gol, ali u vanrednom ove srede (19.00) gostuju u Kruševcu jedinoj drugoj ekipi koja je i dalje na nuli – Boru 1919
Upozoravali smo i pre početka sezone da rukovodstvo Voždovca nije odradilo dovoljno dobar posao tokom letnje pijace, a to se posle prva tri kola Mozzart Bet Prve lige pokazalo apsolutno tačno. Zmajevi su izgubili sve tri utakmice, nisu postigli nijedan gol, pa sada dele poslednju poziciju na tabeli sa Borom 1919.
Jedina svetla tačka u svemu tome je što ove srede od 19 časova, u vanrednom 4. kolu gostuju upravo Boru. Ako protiv nekoga mogu i moraju da dođu do prvenca u sezoni, onda je to protiv odbrane koja je na prethodne tri utakmice primila osam golova, manje samo od Teleoptika.
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Pohvalno je što je rukomodstvo Voždovca na čelu sa Milošem Mirkovićem priznalo da podmlađivanje tima nije odrađeno baš kako treba, pa su u razmaku od nekoliko dana sletela na krov tržnog centra u Zaplanjskoj ulici još dva inostrana pojačanja – francuski štoper Maksimilijen Busu i belgijski bek Funu Virsij Ensolo.
Obojica bi u Kruševcu - gde je sada Bor domaćin pošto je u lošem stanju teren u Zaječaru - mogli da zabeleže prve minute u srpskom fudbalu. U prošlom kolu protiv Grafičara (0:1) Busu je ostao na klupi, dok Ensolo nije ni bio u protokolu.
19.00: (4,00) Bor 1919 (3,30) Voždovac (1,90)
Voždovac jednostavno već od večerašnjeg meča mora da se mrdne sa mrtve tačke. Došao je u situaciju da od tima koji je proletos za jedan bod ostao bez plasmana u Mozzart Bet Superligu sada praktično ni ne spada među ozbiljne kandidate za promociju. Ovakvom igrom pitanje je da li je i plej-of realan cilj, jer samo šest ekipa ide tamo, a brojne su na početku sezone pokazale ozbiljan kvalitet.
Kapiten Vukašin Braunović svestan je šta on i njegovi saigrači moraju bolje u odnosu na utakmice sa Grafičarom, Borcem 1926 i Dubočicom.
“Znamo šta nas čeka, dobro smo se pripremili i u utakmicu ulazimo maksimalno motivisani. Želimo da od prvog minuta pokažemo energiju, borbenost i karakter i da se vratimo sa dobrim rezultatom. Najvažnije je da budemo tim i da svako od nas da maksimum”, kazao je Braunović.
Lazar Milošev, letošnje pojačanje iz Zemuna, ističe da ekipa veruje u svoj kvalitet, ali i da je potrebno vreme da nova generacija igrača u potpunosti usvoji zahteve stručnog štaba.
„Jako smo loše ušli u prvenstvo, što se nije tako očekivalo od nas. Mislim da smo igrom zaslužili više bodova. Jeste da je mlada ekipa, nova i da treba vremena da usvojimo sve što šef traži od nas. U Kruševac ne idemo sa belom zastavom. Sigurno neće biti lako i daćemo sve od sebe da ispoštujemo šefove zamisli i da se vratimo sa tri boda. Bor nije naivna ekipa i sigurno i oni vide svoju priliku“, rekao je Milošev.
S druge strane, ekipa koju trenira Miljan Đurović je verovatno pod još većim pritiskom. U prošlom kolu Smederevo je nadigralo Bor (1:4), a utisak je da su Oklopnici mogli da daju koliko god golova žele, nego su u drugom poluvremenu podigli ručnu i odmorili najbolje igrače.
“Mislim da je to bila izuzetno loša predstava mojih igrača. Loše smo ušli u utakmicu, i energetski i taktički, na sve načine smo izgledali inferiorno u odnosu na protivnika. Dozvolili smo da upadnemo u njihov ritam i način igre, u ono što oni žele. Primili smo jako brzo veliki broj golova, što je neshvatljivo i nedopustivo za ovaj rang takmičenja. Izvinjavam se gradu, navijačima i svim ljudima i simpatizerima Bora na ovakvoj predstavi. Sigurno je da se to u budućnosti neće ponoviti”, kazao je Đurović.
Strateg osvajača Srpske lige Istok je istakao da sve osim pobede nad Voždovcem smatra neuspehom.
“Voždovac je jako dobra i kvalitetna ekipa, koja je ušla sa ambicijom plasmana u Superligu. Prošle godine su bili treći, imaju veoma dobar tim. Mislim da možda nisu imali dovoljno sreće u prva tri kola, gde i oni, kao i mi, imaju tri poraza. Sigurno nam neće biti lako, ali za nas je sve osim pobede loš rezultat. Bez obzira na kvalitet protivnika i njihove ambicije, jedino merilo je rezultat. Igramo pod pritiskom, u smislu da ta utakmica mora da se pobedi. Izgledaćemo sigurno mnogo bolje nego u Smederevu. Ovog puta igramo pod pritiskom i imperativom pobede, bez obzira na kvalitet protivnika. Voždovac je izuzetno kvalitetan, ali mi više nemamo izbora”, poručio je Đurović.
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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 4. KOLO
Sreda
17.00: (2,25) Grafičar (3,00) Loznica (3,30)
17.00: (1,70) OFK Vršac (3,45) Dubočica (4,90)
19.00: (4,00) Bor 1919 (3,30) Voždovac (1,90)
19.00: (1,50) Javor (3,80) Jedinstvo Ub (6,50)
19.00: (3,60) Teleoptik (3,30) Napredak Kruševac (2,00)
20.00: (1,53) Borac 1926 (3,70) Proleter 023 (6,25)
20.00: (2,95) Metalac (3,10) Smederevo 1924 (2,40)
21.00: (1,62) TSC Bačka Topola (3,70) Spartak Subotica (5,20)
***Kvote su podložne promenama