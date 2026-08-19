Kome ide fenjer i da li će Voždovac biti najveće razočaranje Mozzart Bet Prve lige?

Pohvalno je što je rukomodstvo Voždovca na čelu sa Milošem Mirkovićem priznalo da podmlađivanje tima nije odrađeno baš kako treba, pa su u razmaku od nekoliko dana sletela na krov tržnog centra u Zaplanjskoj ulici još dva inostrana pojačanja – francuski štoper Maksimilijen Busu i belgijski bek Funu Virsij Ensolo.

Obojica bi u Kruševcu - gde je sada Bor domaćin pošto je u lošem stanju teren u Zaječaru - mogli da zabeleže prve minute u srpskom fudbalu. U prošlom kolu protiv Grafičara (0:1) Busu je ostao na klupi, dok Ensolo nije ni bio u protokolu.

19.00: (4,00) Bor 1919 (3,30) Voždovac (1,90)

Voždovac jednostavno već od večerašnjeg meča mora da se mrdne sa mrtve tačke. Došao je u situaciju da od tima koji je proletos za jedan bod ostao bez plasmana u Mozzart Bet Superligu sada praktično ni ne spada među ozbiljne kandidate za promociju. Ovakvom igrom pitanje je da li je i plej-of realan cilj, jer samo šest ekipa ide tamo, a brojne su na početku sezone pokazale ozbiljan kvalitet.

Kapiten Vukašin Braunović svestan je šta on i njegovi saigrači moraju bolje u odnosu na utakmice sa Grafičarom, Borcem 1926 i Dubočicom.

“Znamo šta nas čeka, dobro smo se pripremili i u utakmicu ulazimo maksimalno motivisani. Želimo da od prvog minuta pokažemo energiju, borbenost i karakter i da se vratimo sa dobrim rezultatom. Najvažnije je da budemo tim i da svako od nas da maksimum”, kazao je Braunović.

Lazar Milošev, letošnje pojačanje iz Zemuna, ističe da ekipa veruje u svoj kvalitet, ali i da je potrebno vreme da nova generacija igrača u potpunosti usvoji zahteve stručnog štaba.

„Jako smo loše ušli u prvenstvo, što se nije tako očekivalo od nas. Mislim da smo igrom zaslužili više bodova. Jeste da je mlada ekipa, nova i da treba vremena da usvojimo sve što šef traži od nas. U Kruševac ne idemo sa belom zastavom. Sigurno neće biti lako i daćemo sve od sebe da ispoštujemo šefove zamisli i da se vratimo sa tri boda. Bor nije naivna ekipa i sigurno i oni vide svoju priliku“, rekao je Milošev.

S druge strane, ekipa koju trenira Miljan Đurović je verovatno pod još većim pritiskom. U prošlom kolu Smederevo je nadigralo Bor (1:4), a utisak je da su Oklopnici mogli da daju koliko god golova žele, nego su u drugom poluvremenu podigli ručnu i odmorili najbolje igrače.

“Mislim da je to bila izuzetno loša predstava mojih igrača. Loše smo ušli u utakmicu, i energetski i taktički, na sve načine smo izgledali inferiorno u odnosu na protivnika. Dozvolili smo da upadnemo u njihov ritam i način igre, u ono što oni žele. Primili smo jako brzo veliki broj golova, što je neshvatljivo i nedopustivo za ovaj rang takmičenja. Izvinjavam se gradu, navijačima i svim ljudima i simpatizerima Bora na ovakvoj predstavi. Sigurno je da se to u budućnosti neće ponoviti”, kazao je Đurović.

Strateg osvajača Srpske lige Istok je istakao da sve osim pobede nad Voždovcem smatra neuspehom.

“Voždovac je jako dobra i kvalitetna ekipa, koja je ušla sa ambicijom plasmana u Superligu. Prošle godine su bili treći, imaju veoma dobar tim. Mislim da možda nisu imali dovoljno sreće u prva tri kola, gde i oni, kao i mi, imaju tri poraza. Sigurno nam neće biti lako, ali za nas je sve osim pobede loš rezultat. Bez obzira na kvalitet protivnika i njihove ambicije, jedino merilo je rezultat. Igramo pod pritiskom, u smislu da ta utakmica mora da se pobedi. Izgledaćemo sigurno mnogo bolje nego u Smederevu. Ovog puta igramo pod pritiskom i imperativom pobede, bez obzira na kvalitet protivnika. Voždovac je izuzetno kvalitetan, ali mi više nemamo izbora”, poručio je Đurović.

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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 4. KOLO

Sreda

17.00: (2,25) Grafičar (3,00) Loznica (3,30)

17.00: (1,70) OFK Vršac (3,45) Dubočica (4,90)

19.00: (4,00) Bor 1919 (3,30) Voždovac (1,90)

19.00: (1,50) Javor (3,80) Jedinstvo Ub (6,50)

19.00: (3,60) Teleoptik (3,30) Napredak Kruševac (2,00)

20.00: (1,53) Borac 1926 (3,70) Proleter 023 (6,25)

20.00: (2,95) Metalac (3,10) Smederevo 1924 (2,40)

21.00: (1,62) TSC Bačka Topola (3,70) Spartak Subotica (5,20)

***Kvote su podložne promenama