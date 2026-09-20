Komo sve promašio, ali drugi put će da uđe… Igrao se fudbal na Stripeu (VIDEO)

Komo je pao kada se najmanje očekivalo. Nakon tri vezane pobede, hit prethodne sezone je poražen od tima koji bi to mogao da bude ove. Novajlija Frozinone je savladao učesnika Lige šampiona 2:0 i mimo svih očekivanja je u vrhu tabele sa tri pobede u pet mečeva.

Pre svega, bio je ovo okršaj dva tima koji žele i umeju da igraju dobar fudbal. Mogao je rezultat da bude i drugačiji, ali se ne može reći da je pobeda domaćih nezaslužena. Frozinone se vratio u Seriju A sa dosta drugačijim mentalitetom u odnosu na većinu drugoligaša kada izbore plasman u elitni rang. I po potezima u prelaznom roku, kada su zadržali Faresa Geđemisa i doveli prilično dobra pojačanja u ofanzivnoj liniji tima, moglo se nagovestiti da će igrati na gol više i da će pokušati da se spasu napadačkim fudbalom umesto striktne defanzive. Što više golova, to više šansi za preživljavanje…