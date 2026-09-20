Komo sve promašio, ali drugi put će da uđe… Igrao se fudbal na Stripeu (VIDEO)
Vreme čitanja: 8min | ned. 20.09.26. | 17:14
Frozinone jedno od prijatnijih iznenađenja
Komo je pao kada se najmanje očekivalo. Nakon tri vezane pobede, hit prethodne sezone je poražen od tima koji bi to mogao da bude ove. Novajlija Frozinone je savladao učesnika Lige šampiona 2:0 i mimo svih očekivanja je u vrhu tabele sa tri pobede u pet mečeva.
Pre svega, bio je ovo okršaj dva tima koji žele i umeju da igraju dobar fudbal. Mogao je rezultat da bude i drugačiji, ali se ne može reći da je pobeda domaćih nezaslužena. Frozinone se vratio u Seriju A sa dosta drugačijim mentalitetom u odnosu na većinu drugoligaša kada izbore plasman u elitni rang. I po potezima u prelaznom roku, kada su zadržali Faresa Geđemisa i doveli prilično dobra pojačanja u ofanzivnoj liniji tima, moglo se nagovestiti da će igrati na gol više i da će pokušati da se spasu napadačkim fudbalom umesto striktne defanzive. Što više golova, to više šansi za preživljavanje…
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Što se Koma tiče, kod njih je odavno sve jasno. Igraju najbolji i najmoderniji fudbal u Italiji, žele da budu još bolji i ne odstupaju od svojih principa. Ništa se ne menja, vodili ili gubili… Danas na „Benito Stirpeu“ nisu bili miljenici sreće.
Dovoljno je samo videti sekvencu iz sedmog minuta kada su u jednom napadu imali tri čiste šanse! Prvo je Palmizani čudesno skinuo Duvikasov zicer glavom, potom je Monterisi očistio Baturinin šut sa gol-linije, da bi u nastavku akcije Palmizani i stativa zajedno opet zaustavili Duvikasa… Koji minut ranije su Baturina i Duvikas propustili po još jednu dobru šansu. I to je priča Komove igre danas. Jednostavno, nije htela da uđe. A to u fudbalu obično znači kaznu…
Frozinone ima brze igrače napred i to je dalo rezultat u 14. minutu. Geđemis i Šmid su iskombinovali na desnom krilu, a na povratnu loptu je odlično reagovao Đakomo Kalo i spakovao je pod prečku Komovog gola. Debitantski gol u Seriji A jednog od najboljih igrača Frozinonea iz prošle sezone u drugoj ligi.
Komo je nastavio da igra bolje i… Da promašuje! Još jednu sjajnu priliku je prokockao Asan Dijao. Na drugoj strani je Rajmondi propustio zicer za 2:0. Pre toga je imao opasan šut tik pored stative. Ono što on nije iskoristio, jeste Kvernadze u nadoknadi prvog poluvremena kada je krunisao kontru i još jednu asistenciju Romana Šmida. Austrijanac je baš dobro pojačanje, ali i Komo previše rizikuje i ostavlja prostor pozadi.
Da li treba napomenuti i da je pre tog gola Komo imao još jednu veliku šansu? Niko Pas svašta zna u fudbalu, ali mu igra glavom nije jača strana…
Nastavio je Komo da napada celo drugo poluvreme, ušao je Mojze Ken i propustio dve ozbiljne šanse da vrati svoj tim u igru. Najbliži golu je bio Pas koji je šutirao nekoliko centimetara pored stative. Nije sreća danas poslužila Fabregasov tim, ali kapa dole i za Frozinone. Aleksa Terzić nije ulazio u igru za domaći tim.
Na Tardiniju je junak dana bio Pontus Almkvist. Šveđanin je ušao sa klupe i desetak minuta pre kraja doneo pobedu Parmi nad Đenovom - 2:1. Bio je ovo okršaj dva tima koji su jako loše ušli u sezoni i pobeda je značila fudbalski kiseonik za oboje. Parmi je vođstvo doneo David Romero posle lepe solo akcije i nagovestio da bi mogao da nadokandi Peljegrinov odlazak. Sjajnu šansu za 2:0 je propustio El Bilal Ture, da bi crnogorski napadač Milutin Osmajić u 70. minutu izašao sam na golmana posle sjajnog pasa Kolomba i bocnuo loptu u mrežu. Ipak, sveži Almkvista sa klupe je iskoristio brzinu i u 79. minutu pretrčao Markandalija kao da ga nema i pogodio za pobedu.
SERIJA A – 5. KOLO
Petak
Monca - Sasuolo 2:1 (0:0)
/Varela 51, 63pen - Adžić 88/
Subota
Bolonja - Torino 1:1 (1:0)
/Bernardeski 14 - Kulenović 77/
Udineze - Kaljari 0:1 (0:0)
/Maldini 54/
Roma - Inter 2:2 (2:0)
/Kone 6, 37 - Lautaro 46, 79/
Venecija - Lacio 0:2
/Zakanji 51pen, Noslin 60/
Nedelja
Fjorentina - Napoli 1:1 (0:1)
/A. Himenez 51 - Gilmor 23/
Frozinone - Komo 2:0 (2:0)
/Kalo 14, Kvernadze 45+3/
Parma - Đenova 2:1 (1:0)
/Romero 38, Almkvist 80 - Osmajić 70/
18.00: (1,75) Juventus (3,60) Atalanta (4,90) - MR